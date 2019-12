Horóscopo do dia: previsões para 27 dezembro de 2019

arrow-options Marcelo Dalla As previsões do horóscopo do dia trazem conselhos do que fazer para aproveitar ao máximos seu dia

Leia também: Previsões para 2020: o que os astros dizem sobre finanças e carreira dos signos

ÁRIES

Prefira estar em companhia de pessoas positivas, num ambiente que assegure seu desenvolvimento. Você pode abrir espaço para novidades. Com a Lua nova e o Sol em Capricórnio, é importante cultivar praticidade e realismo, para colher os frutos e conquistar sucesso na medida de seus esforços. O que significa vencer e alcançar o sucesso para você? Você acredita que pode avançar e merece boas oportunidades? É bom lembrar que o crescimento também deve ser interno e espiritual.

TOURO

Vênus segue em Aquário, cresce a vontade de deixar para trás hábitos e situações limitadoras. Não é hora para restrições e controle, é tempo de independência e inovação. Bom período para compartilhar aprendizados intelectuais. O desafio é contagiar os amigos e parceiros com suas ideias, exercer o dom da diplomacia, da cordialidade e da gentileza, com maturidade. A Lua nova segue em Capricórnio: você pode agora estipular novas intenções, enquanto dosa as expectativas com realismo e senso prático.

GÊMEOS

Bom período para estabelecer prioridades. O que fez de sua vida até agora? Você pode fazer uma análise crítica do quanto avançou, do que quer que perdure e do que já não traz mais resultados. Boas surpresas e novidades estão em pauta com a Lua nova: dá mais prazer aprender e viver coisas novas. Tudo o que é diferente, criativo e original está favorecido. Você pode olhar para o futuro com mais esperança, positividade, abertura e liberdade. Aproveite também para investir na vida social e encontrar amigos.

CÂNCER

É tempo de começar algo novo, de reformular sua vida para ganhar mais liberdade e novos amigos. A expansão também está relacionada à renovação de ideias e crenças obsoletas. A Lua nova segue em Capricórnio, aproveite para sonhar e projetar o futuro. Aproveite também para investir na saúde, na vitalidade, praticar esportes ou atividades físicas regulares. O Sol também segue em Capricórnio, signo oposto ao seu: sócios, clientes, parceiros, investidores e colaboradores continuam em primeiro plano.

LEÃO

É tempo de buscar diversão e novos lugares, de cultivar autoestima, programar atividades prazerosas, conhecer pessoas, mudar costumes e hábitos. Renovação e a palavra de ordem. O Sol combina forças com Júpiter: bom dia para cultivar pensamento positivo e liberar suas forças criativas. Vale caprichar no visual, valorizar sua imagem, lidar com pessoas diferentes e ideias inovadoras. Procure avaliar os recursos que possui e o quanto avançou, para quer possa projetar uma nova imagem de si mesmo.

VIRGEM

Novas ambições o impulsionam, você deseja abarcar mais, crescer em todos os níveis. É hora de virar a página para novas assuntos, inovações também estão favorecidas. A preferência vai para soluções alternativas, ideias inovadoras, tudo o que for original e inusitado. Ao mesmo tempo, com a Lua nova de Capricórnio você pode dosar suas expectativas com realismo, traçar metas e estratégias para realizá-las. Lembre-se que os esforços são recompensados na medida de sua competência.

LIBRA

É tempo de virar a página, de pensar no futuro, definir metas e prioridades. Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Plutão estão em Capricórnio: aproveite para ver as coisas de maneira mais ampla, estratégica e realista. Ao mesmo tempo, Vênus segue em Aquário, favorecendo iniciativas inovadoras, atividades culturais, a rede de contatos e os encontros com amigos. Bom período também para desapegar-se do que está em desuso, abrindo espaço para as novidades que estão prestes a chegar.

ESCORPIÃO

Você pode pensar no futuro com mais discernimento, ao mesmo tempo em que cultiva sensibilidade, otimismo, fé, generosidade e criatividade. A Lua nova marca um novo ciclo de realizações. O Sol segue junto com Júpiter, favorecendo o entusiasmo e a crença de que suas iniciativas podem dar certo. É tempo de plantar novas metas com mais autonomia e independência. A concentração de planetas em Capricórnio mostra que o caminho é equilibrar a liberdade com a responsabilidade.

SAGITÁRIO

O céu se abre para novas metas e intenções. A Lua nova segue em Capricórnio, reforçando a necessidade de agir com responsabilidade, demonstrar maturidade, competência, perseverança e segurança. É tempo de alinhar seus sonhos com a realidade, com metas concretas. Atividades em grupo e programas culturais inovadores também estão favorecidos. Você pode distribuir mensagens inspiradoras e contagiantes. O céu traz uma energia expansiva! Aproveite para mentalizar as melhores conquistas, aceitar e receber o novo.

CAPRICÓRNIO

Vários planetas seguem em seu signo para ajudá-lo a organizar a vida e elaborar planos para o futuro. Procure manter-se aberto para ouvir opiniões, repensar opiniões rígidas, aprender, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. A Lua nova o convida a identificar-se com novas soluções. Bom período para fugir da rotina, apostar num programa original e diferente. Boas surpresas e novas ideias continuam em pauta. Você segue a cada dia mais confiante, inspirado e cheio de energia.

AQUÁRIO

Procure concentrar-se no seu bem-estar físico, emocional e mental. A Lua nova segue em Capricórnio, favorecendo a objetividade para novas metas e intenções. Deixe de lado a ansiedade em favor da tranquilidade, da inteligência e da saúde. Já sabe quais serão as próximas conquistas? Você pode também investir na ousadia e na inovação. Vênus segue em seu signo, aproveite para mimar-se. Vale reservar um tempo só para si, meditar, fazer exercícios, praticar mantras e afirmações positivas.

PEIXES

É tempo de abrir-se para o mundo com fé na vida e em si mesmo. Você pode buscar o crescimento de forma mais responsável e madura. Bom período para pensar em novos cursos e aprendizados. Você segue mais inspirado e determinado com o encontro de Sol e Júpiter. Fé e positividade, junto com determinação, comprometimento e perseverança são a fórmula para o sucesso. Além disso, Vênus segue em Aquário, favorecendo os pensamentos vanguardistas e tudo o que tenha gosto de novidade.