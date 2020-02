Horóscopo do dia: previsões para 27 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas são produzidas pelo astrólogo Marcelo Dalla que também traz todas as previsões do horóscopo do dia

Leia também: Mercúrio segue retrógrado e pede “pés no chão” para não cair em ilusões

ÁRIES

Lua e Vênus seguem em seu signo, dinamizando o período. Porém, procure cultivar flexibilidade para surfar com a vida. Você pode se abrir pra mudanças, deixar para trás padrões que já não condizem com seu crescimento e sua consciência. É tempo de olhar pra frente e se identificar com novas soluções. Mas atenção no período da tarde: Lua e Plutão pedem que exercite a tolerância, e a compreensão. Procure evitar provocações, brigas e confrontos. Prefira voltar a atenção para si mesmo, procure refletir mais antes de agir.

TOURO

A inspiração e a imaginação devem ser canalizadas para objetivos práticos e concretos. É oportuno estabelecer estratégias, organizar a agenda e fazer uma lista de prioridades. Lua e Vênus seguem em Áries: a autonomia fica favorecida. Mas Lua e Vênus se desentendem com Plutão: é importante evitar cobranças, ciúmes, atitudes controladoras, infantis e manipuladoras. Vale evitar também lugares arriscados e tumultuados. Compaixão, amor, sonho e inspiração são temas que continuam em destaque.

GÊMEOS

Você pode aprender novas técnicas, conhecer pessoas, abrir mercados, inovar produtos e serviços, expandir fronteiras com novos conhecimentos. Mas tudo isso deve ser feito com planejamento, não queira dar o passo maior do que a perna. Mercúrio segue retrógrado, desfavorecendo assuntos complicados e grandes decisões. É melhor aguardar mais um pouco para refletir melhor. Continue a redobrar a atenção ao trocar informações para evitar mal entendidos, distrações ou esquecimentos.

CÂNCER

O clima é de movimento e dinamismo com a Lua em Áries. Porém, cuidado com a impulsividade. Siga em frente, mas procure controlar a inquietação para evitar imprudências. É importante pensar no futuro, questionar sobre a vida, rever projetos, decidir sobre as metas nas quais vai investir seu comprometimento. Lua e Plutão se desentendem no período da tarde, pedindo um pouco mais de tolerância e paciência. Procure programar ao leve e prazeroso para fazer, ao invés de alimentar conflitos.

LEÃO

Com a Lua nova em Áries, aproveite para ativar projetos e tomar novas iniciativas. Mas vale lembrar: Mercúrio segue retrógrado até o dia 10/03, é melhor baixar as expectativas. O acúmulo de tarefas pode gerar erros ou mal entendidos. É importante cultivar gentileza, diplomacia e criatividade, aliadas a doses de prudência e comedimento. Procure fazer tudo com calma, sem pressa. O Sol segue em Peixes, ativando a imaginação: vale sonhar também! Logo poderá tomar decisões com mais segurança.

VIRGEM

Este período representa um pico em sua vida social. Parceiros, sócios e colaboradores continuam trazendo a força e podem ajudá-lo a impulsionar projetos. Procure cultivar uma postura mais séria, comprometida, responsável e madura. Com habilidade, charme e simpatia pode conseguir o que precisa para avançar, É importante também manter-se aberto para repensar velhas posturas, esclarecer mal entendidos e evitar atitudes rígidas. Principalmente no período da tarde, quando a Lua desafia Plutão.

LIBRA

Muitas ideias, assuntos, novidades e inspirações em pauta. Mas é preciso ganhar tempo para escolher as mais viáveis e construtivas. O clima geral é de pressa e ansiedade, você sai ganhando se souber respirar fundo, diminuir as expectativas, tranquilizar a mente e relaxar. Cuidado com atitudes controladoras e disputas de poder. Lua e Vênus desafiam Plutão, colocando situações doentias nos relacionamentos em evidência para que possam ser curadas e transformadas. Um exame de consciência é bem vindo!

ESCORPIÃO

Conte com mais energia, garra e dinamismo. Mas cuidado para não exagerar na pressa, na agressividade ou na teimosia. Isso pode gerar conflitos ou prejuízos. Lua e Plutão pedem cuidado com disputas de poder. Procure analisar com calma a situação geral, estabeleça metas e decrete uma solução. Com um passo de cada vez, aos poucos os assuntos se alinham e se resolvem. É importante também estabelecer caminhos práticos para que seus objetivos se realizem, sem querer fazer tudo ao mesmo tempo.

SAGITÁRIO

Continue atento para a falta de limites, os desperdícios e as expectativas exageradas. Procure investir na organização e na administração, para que não haja frustrações. Com calma você pode pesquisar, tirar dúvidas, rever velhas posturas e ganhar mais consciência. Aproveite para abrir seu coração e deixar de lado o orgulho. Assim controla a agressividade e evita conflitos desnecessários. Com Sol, Mercúrio e Netuno em Peixes é tempo de cultivar amor, compaixão e ampliar sua visão do mundo.

CAPRICÓRNIO

Período de agilidade e movimento, ideal para novas empreitadas. As iniciativas se tornam mais sensíveis e ao mesmo tempo corajosas. Porém, com Mercúrio retrógrado, evite negociações apressadas. Ganhe tempo para analisar as possibilidades e traçar estratégias. Restrições, controle e excesso de exigências podem provocar disputas, não é bom forçar a barra. A compaixão deve falar mais alto, esteja preparado para ouvir pontos de vista diferentes do seu. Procure também interessar-se por assuntos mais elevados e transcendentais.

AQUÁRIO

O período de renovação e mudanças continua. Você pode ousar novos movimentos, experimentar novos sabores, novas sensações, buscar novos aprendizados para conquistar um novo patamar. Mas é importante considerar os outros, cultivar diplomacia, charme e harmonia nos relacionamentos. Vale checar a agenda, sair com tempo de sobra para os compromissos. Você pode buscar influências positivas para sua vida, aproximar-se de pessoas sábias e iluminadas. Desta forma se conecta cada vez mais com sua missão.

PEIXES

Conte com criatividade, inspiração e vontade de criar algo novo. Sol, Mercúrio e Netuno seguem em seu signo para ampliar sua consciência e abrir seu coração. A proximidade da água e da natureza serve como um bálsamo para o corpo e a alma. Continue semear novas intenções, fazer bons contatos e estabelecer objetivos. Porém, Mercúrio segue retrógrado: cuidado com mal entendidos e confusões. Você pode reprogramar a mente com mantras, orações e afirmações. Assim deixa para trás crenças que impedem seu progresso.

Além do horóscopo do dia :