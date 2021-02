Horóscopo do dia: previsões para 26 de fevereiro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

No período da manhã a Lua segue fora de curso em Leão, é melhor evitar grandes decisões, o período é de indefinição. Você pode investir em atividades criativas com mais flexibilidade, atenção para as ideias que podem surgir. Já no início da tarde a Lua ingressa em Virgem e o clima muda. Aproveite para cultivar mais organização, objetividade, estratégia e discernimento. Você pode promover conversas esclarecedoras e cultivar mais qualidade de vida. As decisões podem e devem ser ponderadas.

TOURO

Atividades originais e criativas estão favorecidas com a Lua fora de curso em Leão. Com mais flexibilidade, você pode mudar muitas situações. Vênus segue em Peixes, você tem pela gente um período de mais inspiração, romantismo e imaginação. Bom para exercitar a empatia e a compaixão, investir nas experiências místicas e transcendentais também. No amor, o diálogo e a sintonia espiritual é fundamental. No início da tarde a Lua ingressa em Virgem, favorecendo a simplicidade, a qualidade e a organização.

GÊMEOS

Sol, Vênus e Netuno seguem em Peixes, favorecendo música, romance, dança, fotografia, imagens e temas transcendentais. Você pode também buscar inspiração em ensinamentos e em pessoas de valores e ideais mais elevados. Ao mesmo tempo, doses de realismo são importantes. No início da tarde a Lua ingressa em Virgem: Aproveite também para cuidar dos detalhes da rotina, organizar a casa, promover limpezas e arrumações. Providências podem ser tomadas em nome da funcionalidade.

CÂNCER

Vale dedicar-se a tarefas criativas, atividades artísticas, lazer e jogos… tudo o que possa promover inspiração, alegria e higiene mental. A Lua segue fora de curso em Leão na primeira parte do dia, prefira promover a descontração, ao invés de gastar energia com grandes decisões. No início da tarde a Lua ingressa em Virgem, aí sim, você pode contar com mais discernimento e critério para perceber o que funciona e o que não vai bem. Fica mais fácil esclarecer assuntos. Aproveite para investir na higiene e na saúde.

LEÃO

Pela manhã a Lua segue fora de curso em seu signo, é melhor evitar grandes decisões, investimentos, grandes compras e assuntos importantes. Prefira investir no lazer e na descontração. Já no início da tarde, com a Lua em Virgem, vários assuntos podem ser esclarecidos, a boa comunicação pode ser usada para encaminhar negociações. A preferência vai para programas mais simples e amenos. Cresce o discernimento, o espírito crítico, a preocupação com a saúde e a capacidade de concentração.

VIRGEM

É tempo de deixar para trás ideias ultrapassadas, posturas agressivas e críticas intransigentes. Vale entrar em contatos com outras religiões, outras culturas, novas filosofias e novas ideias. É tempo de deixar para trás crenças e conceitos que não o beneficiam. A Lua ingressa em seu signo no início da tarde: Bom período para investir em organizações, na higiene e nos cuidados com a saúde. Ao mesmo tempo, com o Sol em Peixes, sua imaginação continua mais fértil e sua intuição afiada. Continue atento às ideias, insights e percepções.

Você viu?

LIBRA

Com Vênus em Peixes é bom ter cuidado para não idealizar o outro, ou o amor em si. Criar fantasias tão grandes que ninguém se torna capaz de satisfazê-las. A imaginação se torna mais fértil. Ainda bem que a Lua ingressa em Virgem para ajudá-lo a puxar o fio terra, com mais critério e discernimento. Vale investir em organizações gerais, nos cuidados com a saúde e no aprimoramento de técnicas no trabalho ou serviço. Aproveite também para dialogar e alinhar interesses práticos com quem ama.

ESCORPIÃO

A leveza, a criatividade e o bom humor garantem conversas agradáveis. A amabilidade é sempre bem-vinda, abre portas e rende mais lucros. Mas faça tudo sem grandes expectativas, pois a Lua segue fora de curso durante a manhã. Já no início da tarde a Lua ingressa em Virgem, favorecendo uma postura mais criteriosa. Aí sim, você pode bater o martelo em decisões mais importantes. Mas atenção para a crítica e a teimosia. Procure manter-se aberto e receptivo para outros pontos de vista.

SAGITÁRIO

O conservadorismo deve ser deixado de lado para que possa absorver as novidades que chegam através de amigos, colegas de trabalho e lançamentos do mercado. Marte e Plutão seguem em harmonia, favorecendo conquistas, avanços e iniciativas estratégicas. Invista em análises, terapias e compreensões mais profundas. Estabelecido o diagnóstico, faça o que tiver de ser feito, estabeleça pactos e conciliações. No início da tarde, com a Lua em Virgem, conte com mais critério, disciplina e realismo para melhores escolhas.

CAPRICÓRNIO

Aproveite para atualizar informações, esclarecer-se melhor sobre algo ou alguém. A dica é usar a comunicação com gentileza e consciência, para aprofundar os relacionamentos, encaminhar tarefas e conquistar mais espaço. Marte segue em harmonia com Plutão, indicando um período de profundas mudanças, transformações, limpezas e compreensões. As reformas e desintoxicações que promover agora podem se revelar valiosas no futuro. Esteja disposto a mergulhar mais fundo em si mesmo para obter bons diagnósticos.

AQUÁRIO

Você pode buscar todo tipo de novidades, investir em soluções criativas e caminhos alternativos. Porém, Saturno se desentende com Urano, atenção para atitudes bruscas, rebeldes, individualistas ou irreflexivas. No momento, prudência e ponderação são suas melhores aliadas. No início da tarde a Lua ingressa em Virgem, aí sim, o discernimento fica favorecido. Todos ficam mais criteriosos e seletivos. Cuide para não ficar crítico demais. Procure criar uma atmosfera de paz ao seu redor, com música suave e incenso, por exemplo.

PEIXES

Vênus segue em seu signo: a vontade é de investir na beleza e no prazer. O Sol segue em seu signo também, para favorecer os assuntos elevados e transcendentais. Bom período para terapias, conversas curativas e pensamentos mais abrangentes. Sem deixar de lado as tarefas práticas: no início da tarde a Lua ingressa em Virgem: um convite para a organização da rotina, os cuidados com a saúde, a limpeza e a organização. Providências importantes para que possa aproveitar melhor as oportunidades.