Horóscopo do dia: previsões para 27 de julho de 2021

O horóscopo diário dá orientações sobre como aproveitar o dia da melhor forma





ÁRIES

Período de sensibilidade aflorada, com a Lua em Peixes. Evite julgar pelas aparências. Investigue e informe-se melhor antes de tomar decisões. Procure também estar aberto ao diálogo para que possa aproveitar melhor as oportunidades. A Lua combina forças com Netuno e Plutão, favorecendo a intuição. Mas Marte faz aspecto desafiador com Júpiter, cuidado com a impaciência. Vale programar terapias e atividades relaxantes, meditar, ouvir música suave ou buscar o contato com a natureza. Quanto mais paz e tranquilidade, melhor.





TOURO

O mundo dos sonhos, das artes e da imaginação está ativado. A Lua segue em Peixes, favorecendo assuntos transcendentais, meditação, atividades artísticas e contemplativas: música, cinema ou o contato com a água. Conte disposição e inspiração para seguir em busca do que deseja. Porém, cuidado com a agressividade e a intolerância, evite dar corda para situações que possam provocar estresse. Procure desacelerar, inspirar-se com tudo o que é belo. Com a mente mais relaxada você pode se conectar com o coração.

GÊMEOS

O período bom para contatos sociais continua. Com o ingresso de Mercúrio em Leão, é hora de vencer a timidez, cultivar confiança e promover o avanço em seus projetos. A Lua segue em Peixes: vale cultivar os assuntos mais elevados e transcendentais, programar atividades criativas, artísticas ou de cunho espiritual. Vale reservar tempo também para interiorizar-se, alimentar a alma com arte e beleza. Procure focar no lado positivo da vida, cuidado com a intolerância. É importante pegar mais leve consigo mesmo e com os outros.

CÂNCER

Bom dia para renovar as energias, promover sua paz interior, seu equilíbrio e sua saúde. A Lua segue em Peixes e faz aspectos harmoniosos hoje, você fica mais sensível, profundo e intuitivo. Vale deixar de lado os conflitos, esfriar a cabeça, investir em tudo o que possa inspirar e elevar. É recomendável buscar leituras edificantes, se aprofundar em estudos e pesquisas. Exercícios de relaxamento e boa música também podem fazer milagres. Com atividades mais amenas você evita a ansiedade ou as decisões tomadas por impulso.

LEÃO

Com a Lua em Peixes as emoções transbordam, todos ficam mais suscetíveis. É importante abrir-se para a ternura, a imaginação, o romantismo e a compaixão. Mercúrio ingressa em seu signo e você fica mais comunicativo. Mas é importante também estar aberto e disposto a ouvir, equilibrar acordos, mudar de ideia e de opinião se for necessário. Continue flexível para evitar desentendimentos. Esclareça eventuais dúvidas com paciência e atenção. O diálogo deve ser saudável e respeitoso, é preciso cautela no confronto de ideias.

VIRGEM

Você conta com mais força para libertar-se de velhas dependências, velhos vícios e condicionamentos. Algo novo está para nascer, mas agora deve-se perceber com quem vale a pena se envolver ou não. Época ideal para desfazer-se de tudo o que impede seu crescimento. O que é preciso finalizar de vez e já não condiz com sua consciência e maturidade? O período é de mais abertura para aprendizados e crescimento. Até seu aniversário é importante refletir, cultivar momentos de introspecção. Vale prestar atenção aos sonhos também.

LIBRA

Sol e Mercúrio seguem em Leão: aproveite para cultivar confiança e pensamentos positivos, utilize a palavra com fins construtivos. Aproveite para fazer bons contatos e atrair oportunidades. A gentileza é sua melhor aliada. Procure evitar reclamações, atitudes impulsivas ou impensadas. É melhor ganhar tempo para refletir mais, sonhar, meditar, estudar, ajustar o que não funciona adequadamente. A Lua faz aspectos inspiradores hoje, aproveite para relaxar, lembrar-se de respirar devagar e profundamente.

ESCORPIÃO

Ensinamentos elevados são o antídoto para o pessimismo. Com a Lua em Peixes, é bom reservar tempo para momentos de meditação. Lembre-se que a energia que doa é como um bumerangue, sempre volta. Esteja flexível e acessível. A Lua combina forças com Netuno e Plutão: a ideia é transformar sentimentos, abrir-se para novas oportunidades. Os acontecimentos mostram até que ponto suas relações são livres, fluentes e respeitosas. Há tendência para inquietação e impulsividade, prefira um passeio tranquilo ao ar livre para refletir.

SAGITÁRIO

Com Sol e Mercúrio em Leão, aproveite para cultivar criatividade e confiança ao se expressar. Bom dia para cultivar inspiração também, já que Lua e Netuno se encontram em Peixes. Procure exercitar suas habilidades sociais com mais compreensão e empatia. Vale dar asas para a inspiração, a imaginação e fantasia. A Lua faz belos aspectos hoje, favorecendo a fé. Excelente oportunidade para envolver-se com as artes e os assuntos mais transcendentais da vida, inclusive como antídoto para a impaciência.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Peixes: intuição, sensibilidade e emoções transbordantes. Você continua colhendo os frutos do que foi plantado na Lua nova. É importante ser mais diplomático, cordial e profissional. O progresso vem na medida em que cultivar profissionalismo, critério, honestidade, integridade e compromisso com a palavra dada. Marte e Júpiter seguem em desarmonia, cuidado para não exagerar nas expectativas e contar com o ovo antes da galinha. Invista numa comunicação competente, confie em sua intuição.

AQUÁRIO

Continue a ter cuidado com a rebeldia. Se forçar demais, a corda pode se romper. Mantenha-se aberto para mudar de ideia, aceitar sugestões e promover as revisões necessárias. Com amor, gentileza, empatia e disposição para ouvir, tudo se resolve. A Lua continua no sensível Peixes, combina forças com Netuno e Plutão: você pode rearranjar, concluir situações que se arrastam, transformar ou libertar relações que se tornaram difíceis ou emperradas. Tudo para que viva com mais verdade, prazer e independência.

PEIXES

Bom dia para pesquisas, exames, terapias e diagnósticos. É importante dialogar, consultar diversas opiniões, buscar clareza antes de tomar decisões. A Lua segue em seu signo, encontra Netuno e se harmoniza com Plutão: cresce sua capacidade de observação, a intuição fica afiada. Mas não é hora de exigir demais de si mesmo e de sua saúde. Evite ambientes tóxicos. Pelo contrário, procure elevar-se com a beleza, a arte e os assuntos edificantes. A arte, o amor e a espiritualidade são a solução sempre, quanto mais agora.