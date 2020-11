Horóscopo do dia: previsões para 27 de novembro de 2020

Marcelo Dalla A lua segue em touro, veja as previsões para o seu signo no Horóscopo do dia

ÁRIES

A Lua crescente segue agora em Touro, conte com mais tranquilidade. Mesmo assim, atenção no período da tarde, a Lua encontra Urano, cuidado com a imprudência. A Lua também confronta Vênus, vale deixar a vida fluir sem muito controle ou exigências. É bom também abrir-se para novas influências, ousar, experimentar. No fim da tarde em diante as emoções tendem a se estabilizar. Prefira marcar os compromissos mais importantes para parte da manhã ou à noite, caso queira que haja mais comprometimento e segurança.

TOURO

A Lua segue agora em seu signo: afeto e segurança ganham destaque. Invista em iniciativas mais prazerosas, que possam alimentar sua autoestima. É bom cultivar flexibilidade e deixar a vida fluir. O clima fica explosivo no período da tarde. Caso haja cobranças e controle, a corda pode se romper. Evite posturas rígidas, procure abrir espaço para a liberdade, a independência, a autonomia e a flexibilidade. Excelente momento para deixar algo indesejável para trás. Abrir espaço para novos caminhos, novas possibilidades.

GÊMEOS

A Lua segue em Touro: um convite para desacelerar, cultivar gratidão, encantar-se com coisas belas que o rodeiam. Cresce o interesse por conversas mais profundas. Mercúrio combina forças com Júpiter, Saturno e Plutão, favorecendo planejamentos, estudos e aprendizados. Porém, cuidado com posturas rígidas ou atitudes controladoras. A Lua também encontra Urano, que pede flexibilidade. Procure cultivar uma visão ampliada da vida. Imprevistos contribuem para que haja aprimoramentos e correções.

CÂNCER

A Lua segue em Touro, inspirando um clima mais cordial e pacífico. Vale desacelerar, programar sua agenda com folga para não se sentir pressionado por horários e compromissos. Atividades que possa exercer com autonomia continuam favorecidas. No período da tarde encontra Urano, pedindo mais liberdade. Tudo o que tem sabor de novidade fica favorecidos. Os condicionamentos ficam mais baixos, você pode fazer algo diferente, independente e ousado. Evite tudo o que tolhe ou aprisiona.

LEÃO

É bom checar os compromissos e cultivar flexibilidade. É provável que seja preciso mudar os planos, refazer a agenda ou buscar outras saídas. No período da tarde a Lua encontra Urano, favorecendo a quebra de velhos condicionamentos e conceitos, a libertação de situações que prendem ou limitam. Vale programar algo que traga a sensação de autonomia. Cuidado pra não exagerar na impulsividade. Ainda bem que a Lua no pacífico Touro e você sai ganhando se souber desacelerar, saborear cada momento com gratidão.

VIRGEM

A Lua crescente segue agora em Touro, você pode relaxar e apaziguar os ânimos. Bom período para novos desafios intelectuais, para filosofar e buscar respostas para as grandes questões da vida. A Lua encontra Urano, enquanto Mercúrio faz poderosas harmonias: atividades ligadas à cultura, religião, filosofia, metafísica e ciências herméticas ficam favorecidas. Vale tomar iniciativas, fazer contatos e encaminhar projetos. Você pode agir com autonomia, mas tome cuidado para não exagerar na pressa e na impulsividade.

LIBRA

Novidades estão em pauta, mas é preciso calma. Lua e Urano confrontam Vênus: pode haver surpresas, imprevistos e alterações súbitas em seus planos. A liberdade individual está sendo respeitada? Há futuro nas parcerias? Ganhe tempo para esclarecer assuntos, refletir melhor antes de tomar decisões e fechar acordos. A solução é o diálogo. Prefira os períodos da manhã ou da noite para as conversas mais importantes. Vale investir nos cuidados com a saúde, em momentos de relaxamento, lazer, prazer e afeto.

ESCORPIÃO

Prefira ganhar tempo para organizar-se, sem pressa ou afobação. Cuidado com a intolerância a impaciência e a inquietação, Lua e Urano confrontam Vênus, que segue em seu signo. Vale cultivar independência e autonomia, sem exigências e cobranças. Procure também aceitar os imprevistos com bom humor e maleabilidade. No período da noite o clima melhora. Esteja aberto para dialogar, esclarecer dúvidas, fazer bons contatos, deixar para traz ressentimentos, abrir seu coração em nome da harmonia e do amor.

SAGITÁRIO

A forma como se comunica e se integra com o mundo ganha destaque. Mercúrio combina forças com Júpiter, Saturno e Urano: período favorável para divulgações, para expandir seus conhecimentos, fazer contatos e promover intercâmbios. Ao interagir com o mundo você pode conhecer pessoas importantes e fazer novos amigos. Cuidado com posturas rígidas. A liberdade de pensamento deve ser valorizada. Com o Sol em seu signo, tem um período bom para cuidar da saúde e iniciar um programa de atividades físicas.

CAPRICÓRNIO

O clima é de impaciência no período da tarde. Cuidado com a imprudência, cuide com carinho das relações para evitar rompimentos ou imprevistos. Cuidado com a impulsividade nos gastos também. Vale deixar situações aprisionadoras para trás, em nome de mais liberdade. A comunicação está favorecida, invista no diálogo, nos estudos e nos contatos para encaminhar projetos e alinhar interesses. Vale deixar marcar os encontros e as conversas mais importantes para os períodos da manhã ou da noite.

AQUÁRIO

A Lua encontra Urano em Touro, indicando um bom período para ousar, pensar diferente, encontrar novas saídas, soluções e alternativas. Porém, Lua e Urano confrontam Vênus: é importante cuidar bem das relações e do bolso. Cuidado para não exagerar no individualismo ou na agressividade. Não é um bom momento para forçar a barra e cobrar demais. Evite investimentos arriscados também. Prefira investir nos amigos que compartilham afinidades filosóficas e espirituais.

PEIXES

É tempo de olhar pra frente e agir, tomar providências e iniciativas, clarear e encaminhar situações. A Lua segue em Touro e se encontra com Urano para inspirar criatividade. Vale buscar rotas alternativas ou fazer algo que nunca fez antes. Bom período também para inaugurações, lançamentos de novidades, mudanças e inovações em geral. Vale confirmar e formalizar tudo o que for combinado. Cheque os compromissos e cultive flexibilidade. Procure encarar possíveis contratempos com bom humor.