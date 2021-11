Horóscopo do dia: previsões para 26 de novembro de 2021

Marcelo Dalla A previsão para o seu signo no dia 26 de novembro de 2021 | Mandala









ÁRIES

Conte com um clima mais agradável pela manhã: a Lua segue em Leão e combina forças com Júpiter. Vale caprichar na refeição, investir no prazer, nas atividades recreativas, no lazer. Aproveite expandir sua rede de contatos, investir em atividades que pedem criatividade e inovação. Vale cultivar a autoestima e contagiar a todos com sua alegria. No período da tarde a Lua segue fora de curso, prefira dar fechamento aos assuntos já iniciados. Melhor aguardar outro momento para grandes decisões.

TOURO

A Lua continua no festivo Leão, favorecendo o contato com a criança interior e a alegria de viver. Você pode investir em parcerias, no fortalecimento das relações de afeto, no esclarecimento de velhos assuntos. Vênus continua com belas harmonias, favorecendo o prazer, a sensibilidade e o bom gosto. O período ganha um tom de brilho, prazer e extroversão. Vale cuidar bem de si mesmo e distribuir palavras encorajadoras. Mas evite novos investimentos. Prefira concluir o que já estava em andamento.

GÊMEOS

Boas conversas e bons contatos podem ajudá-lo a concluir assuntos. As forças combinadas de Vênus, Marte e Netuno inspiram mais suavidade, sedução e cordialidade. Bom período para o planejamento financeiro e os cuidados com a aparência pessoal. Cresce a vontade de abarcar mais, de aprender, expandir a consciência e ampliar a visão do mundo. Mercúrio segue junto com o Sol, você pode aproveitar o período para esclarecer dúvidas, atualizar informações, fazer declarações, expressar ideias e sentimentos.

CÂNCER

Você ganha mais confiança e autoestima com a Lua em Leão. O período da manhã é bom para namoro, lazer e atividades prazerosas. Bom para fortalecer a crença no seu merecimento de ser feliz. Conte com doses extras de força, iniciativa e coragem para abrir caminhos. Você fica mais solto, confiante e espontâneo. Bom dia para fazer algo novo, fazer um caminho diferente, surpreender alguém com uma surpresa, um presente ou um convite inesperado. Mas no período da tarde a Lua segue fora de curso, pesquise melhor antes de grandes decisões.

LEÃO

O período de expansão da mente continua. Com a harmonia de Vênus, Marte e Netuno, é tempo de se conectar com a intuição. Fica mais fácil compreender a si mesmo e aos outros. Você pode obter diagnósticos, perceber algo além do óbvio e das palavras ditas. Conte com mais sensibilidade, a vontade é de expressar sentimentos e sensações. A Lua segue em seu signo, favorecendo atividades criativas, o prazer e o lazer. Aproveite para agir com amor, com o coração. Elogios e agrados serão muito bem recebidos por todos!

VIRGEM

Bom período para contatos, intercâmbios, negócios e conclusões em geral. Bom também para dialogar, escrever, pesquisar, desvendar segredos e encontrar respostas para os mistérios da existência. Mercúrio segue junto com o Sol, o período é indicado para a conclusão de pendências. Conte com mais expressividade na comunicação, assuntos filosóficos estão favorecidos. Você segue convincente, mas é melhor ponderar, evitar a pressa, o desgaste energético e as negociações precipitadas.

LIBRA

Vênus segue em harmonia com Marte e Netuno: aproveite o momento para finalizações gerais com criatividade, colaboração, afeto e inspiração. Boas oportunidades podem surgir. Mercúrio segue junto com o Sol, favorecendo pesquisas, estudos, viagens, divulgações e marketing. Período favorável para diálogos inspirados e sensíveis, contatos e conversas esclarecedoras. Aproveite para alimentar a alma com artes e assuntos elevados, soltar a imaginação, conversar com mais prazer e sedução.

ESCORPIÃO

Com a Lua em Leão, conte com mais confiança e entusiasmo para bons encontros e boas oportunidades. Procure gastar energia com iniciativas em nome da cura, da qualidade de vida, da confiança em seu potencial, da reforma íntima, das conquistas objetivas, práticas e positivas. Continua mais fácil cultivar profundidade em análises e investigações. É tempo de expandir a mente, ampliar a visão do mundo, entrar em contato com regiões distantes. Você pode compreender mais sobre si mesmo, limpar e curar o coração.

SAGITÁRIO

É tempo de buscar tudo o que possa trazer inspiração e elevar a alma. A Lua segue em Leão, favorecendo as atividades criativas, divertidas e prazerosas. Aproveite para cultivar alegria, fazer bons contatos e programar encontros. O período é de desinibição e espontaneidade. Além disso, Vênus, Marte e Netuno também combinam forças, favorecendo o prazer, a colaboração, a arte, a beleza e a harmonia. Fica mais fácil cultivar essas qualidades para ficar de bem com a vida e atrair novas oportunidades. Você pode também pensar em novas formas de expandir seus lucros e obter ganhos.

CAPRICÓRNIO

Evite acumular muitos compromissos e iniciar algo novo. Limpezas, percepções e finalizações importantes estão em pauta. Até seu aniversário, você vive um período de finalizações importantes: prefira concluir assuntos que já estão em andamento e vêm se arrastando. Assuntos de cunho espiritual, introspectivo e transcendental estão favorecidos. Vênus, Marte e Netuno favorecem a autoestima e os cuidados pessoais. Aproveite para se dedicar a atividades inspiradoras, com mais sensibilidade.

AQUÁRIO

Continue cultivando mais sensibilidade, inspiração e intuição. A Lua segue em Leão, fica mais fácil contagiar os companheiros com suas ideias, tomar iniciativas, agir com coragem e autenticidade. Procure conter a vontade de dar ordens, criticar e querer controlar os outros. Pelo contrário, prefira distribuir elogios, cultivar flexibilidade, abrir-se para novas correntes de pensamento e soluções alternativas. O período é bom para investir em contatos, atividades artísticas, na comunicação sensível e transformadora.

PEIXES

Está mais fácil elevar os pensamentos e os sentimentos. O clima de otimismo, alto astral, a alegria e entusiasmo pode contagiar suas iniciativas. Bom período para fazer contatos, ativar ligações, investir em atividades criativas e prazerosas. Vênus, Marte e Netuno se combinam, favorecendo o amor, a generosidade, a confiança e os ideais elevados. O período ganha um tom de brilho e extroversão. Vale também passar mais tempo com as crianças, soltar a imaginação, pensar nas metas para este ano com mais inspiração.