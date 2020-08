Horóscopo do dia: previsões para 27 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo dá indicações sobre a melhor forma de aproveitar o seu dia

ÁRIES

Pela manhã a Lua se combina com Marte, dá vontade de tomar providências e iniciativas, fazer contatos, falar com quem for preciso para agilizar projetos. Mas cuidado para não exagerar, agir com imprudência ou agressividade. Você sai ganhando se cultivar uma postura mais séria e compenetrada: a Lua ingressa em Capricórnio, cai bem demonstrar comprometimento e responsabilidade. Fica mais fácil cultivar mais realismo e senso prático. As ideias devem ser organizadas e estruturadas para serem colocadas em prática.

TOURO

A Lua crescente ingressa em Capricórnio, favorecendo atitudes e tarefas práticas: reparos, obras, revitalizações e melhor administração do tempo. Disciplina, atenção, foco e objetividade ganham destaque, dessa forma o período se torna mais produtivo. Siga confiante de seus propósitos, mas fique atento para as disputas de poder. Vênus confronta Plutão, evidenciando questões doentias nas relações, para que sejam curadas. Utilize o bom diálogo para expressar ideias e sentimentos, esclarecer assuntos mal resolvidos.

GÊMEOS

Projetos e ideias criativos e arrojados estão favorecidos. Mercúrio segue em harmonia com Júpiter e Urano: você fica mais intuitivo, mais inventivo e interessado em novas tendências. Bom período para quebrar com velhos padrões de pensamento e abraçar novos conceitos. Enquanto isso, a Lua ingressa em Capricórnio, em harmonia com Marte pela manhã e com Sol à noite: a determinação e a força para novas iniciativas crescem na medida em que se conecta com o coração e investe no que realmente faz sentido para você.

CÂNCER

Invista nos contatos profissionais, boas oportunidades podem surgir. A Lua ingressa em Capricórnio, pedindo uma postura mais conservadora, responsabilidade e foco nas coisas realizáveis. Você pode aproveitar para organizar ideias e sentimentos, cultivar uma visão mais objetiva da vida. Estratégias, planejamentos, revisões e aperfeiçoamentos de técnicas estão em destaque. Esteja aberto também para fazer bons contatos, conversar com quem ama, alinhar interesses, definir metas com mais clareza e senso prático.

LEÃO

O período fértil e criativo continua. Mercúrio combina forças com Júpiter e Urano: fique atento às novidades que continuam surgindo. A Lua cresce em Capricórnio, fica mais fácil cultivar uma postura perseverante e disciplinada para alcançar suas metas. Você pode traçar metas, estabelecer prioridades. Conte com mais clareza para tal. Bom período para contatos, projetos pessoais ou profissionais podem ser encaminhados. Porém, evite a pressa e a imprudência, planejamentos são importantes.

VIRGEM

Você pode se envolver de corpo e alma em seus projetos e ideias. Mas Marte desafia Saturno: não é hora de pressa, nem críticas agressivas. Assim evita erros e desentendimentos. Mesmo assim, o período tende a ser criativo e dinâmico. Invista em contatos, divulgações e estudos. Mercúrio se combina com Júpiter e Urano: você pode pensar com liberdade e autonomia, deixar para trás velhos hábitos, padrões e condicionamentos. No período do seu aniversário a confiança e o gás retornam, bom para impulsionar os novos projetos.

LIBRA

O período tende a ser mais criativo, produtivo e dinâmico. A Lua cresce em Capricórnio, aproveite para seguir mais confiante, prático e objetivo. O comprometimento, a competência e a responsabilidade são importantes e podem abrir portas. Porém, evite acumular muitos compromissos: uma coisa de cada vez. Garanta uma boa alimentação, deixe para trás velhos hábitos que o prejudicam. Vale também evitar investimentos arriscados e observar se há desequilíbrio em seu relacionamentos, para que possa resolvê-los.

ESCORPIÃO

Velhas ideias e pensamentos podem e devem ser questionados. Vênus desafia Plutão, é importante agora observar se há ciúme, controle ou manipulações nas relações. É preciso aprimorar suas habilidades sociais, com mais desapego, abertura e compaixão. Esteja aberto para novas visões e novas abordagens. Evite debates, críticas e acusações. Uma prosa leve, bem humorada e descontraída é a melhor pedida. A Lua segue em Capricórnio, lembrando que o sucesso vem com o tempo, a determinação, a disciplina e o amor pelo trabalho que realiza.

SAGITÁRIO

Está mais fácil seguir com determinação, disciplina e perseverança. A Lua ingressa em Capricórnio: aproveite para cultivar sensatez, maturidade e realismo para o melhor resultado de seus esforços. Consciência e responsabilidade são as qualidades em destaque. Você pode olhar pra frente, investir em seus projetos mais caros e em sua carreira profissional. Projetos profissionais podem avançar. Mercúrio, Júpiter e Urano se combinam, favorecendo contatos profissionais, divulgações e intercâmbios com mais abertura e positividade.

CAPRICÓRNIO

Foco, organização e realismo estão mais fáceis de serem cultivados com a Lua em seu signo. A Lua também sorri para Sol e Mercúrio, favorecendo a colaboração, os encontros, as reuniões sociais. As empresas que estiverem bem estruturadas podem crescer. Projetos que não andavam recuperam chances de concretização. Seja gentil e diplomático para obter bons resultados em suas iniciativas. Aproveite o período para atualizar informações, investir na carreira e no fortalecimento das relações profissionais.

AQUÁRIO

O empreendedorismo e a prestação de serviços estão em destaque. A Lua segue em Capricórnio, enquanto o Sol segue em Virgem: a força do elemento Terra garante mais objetividade. Mas lembre-se que é bom fazer tudo sem pressa, aproveite para organizar sua agenda e estabelecer prioridades. Mercúrio se combina com Urano, ideias podem surgir. Sua criatividade pode ser bem estruturada, para que possa alcançar realizações práticas, produtivas e concretas. Quais as próximas metas a serem alcançadas?

PEIXES

É importante que seja fiel aos compromissos e ao mesmo tempo tenha diplomacia para promover conciliações de interesses. A Lua ingressa em Capricórnio, favorecendo organizações gerais em nome da produtividade. Aproveite para cultivar esforço, profissionalismo e determinação. Avalie metas e prioridades com sócios, parceiros e colaboradores para seguir em frente mais confiante. Você pode definir propósitos com mais clareza. Promova correções e ajustes de for preciso. É tempo de crescer com bom planejamento.