Horóscopo do dia: previsões para 26 de fevereiro de 2020

ÁRIES

Bom período para iniciativas e movimento, evite ficar muito tempo parado. A Lua segue em seu signo, enquanto o Sol combina forças com Marte, inspirando a vontade de abrir caminhos e fazer as coisas acontecerem. Invista no seu potencial para tomar providências e agir com autonomia. Ao invés de entrar em conflitos, você pode se libertar e deixar para trás situações que já não condizem com sua consciência. Aproveite também para planejar suas ações, estabelecer metas e cultivar clareza de intenções.

TOURO

A inspiração e a imaginação podem ser canalizadas para objetivos práticos e concretos. Lua e Vênus seguem em Áries, enquanto o Sol segue junto com Mercúrio em Peixes. É oportuno iniciar projetos, tomar decisões e estabelecer estratégias. Atividades criativas e artísticas estão favorecidas. Pode haver atrasos, alterações e imprevistos, mas tudo se resolve com bom humor e flexibilidade. A intuição continua em evidência, você pode impulsionar metas conectado com o coração (coragem + ação).

GÊMEOS

Bom dia para interagir com o mundo, colocar-se em movimento e tomar diversas providências. No pique acelerado da Lua nova em Áries você pode agir com confiança, garra e dinamismo. Aproveite para aprender novas técnicas, conhecer pessoas, abrir mercados, inovar produtos e serviços, expandir fronteiras com novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, Sol, Mercúrio e Netuno seguem em Peixes para garantir inspirações e intuições. Excelente momento para expressar-se com arte e sensibilidade.

CÂNCER

O clima é de movimento e dinamismo. A Lua segue em Áries indicando inquietação. Essa energia pode e deve ser utilizada para iniciativas criativas. Você pode encontrar novas alternativas e soluções originais para suas iniciativas. Conte com mais inspiração também, mas é preciso tempo para que as ideias se tornem mais maduras e viáveis. Com vários planetas em Capricórnio é importante estruturar projetos, pensar no futuro, questionar sobre a vida, decidir sobre as metas nas quais vai investir seu comprometimento.

LEÃO

Período criativo e dinâmico, que marca o início de um novo ciclo. O Sol segue junto com Mercúrio e se combina com Marte: procure tomar iniciativas, ao mesmo tempo em que cultiva um clima agradável em casa, no trabalho e nas suas relações. Invista em sua sensibilidade. A Lua segue em Áries para favorecer o movimento, a ação, o impulso inicial em seus projetos. Bom dia para circular, tomar providências, romper com situações aprisionadoras e limitantes. Evite tarefas muito repetitivas, prefira atividades independentes e inovadoras.

VIRGEM

É tempo de novos empreendimentos, novas metas e novos projetos. As iniciativas estão favorecidas e potencializadas pela Lua em Áries. Arregace as mangas para aproveitar as oportunidades, conte com mais energia e criatividade. As ideias inovadoras, as tendências vanguardistas e a liberdade de ação ganham a preferência. Continue também aberto para novas amizades e parcerias. Sol, Mercúrio e Netuno seguem no signo oposto, garantindo sensibilidade, intuição e capacidade de compreensão.

LIBRA

Muitas ideias e inspirações em pauta, aproveite o período para sair da estagnação e colocar-se em movimento. Surpresas, boas oportunidades e novas experiências podem surgir. Mas continue a moderar suas ambições para que não se tornem extravagantes ou ambiciosas demais. Com Lua e Vênus em Áries é importante dosar a impulsividade e evitar imprudências. Com calma você pode tomar as melhores decisões, escolher as ideias mais viáveis e construtivas. Invista no planejamento realista e consistente.

ESCORPIÃO

Mais força, coragem e dinamismo. Com a harmonia entre Sol e Marte, você pode tomar iniciativas que dependam só de você. Considere a situação geral, estabeleça metas e decrete uma solução. É importante gastar energia, ou pode ficar ansioso. Procure controlar a agressividade também, canalizando suas ações para atividades criativas. Além disso, Sol e Mercúrio seguem juntos em Peixes, você pode expressar-se através das artes, das cores, da música. Pode também cultivar amor, compaixão e ampliar sua visão do mundo.

SAGITÁRIO

Nada de preguiça, nem de desânimo! Sol e Marte seguem em harmonia, indicando um período eletrizante. Você pode fazer contatos, tomar atitudes, buscar novos negócios, aprendizados, recursos e técnicas. Mas lembre-se que Júpiter está em Capricórnio: os menos pé-no-chão devem organizar-se para não perder energia diante de várias possibilidades. Busque inspiração nas artes e na beleza, em todos os sentidos. Assim pode elevar seus sentimentos e perceber que, aos poucos, se torna uma pessoa melhor.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua nova em Áries, é importante gastar energia para evitar a ansiedade, a intolerância ou a inquietação. A preferência vai para atividades que possa exercer com autonomia e liberdade. Cuidado com atitudes impulsivas, imediatistas e imprudentes. Ainda bem que Marte, Júpiter, Saturno e Plutão segue em seu signo para favorecer o bom senso e a prudência, fica mais fácil delimitar seus objetivos. Fica mais fácil também cultivar garra, determinação e confiança para desenvolver seus projetos mais elevados.

AQUÁRIO

Hoje é um daqueles dias em que não se deve ficar muito tempo preso, estagnado ou parado. A Lua segue em Áries, inspirando ação, dinamismo, vontade de tomar iniciativas e inovar. É hora de deixar situações desgastadas e repetitivas para trás. Vale encontrar novas alternativas, movimentar as energias do corpo, da casa ou do local de trabalho. Mas atenção para não exagerar na velocidade ou na impulsividade, assim pode evitar mal entendidos. Doses de prudência e tranquilidade são os antídotos.

PEIXES

Intuição, inspiração, imaginação e criatividade continuam em alta. Sol e Mercúrio seguem juntos em seu signo, indicando mais sensibilidade, despertando seu interesse por assuntos artísticos, elevados e metafísicos. Você pode investir em divulgações, contatos e intercâmbios. Conte com mais energia também! Com a Lua nova de Áries, é tempo de impulsionar seus projetos. Fique atento para novas ideias e insights que podem surgir em sonhos, meditações e momentos de relaxamento.