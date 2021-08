Horóscopo do dia: previsões para 27 de agosto de 2021

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são feitas pelo astrólogo Marcelo Dalla





ÁRIES

É tempo de investir na criatividade. Você pode seguir mais aberto e flexível, disposto a aprender e tentar coisas diferentes. A Lua segue em Touro e se alinha com o Sol: a confiança e a inspiração podem ajudá-lo a encontrar soluções mais práticas para concretizar seus projetos. Acredite em suas capacidades e em seu merecimento. Você pode interagir com o mundo demonstrando confiança e determinação. Aproveite também para ampliar a visão do mundo e das situações, com mais empatia.





TOURO

O período bom para as comunicações continua. Mercúrio se alinha com Plutão, estimulando a intuição mental e favorecendo aprofundamentos. A Lua segue em seu signo, em bela harmonia com o Sol. Fica mais fácil conectar-se com o coração, buscar respostas e diagnósticos, apaziguar os ânimos e elaborar melhor qualquer assunto com profundidade. Os assuntos elevados, filosóficos e transcendentais podem ser discutidos com mais discernimento. Apenas atenção no fim da tarde: Lua Saturno pede mais leveza, evite exagerar nas críticas.

GÊMEOS

Com a Lua em Touro, procure programar atividades relaxantes para apaziguar os ânimos, acalmar a mente, tranquilizar o coração. Aproveite para cultivar a paz com sua consciência. O Sol segue em Virgem, lembrando que é importante investir na qualidade de vida e cuidar da saúde. A capacidade de entendimento e a intuição também ficam favorecidas pela harmonia entre Mercúrio e Plutão. Bom período para pesquisar, exames, diagnósticos e aprofundamentos. Você pode obter boas respostas.

CÂNCER

Com Sol em Virgem e a Lua em Touro, vale cultivar realismo e objetividade. É aconselhável pensar nos outros, distribuir os frutos conquistados e espalhar os seus recursos. Assim pode fortalecer suas relações. A Lua se alinha hoje com o Sol: você pode contar com mais confiança, clareza e equilíbrio emocional. Procure abrir espaço para coisas que trazem prazer, demonstrar seu carinho e retribuir demonstrações de afeto. As artes e os temas espirituais podem fortalecer sua fé e proporcionar inspiração.

LEÃO

Bom período para cuidar do corpo e das emoções. Sol em Virgem e Lua em Touro: o carinho, a sensibilidade, o cuidado e a gentileza são recompensados. Tanto para consigo quanto para com os outros. Aproveite para cuidar da casa também, a grata sensação de que tudo está em ordem pode acalmar a mente, torná-lo mais confiante e equilibrado. A Lua se alinha com o Sol, ampliando a clareza, a confiança e a capacidade de percepção. Fique atento, boas ideias e bons insights podem surgir.

VIRGEM

Você viu?

Conte com mais dinamismo para interagir com o mundo e investir em atividades mais arrojadas. Sol, Mercúrio e Marte seguem em seu signo, favorecendo o movimento e as decisões rápidas. Conte com mais critério e discernimento. Porém, evite discussões mais acaloradas ou agressivas, em nome do respeito e do bom entendimento. Aproveite o feriado para também para relaxar, sem atitudes controladoras. Vale programar passeios, de preferência junto à natureza, para buscar inspiração e liberar a energia acumulada.

LIBRA

É favorável estar aberto para novos pontos de vista, em clima de liberdade e independência. A Lua segue em Touro e combina forças com o Sol, garantindo mais confiança e bem-estar emocional. Vale reservar momentos para refletir, conectar-se com o coração, cultivar paz interior e tranquilidade. Você merece um tempo só para si, para cuidar do corpo, da mente e das emoções. Continue a gestar e visualizar os novos projetos, que ganharão forças após a data do seu aniversário.

ESCORPIÃO

Você pode perceber com mais clareza o que é preciso ser deixado para trás. Conte com mais força de vontade para tal. Hoje a Lua combina forças com o Sol, enquanto Mercúrio se alinha com Plutão, ampliando a intuição e favorecendo as percepções mais amplas. Cresce sua força para curar e transformar. Vale movimentar a energia do que está estagnado, pensar em novos cursos ou elaborar novas metas. Cresce também a vontade de conversar, investigar, pesquisar, estudar, aprender e interagir com os amigos.

SAGITÁRIO

É importante cultivar organização e determinação. Você pode também investir em sua autonomia, em mais movimento e atividades físicas. O crescimento vem na medida em que cuidar de todos esses assuntos com carinho e critério. Bom período para colocar ordem na casa, promover curas, restaurações e limpezas. Depois, aproveite o final do dia também para cultivar o conforto e passar mais tempo em atividades prazerosas. Assim se recupera do aumento das responsabilidades e do cansaço.

CAPRICÓRNIO

Com o Sol em Virgem e a Lua em Touro tudo deve ser feito com mais capricho e tranquilidade. As iniciativas se tornam mais firmes e determinadas. A Lua se alinha com o Sol, favorecendo também uma atitude mais equilibrada, sensível e compreensiva. Essa harmonia favorece as recuperações em geral. Desde financeiras, até de saúde, relacionamentos e do entusiasmo. Atenção no fim da tarde, Lua e Saturno avisam para não exagerar nas reclamações e cobranças. Procure trocar as queixas pela gratidão.

AQUÁRIO

Marte e Urano continuam trazendo novos encontros, boas ideias, surpresas e novas possibilidades. Porém, com a Lua em Touro, é importante diminuir o ritmo, cultivar passos mais lentos, porém firmes e constantes. Procure reservar momentos de silêncio e introspecção. Assim pode tranquilizar a mente e as emoções. Use e abuse da respiração, das técnicas de relaxamento e da meditação. Vale também refletir sobre o que pode ser deixado para trás. Você pode romper com algo que está velho e já não condiz com sua consciência.

PEIXES

Aos poucos as dúvidas e incertezas são esclarecidas, as possibilidades de solução para um impasse se revelam. Basta disposição para dialogar, compreender, perdoar e cultivar a solidariedade. Não desanime! Com a Lua em Touro, vale investir no conforto, na segurança e na tranquilidade. Mercúrio se alinha com Plutão, favorecendo também a intuição, as pesquisas e os aprofundamentos. Conversas curativas ficam favorecidas. Você consegue fechar os olhos, relaxar, encontrar a paz e o silêncio dentro de si?