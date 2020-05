Horóscopo do dia: previsões para 27 de maio de 2020

Marcelo Dalla Confira as previsões do seu signo e ascendente





ÁRIES

É tempo de avaliar melhor suas iniciativas. A Lua confronta Saturno pela manhã, pedindo iniciativas mais maduras e conscientes. Procure cultivar clareza de metas, assim fica mais fácil seguir com perseverança. É preciso cuidado com a velocidade e a comunicação agressiva. Diplomacia, tranquilidade e prudência são os antídotos. Ainda bem que a Lua segue em Leão: você pode contar com motivação e alegria. Aproveite para esclarecer assuntos, tirar dúvidas e interagir com mais afeto.

TOURO

Com a Lua em Leão você pode ficar mais animado, com vontade de sair de casa e mostrar seu melhor. É importante investir na visibilidade e no reconhecimento de seus talentos. O período de revisões importantes continua. Aproveite para desfazer confusões, tirar dúvidas, repensar projetos. A Lua combina forças com o Sol, favorecendo iniciativas e contatos. É tempo de abrir seu coração! Sorrisos, gentileza e diplomacia estão em evidência. Procure fazer algo criativo, ou que seja do seu agrado também.

GÊMEOS

A Lua segue no festivo Leão e hoje combina forças com o Sol, que segue em seu signo: um convite para celebrar a vida e distribuir elogios, pois todos querem se sentir especiais. Você pode ganhar clareza sobre muitas questões. Contatos, estudos, divulgações, negociações e novos assuntos estão favorecidos. Mas o Sol também desafia Marte, pedindo cuidado redobrado com a pressa, a comunicação impulsiva e agressiva. Diplomacia, ponderação, tranquilidade e prudência são os antídotos.

CÂNCER

Aproveite para dialogar de coração aberto com quem ama. A Lua ingressa em Leão e o convida a celebrar a vida, a distribuir elogios, com mais generosidade. Com o coração aberto, você pode curar velhas mágoas. Reflita sobre seu comportamento emocional, reveja situações onde há cobranças, controles e manipulações. É tempo de deixar para trás velhos padrões para que haja um verdadeiro renascimento em seu aniversário. O objetivo é seguir mais leve, confiante e equilibrado.

LEÃO

Tarefas criativas e prazerosas estão beneficiadas. Você fica mais energizado, expansivo e sensível com a Lua em seu signo. Aproveite para dar bom dia à vida e celebrar os bons momentos. Ative suas habilidades de comunicação e expressão para atrair oportunidades. Não se esqueça de cultivar generosidade também. Bom período para acordos, pesquisas, estudos, pesquisas e aprofundamentos. Porém, cuidado com a pressa e a agressividade. O Sol desafia Marte, é importante desacelerar, cultivar mais sensibilidade e empatia.

VIRGEM

Os intercâmbios e as negociações fluem melhor, é tempo de crescimento e bons aprendizados. Com a Lua em Leão e o Sol em Gêmeos, capriche no visual, promova divulgações, contatos, reúna agora o necessário para encaminhar suas metas. Porém, cuidado com a impaciência, a ansiedade e a intolerância. Não fique parado, é preciso dissipar a energia acumulada. Prefira organizar-se, alinhar interesses, preparar-se para o crescimento profissional e a concretização de seus projetos.

LIBRA

É tempo de comunicação, sociabilidade e iniciativas. O Sol segue em Gêmeos, a Lua segue em Leão: seja espontâneo e não espere acontecer, tome você mesmo a iniciativa. Sua expressividade está em evidência! No trabalho, privilegie as atividades relacionadas à liderança e criatividade. Você pode agora colocar o bloco na rua e avançar, buscar horizontes mais amplos e até mesmo enxergar soluções que não lhe ocorriam antes. Esteja aberto para mudanças, ciente de que tudo é pra melhor.

ESCORPIÃO

Tenha cuidado com a impulsividade e a franqueza excessiva na hora de se expressar, para não magoar as pessoas. Com a tensão entre Sol e Marte, é preciso controlar e impulsividade e adoçar as palavras. Desfazer-se do excesso de bagagem também é importante, o desnecessário deve ser descartado. Júpiter segue junto com Plutão, está mais fácil compreender, encontrar respostas e perdoar. Novos acordos podem ser muito promissores. Basta estar de coração aberto para dialogar, ouvir e ser ouvido.

SAGITÁRIO

Bom dia para tomar decisões, cultivar prazer, autoconfiança e autoestima. A Lua segue em Leão, o Sol segue em Gêmeos. A vida social está em alta, as parcerias continuam em destaque! Você pode aproveitar para ativar encontros, fazer-se admirado e admirar as pessoas com as quais está envolvido. Mantenha-se aberto para bons contatos, esteja ciente que só completará a tarefa com a ajuda dos colaboradores. Mas atenção para a impulsividade! Marte desafia o Sol, que pede mais consciência e maturidade em suas ações.

CAPRICÓRNIO

Continue a cuidar da saúde e da vitalidade. Se a responsabilidade pesar demais, delegue tarefas. Pela manhã Lua e Saturno pedem perseverança e empenho para lidar com possíveis limitações e obstáculos. Ao longo do dia essa tensão vai se desfazer. A Lua segue no festivo Leão, todos estão mais sensíveis aos elogios e à admiração. Aproveite para cultivar leveza, capriche na apresentação pessoal e distribua sorrisos! De coração aberto, com certeza pode conseguir colaboração, apoio e ajuda.

AQUÁRIO

As atividades comerciais e intelectuais se aceleram. Não é hora de ficar parado! Atividades ligadas à comunicação estão favorecidas. Esteja aberto para expandir sua rede de contatos e fazer novos amigos. Com a Lua em Leão, todos estão mais calorosos. Fica mais fácil cultivar um objetivo positivo, uma boa intenção, praticar um ato generoso em prol de quem precisa. Mercúrio se despede de Gêmeos, mantenha-se flexível e disposto a mudar de opinião se for preciso. Diálogos sensíveis e profundos estão em pauta.

PEIXES

Novos convites, ligações, negociações, contatos e divulgações trazem a sensação de avanço. Você pode contar com energia e fluidez para, em pouco tempo, resolver muita coisa. Com a Lua em Leão, o dia promete ser dinâmico! Sol, Mercúrio e Vênus seguem em Gêmeos, favorecendo estudos, pesquisas, novas ideias e novos assuntos. O desafio é equilibrar o tempo que se dedica aos projetos e assuntos profissionais com os assuntos relacionados ao lar e às pessoas que ama, que também podem pedir sua atenção.

Para além do horóscopo do dia :