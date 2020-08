Horóscopo do dia: previsões para 28 de agosto de 2020

Marcelo Dalla Confira o horóscopo do dia

ÁRIES

Aproveite para priorizar tarefas, administrar melhor o tempo e os recursos. A Lua segue em Capricórnio, combina forças com Mercúrio, Júpiter e Urano, favorecendo atividades ligadas à comunicação. A intuição se une ao senso prático, planejamentos e pesquisas ficam favorecidos. Porém, cuidado com radicalismos. Marte desafia Saturno, melhor, evitar iniciativas imprudentes e imaturas. Aproveite para refletir sobre suas ideias. Vale descobrir o que pode ser transformado para mais produtividade.

TOURO

Vale arregaçar as mangas, é tempo de clarear metas para perseverar em seus projetos. A Lua segue em Capricórnio e faz bons aspectos, é importante canalizar essa intensa energia para algo produtivo. Melhor distanciar-se de conflitos. Investigações, terapias e pesquisas podem trazer respostas e compreensões importantes. O Sol segue seu curso em Virgem, o foco deve ser nos cuidados com a saúde, no critério, no capricho com que desempenha qualquer tarefa. Priorize o que for mais prático e o que tem mais chances de resultados.

GÊMEOS

Reparos, melhorias, investigações e aprofundamentos estão em pauta. A Lua cresce em Capricórnio e combina forças com Mercúrio. Vale organizar seu dia, estabelecer uma lista de tarefas. Fica mais fácil cultivar clareza, escolher os assuntos de maior importância e interesse para discutir ou apresentar às pessoas. A cada dia seus projetos se tornam mais estruturados, para que avance seguro do terreno onde pisa. Ao mesmo tempo, este é um período criativo. Mudanças, aprendizados e novidades estão favorecidos.

CÂNCER

Empenho, foco e determinação continuam destaque com a Lua em Capricórnio, que hoje combina forças com Mercúrio, Júpiter e Urano. Você pode dedicar-se às pesquisas, contatos, diálogos e estudos. Bom período para o aprofundamento de assuntos, ou mesmo para encontrar soluções originais e rotas alternativas. Com a intuição afiada, o trabalho pode render mais. Porém, evite tentar controlar demais as coisas. Flexibilidade, compaixão, sensibilidade e leveza são os antídotos.

LEÃO

Quais os compromissos mais importantes? Em quais assuntos vale a pena investir seu empenho? Com a Lua no pragmático Capricórnio, as expectativas devem corresponder à realidade. Por isso é melhor baixar a cabeça, cultivar dedicação, produzir e administrar melhor o tempo. Mercúrio, Júpiter e Urano continuam inspirando a vontade de buscar rotas alternativas e soluções inusitadas. Com investigações e análises pode perceber o que pode ser transformado e aprimorado em sua vida. Assim introduz novidades com mais sabedoria.

VIRGEM

Identifique-se com as novas possibilidades, ao invés de se culpar pelos erros do passado. Com o Sol em seu signo, é tempo de acreditar em sua força. A Lua segue em Capricórnio, combina forças com Mercúrio: a mente afiada pode ser usada para curar, solucionar, esclarecer. Pratique afirmações positivas, procure encantar-se com as soluções criativas. Não vale a pena discutir e entrar em conflitos com pessoas que pensam diferente de você. Vale investir também em rotas alternativas, na autonomia e na liberdade.

LIBRA

Continue a ter cuidado para não exagerar, gastar ou desperdiçar. Com a Lua em Capricórnio, invista na melhor administração do tempo e das finanças. No final de um ciclo solar, aprenda a posicionar-se quando não estiver disponível, é importante saber dizer não. Quando o Sol ingressar em seu signo , os caminhos se abrirão para novos projetos. Por enquanto, continue se preservando de atividades exaustivas e assuntos conflituosos, é importante respeitar seus limites energéticos. Vênus e Plutão pedem atenção para que evite disputas nas relações.

ESCORPIÃO

Você pode cultivar mais lucidez e realismo ao lidar com os assuntos profissionais. O período é produtivo. Porém, negociações e intercâmbios devem ser feitos sem afobação para que possam ser melhores avaliados. O aprendizado do momento é alinhar os anseios, sonhos e expectativas com o que é possível no momento. Evite assumir muitos compromissos ou mais gastos do que pode dar conta. A comunicação está ativada pela harmonia da Lua com Mercúrio, invista no diálogo para sanar desentendimentos.

SAGITÁRIO

A praticidade e o realismo devem falar mais alto com a Lua em Capricórnio. E com o Sol em Virgem, aproveite para cultivar discernimento para distinguir entre assuntos importantes, com verdadeiras chances de realização e promessas falsas ou perspectivas fantasiosas. Invista na economia, na administração, no controle e na organização. Está mais fácil ouvir seu coração na hora de estabelecer metas, para continuar mais confiante e perseverante. Prefira focar em atividades independentes, sem atitudes rígidas e controladoras.

CAPRICÓRNIO

Quanto mais objetividade, melhor. A Lua segue em seu signo e faz bons aspectos hoje, indicando mais fluidez nos intercâmbios. Prefira demonstrar sua maturidade, ao invés de cobrar isso dos outros e envolver-se em debates. Aproveite também para descartar o que já não condiz com seu crescimento, sua consciência e sua evolução. Bom período para limpezas, processos de cura, desintoxicação e boas transformações. Profissionalismo, determinação e comprometimento devem prevalecer. Siga mais confiante e produtivo!

AQUÁRIO

Perseverança e responsabilidade são as palavra de ordem para a Lua em Capricórnio. A Lua combina forças com Mercúrio, Júpiter e Urano, favorecendo o dinamismo, a independência e a criatividade. Invista na autonomia, no movimento e nas atividades físicas. Cuidado para não exagerar na agressividade. Para relaxar, você pode também programar atividades mais leves, divertidas e prazerosas. Marte desafia Saturno, é importante cultivar determinação para que possa crescer profissionalmente.

PEIXES

A Lua segue em Capricórnio, enquanto o Sol segue em Virgem: priorize a dedicação, o discernimento e a perseverança. É hora de arregaçar as mangas, baixar a cabeça e investir no trabalho. Aproveite para demonstrar que tem capacidade, talento e recursos para ajudar. Aproveite também para fazer bons contatos profissionais e para dedicar-se às tarefas com mais determinação. Fica mais fácil comprometer-se com seus dons, cultivar disciplina e senso prático para realizar seus sonhos.