Horóscopo do dia: previsões para 27 de fevereiro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia mostra as previsões para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Bom período para refletir sobre o desenvolvimento humano, social e material que promoveu no último ano. Hoje é dia de Lua cheia e as emoções transbordam, todos ficam mais sensíveis. Você vive o ápice para muitas situações, que revelar o que deve ser transformado, curado ou deixado para trás em sua vida. Lembre-se que ansiedade e pressa são contraproducentes, você vive agora um período propício para mais recolhimento, descanso e introspecção. Os momentos de reflexão podem proporcionar importantes compreensões.

TOURO

Muitas situações chegam ao clímax. Hoje é dia de Lua cheia no eixo Virgem/Peixes, que indica o confronto entre o sonho e a realidade. O desafio é equilibrar o serviço e a praticidade com o romantismo, a inspiração, o mistério e a fantasia. Evite cobranças, procure permitir que a vida flua e que o acaso realize seus milagres. Com Vênus em Peixes, vale refletir sobre as suas expectativas nos relacionamentos. O que é ilusão? Quais as amizades e parcerias que merecem realmente seu comprometimento?

GÊMEOS

Atenção para os flashes de intuição que podem surgir. Hoje acontece a Lua cheia em Virgem, você começa a colher o que foi plantado na Lua nova. Você pode aproveitar para analisar a vida, buscar compreensões mais profundas e organizar-se melhor. Prefira a simplicidade e a praticidade. Procure também cuidar da saúde com boa alimentação e descanso. É importante estabelecer prioridades, fazer uma lista de tarefas pendentes e se organizar. Vale também meditar, desacelerar a mente e cultivar receptividade.

CÂNCER

Você fica mais sensível e emotivo com a transbordante Lua cheia em Virgem. Fique atento para reações desproporcionais, melhor se resguardar e evitar situações tensas. Cuidado com as críticas e as palavras duras. Sol e Lua combinam forças com Urano: vale fazer algo diferente, promover arrumações e modificações para que possa renovar as energias, para que as emoções fiquem mais equilibradas e a vida funcione melhor. No período da noite é bom relaxar e se recolher mais cedo. A Lua confronta Netuno e pede cuidado com loucuras.

LEÃO

Simplicidade, praticidade e humildade são qualidades em destaque para a Lua cheia de Virgem. Organize a vida diária, aproveite para ocupar-se das pequenas tarefas. Ao lidar com a informação, cheque os dados, cuide de cada detalhe com carinho e atenção. Sol e Lua seguem em harmonia com Urano, favorecendo as libertações. Importantes e positivas mudanças estão em pauta, transformações estão facilitadas. Veja o que em você em sua vida quer alterar, ou mesmo erradicar.

VIRGEM

Cuidado para não exagerar na intransigência e nas exigências. Com a Lua cheia em seu signo, você fica mais sensível, seletivo e crítico do que usualmente. Não é bom confrontar as pessoas. Procure ouvir mais, evite discussões, assuntos difíceis e delicados. Procure também sair com tempo de sobra para os compromissos importantes. O Sol segue no signo oposto, evidenciando os relacionamentos, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de promover parcerias e atividades em colaboração.

LIBRA

Uma limpeza geral nos armários e nas gavetas pode ajudá-lo a organizar as ideias. Hoje é dia de Lua cheia de Virgem: tempo de prestar serviços, sentir-se útil, organizar-se, cuidar da saúde e viver o momento presente da melhor forma possível. Vênus segue mais romântica em Peixes, evidenciando importantes reflexões sobre o amor, o prazer, as carências e os valores. É tempo de cura e correções em nome de mais qualidade de vida e mais harmonia em seus relacionamentos. Invista nas artes!

ESCORPIÃO

Quanto mais lógica, simplicidade e praticidade puder cultivar, melhor. A Lua cheia acontece em Virgem, reforçando a necessidade de cultivar qualidade de vida. Empenho, capricho e esmero ficam favorecidos. Não é uma boa hora para loucas aventuras. Aproveite o sábado para aquietar a mente e buscar atividades relaxantes. Você merece cuidar de si mesmo com carinho e autoestima. Lua e Netuno pedem uma noite mais contemplativa, propícia ao recolhimento. Vale também tomar mais água, caprichar nos chás e dietas líquidas.

SAGITÁRIO

Aproveite para cultivar o capricho em qualquer atividade. Com a Lua cheia de Virgem, é importante estar em sintonia com as necessidades do outro e pronto para auxiliá-lo. Bom momento também para refletir sobre suas responsabilidades, em como pode integrar e equilibrar o desejo de liberdade e autonomia com os compromissos assumidos. Não é um bom momento para conversas difíceis e complicadas. Procure deixar a vida fluir. Bons pensamentos e atitudes generosas fazem toda a diferença.

CAPRICÓRNIO

Hoje acontece a Lua cheia do eixo Virgem/Peixes: aproveite para avaliar resultados, repensar conceitos e rever métodos. Desta forma pode cortar o mal pela raiz, fortalecer a saúde, promover harmonia em suas relações ou alavancar seu trabalho. Procure resguardar-se de discussões. Reserve momentos de reflexão e distanciamento para avaliar o que é realmente importante. No período da noite, Lua e Netuno pedem mais contemplação e recolhimento. Aproveite para dar asas à imaginação, sonhar, descansar, meditar.

AQUÁRIO

Melhor usar o bom-senso e o discernimento. Procure pensar duas vezes antes de provocar ou aceitar provocações. Com a Lua cheia em Virgem, seu desafio é equilibrar a vontade de fugir da realidade, de sonhar e de amar com os fatos práticos e objetivos que a vida apresenta. Ainda bem que Sol e Lua se combinam com Urano: você pode aprender algo novo, fugir da rotina, promover mudanças, limpezas, desintoxicações e curas. Promova reflexões e correções para que esteja em paz com sua consciência.

PEIXES

Seu senso crítico fica acentuado com a Lua cheia de Virgem. Usar esta qualidade positiva ou negativamente depende de você. Neste momento, uma boa faxina em casa, no trabalho ou em qualquer área de sua vida vem bem a calhar. Conte com mais profundidade e intuição para boas percepções. Sol e Lua se combinam com Urano, indicando um período bom para tarefas criativas, diferentes e originais. Você pode também se libertar de algo que atravanca seu progresso e seu crescimento.