Horóscopo do dia: previsões para 26 dezembro de 2019

ÁRIES

Hoje é dia de plantar novas metas e sementes, você pode estipular o que pretende para o próximo ano. A Lua nova de Capricórnio acontece junto com Júpiter em harmonia com Urano, prometendo mais otimismo e confiança. Vale cultivar a liberdade, a criatividade, o gosto pela aventura, os altos ideais. É importante agora abrir-se para as novas soluções, para a consciência de cidadania, para as novas correntes de pensamento. O aprendizado é equilibrar a liberdade com a responsabilidade.

TOURO

Momento para novas ideias, intenções e projetos, quando todas as possibilidades se apresentam. Com a Lua nova de Capricórnio, cresce a vontade de abarcar mais, de expandir seus horizontes. Você pode se aprofundar estudos, conhecer novos conceitos que ampliarão sua fé. É tempo de cultivar independência e liberdade de pensamento, de dar espaço a acontecimentos surpreendentes. Fica mais fácil afastar mente pensamentos derrotistas, quebrar com velhos padrões e regras obsoletas. Prefira arriscar e experimentar o novo.

GÊMEOS

Momento fértil, novas intenções podem ser semeadas. Hoje acontece a Lua nova, favorecendo o entusiasmo e o otimismo. Período ideal para buscar mais conhecimento, novas culturas e abrir caminhos. Sol, Lua e Júpiter se combinam com Urano: é importante deixar espaço para o imprevisível. Ao mesmo tempo, quanto mais realismo, comprometimento e profissionalismo, melhor. Prefira relacionar-se de uma forma mais autônoma, que o permita entrar e sair das relações com mais liberdade.

CÂNCER

A Lua nova o convida a plantar novas sementes e intenções, alinhar metas com colaboradores. Com o encontro de Lua e Sol no signo oposto, lembre-se que a força vem dos outros. Sol, Lua e Júpiter se combinam com Urano para garantir boas ideias, espontaneidade e criatividade nos intercâmbios. A mente está afiada, aproveite para aprender algo novo ou buscar novas soluções. Vale ficar com a mente aberta e as antenas ligadas. Entusiasmo, confiança, liderança, inspiração e espontaneidade são qualidades em destaque.

LEÃO

Bom dia para contagiar a todos com seu otimismo. A Lua nova acontece com aspectos harmoniosos, garantindo mais entusiasmo, bom humor e criatividade. Sol, Lua e Júpiter se combinam com Urano, favorecendo libertações, mudanças e novidades. Novas oportunidades podem surgir a qualquer momento. A vontade é de ousar e viver novas aventuras. Vale meditar mais, estipular novas metas, programar atividades criativas… Agora sim, você pode virar a página para novos assuntos com mais independência.

VIRGEM

Aproveite para tomar novas iniciativas, traçar metas ou buscar novos aprendizados. Com a Lua nova fica mais fácil acreditar em si, em suas capacidades e em suas criações. Sol e Júpiter continuam em harmonia com Urano: bom para pensar e agir com autonomia, espontaneidade, criatividade e independência. Você pode promover reformas para tornar a vida mais leve, abandonar hábitos retrógrados, romper com padrões impostos. Quanto mais confiança e independência puder cultivar, maior será seu progresso.

LIBRA

Está mais fácil acreditar em seus potenciais, conectar-se com ideais elevados, cultivar criatividade e originalidade. Mude, revitalize, inove. A Lua nova acontece junto com Júpiter, inspirando expansão. O espírito de aventura, viagens e assuntos filosóficos estão ativados, aproveite para questionar-se a respeito dos “porquês e para quês” da existência. É tempo de renovar energias. É importante alinhar o desejo de inovação e mudança com atitudes realistas e com os compromissos que já foram assumidos.

ESCORPIÃO

Você pode dar mais espaço para os outros, cultivar mais espaço e autonomia para você também. A liberdade e o otimismo ganham destaque com o encontro de Sol, Lua e Júpiter, marcando um novo ciclo. Aproveite para elaborar metas de crescimento com mais confiança e profissionalismo. Você pode também fazer algo inovador, conhecer um lugar diferente, fugir da rotina e da mesmice. E por que não? Esta é uma boa pergunta para o período. Permita-se pensar diferente, conhecer novos lugares, sem medo de ser feliz.

SAGITÁRIO

Momento ideal para cultivar o despertar da Consciência Superior, iniciar projetos que tragam novas soluções e melhorias a coletividade. A Lua nova acontece junto com Júpiter, marcando um novo ciclo de realizações. Conte com mais inteligência, criatividade e sensibilidade. Reflita sobre suas crenças, é hora de ampliar a fé e o entusiasmo. Buscar novos significados para a vida. Prefira espaços amplos e abertos. Sol, Lua e Júpiter se combinam com Urano: fazer algo fora do comum hoje pode trazer satisfação e alimentar novas ideias.

CAPRICÓRNIO

A vontade é de traçar novos rumos, novas metas e novos objetivos profissionais. Com a Lua nova em seu signo, novos modos de encarar a vida estão em pauta. Enquanto você abandona velhos modelos e condicionamentos, um novo projeto está em plena gestação. Assuntos importantes são concluídos e muitas reformulações podem ser feitas até seu aniversário. Conte com determinação para um crescimento estratégico, consciente. Mais força para quem quer construir algo novo no mundo, trazer novas soluções, investir na colaboração e na igualdade social.

AQUÁRIO

Viagens, aventuras e assuntos filosóficos estão favorecidos. Sol, Lua e Júpiter se combinam com Urano e marcam um novo ciclo lunar: entusiasmo é a palavra de ordem! É hora de deixar-se invadir por correntes inovadoras, de investir em novos projetos, novas metas, trabalhar com grupos, instituições e organizações. Aproveite para cultivar liberdade, atualizar as informações e buscar novos aprendizados. É tempo de abrir a mente, buscar novos horizontes e permitir-se tentar algo diferente.

PEIXES

Hoje é dia de inaugurar novos assuntos. A Lua nova acontece junto com Júpiter, em harmonia com Urano: bom momento para novos empreendimentos. Bom para planejar viagens e estudos, para conhecer pessoas com conhecimentos, atividades e pensamentos diferentes dos seus. Os condicionamentos ficam mais baixos, permitindo inovações. Esteja atento e aberto para esclarecer dúvidas, busque o autoconhecimento para alinhar-se com seu propósito de alma. Vale programar algo novo e diferente para fazer.