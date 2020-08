Horóscopo do dia: previsões para 26 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua segue em Sagitário e o Sol segue em Virgem: bom período para arregaçar as mangas e demonstrar competência no trabalho. Bom também para aprender, filosofar e buscar formas de ampliar seus horizontes. Aproveite para entrar em sintonia com os assuntos mais amplos da vida, com entusiasmo e generosidade. Mercúrio se combina com Urano, indicando boa disposição para fazer algo diferente para renovar sua energia. Porém, as iniciativas devem ser conscientes, responsáveis e maduras.

TOURO

A harmonia de Mercúrio com Urano favorece todo tipo de novidades. Use e abuse de novas formas de abordagem, deixe para trás o que já está velho e ultrapassado. Fica mais fácil também quebrar com velhos condicionamentos, manter a mente aberta para ouvir opiniões e conselhos de pessoas com outros pontos de vista. Mas no fim da tarde, a Lua desafia Netuno: o cuidado deve ser com expectativas ilusórias e enganos. Não é um bom período para tarefas exaustivas e desgastantes. Vale cultivar praticidade para evitar confusões.

GÊMEOS

Período criativo: surpresas, novidades e curiosidade em pauta. Vale a pena programar algo diferente, que expanda os horizontes físicos e mentais. Com a Lua em Sagitário, os novos conhecimentos se tornam ainda mais libertadores. Esteja aberto para aprender, filosofar e buscar respostas para o verdadeiro sentido da vida. Mercúrio segue em harmonia com Urano, garantindo boa disposição para soluções rápidas e programas alternativos. Conhecer uma nova tecnologia ou fazer algo diferente pode se revelar estimulante.

CÂNCER

Bom período para expandir conhecimentos e pensar livremente. A Lua segue em Sagitário, Mercúrio se combina com Urano: ganham destaque a criatividade, a busca por experiências inusitadas, os caminhos alternativos, as soluções originais. Com um pouco de boa vontade, você pode superar as limitações de forma original e surpreendente. Mas atenção no fim da tarde: Lua e Netuno pedem cuidado com a desatenção. Melhor evitar velocidade, contratos importantes ou grandes transações financeiras nesse período.

LEÃO

Ótimo período para buscar novas experiências. A Lua em Sagitário avisa que há muita vida para viver, muita gente para descobrir. Vale cultivar o sabor de novidade, originalidade e entusiasmo. Além disso, Mercúrio combina forças com Urano: aproveite para inteirar-se das novidades tecnológicas, buscar soluções inusitadas e ousadas. Bom período também para cultivar autonomia e independência, quebrar com velhos padrões, libertar-se do hábito de copiar e repetir o que já foi feito.

VIRGEM

Conte com mais critério e discernimento. Sol e Mercúrio seguem em seu signo, fica mais fácil estabelecer prioridades, estudar, aprimorar o trabalho e aperfeiçoar técnicas. Além disso, Mercúrio combina forças com Urano para favorecer a liberdade e a independência. É bom reservar tempo para fugir da rotina, caminhar em locais amplos, colocar-se em movimento para gastar a energia acumulada. Vale programar algo novo e inusitado para fazer. Mas é melhor deixar grandes lançamentos para depois do seu aniversário.

LIBRA

É tempo de investir na produtividade. Porém, procure ajustar sua rotina para não acumular compromissos, encontrar espaço para o descanso, o prazer e o lazer. Vênus se combina com Netuno, bom para cultivar sensibilidade, romantismo e refinamento artístico. Conte com mais inspiração e vontade de crescer. Vale pensar em como pode expandir seus conhecimentos, ampliar a visão do mundo, buscar o contato com pessoas diferentes, se abrir para novas ideias e correntes de pensamento.

ESCORPIÃO

Surpresas e novidades em pauta com a combinação entre Mercúrio e Urano. Vale investir em mudanças e quebras velhos hábitos. Cresce vontade de aprender, abarcar mais, alargar fronteiras. Procure cultivar liberdade e movimentar-se. Mas Marte desafia Saturno, pedindo cuidado com atitudes imaturas e irresponsáveis. Evite também sobrecarregar-se de compromissos. Prefira a leveza, a descontração, as atividades que promovem o equilíbrio e o bem estar. As palavras devem ser de incentivo e não de censura.

SAGITÁRIO

Para crescer você pode investir na qualidade do produto ou do serviço que oferece. O Sol segue em Virgem, colocando o critério e a praticidade em destaque. A Lua segue em seu signo: dá gosto produzir mais e ao mesmo tempo fazer algo que nunca fez antes, aprender, buscar novidades, cultivar independência. No fim da tarde a Lua desafia Netuno, há tendência para enganos e ilusões. Assuntos jurídicos e financeiros também pedem mais cuidado e cautela. Evite grandes decisões, prefira ganhar tempo para pesquisar e refletir melhor.

CAPRICÓRNIO

Você pode sentir mais vontade de crescer e expandir a consciência. Com a Lua crescente em Sagitário, o lema é: para o alto e avante! Mudanças, notícias inesperadas e novidades também estão na pauta. Mercúrio e Urano se harmonizam, favorecendo originalidade, otimismo e ousadia. Porém, cuidado com a carência e as ilusões para evitar desperdícios. Com a expansão dos conhecimentos pode ganhar também mais consciência e maturidade, pode deixar para trás o pessimismo, as negatividades e as velhas limitações.

AQUÁRIO

O desejo de expansão e novos aprendizados está em pauta. Com a Lua em Sagitário, o contato com regiões distantes, reflexões sobre assuntos religiosos e filosóficos ficam favorecidos. É tempo de cultivar movimento, dar asas à sua criatividade. Mercúrio se combina com Urano, confie em sua capacidade de improvisação para encontrar soluções inovadoras. Tudo o que é original e criativo fica favorecido. Seu espírito se abre para convites originais, surpresas e propostas diferentes. Vale expandir sua rede de contatos e fazer novos amigos.

PEIXES

A arte de relacionar-se continua em destaque. Quanto mais cordialidade, cortesia e diplomacia, melhor. Hoje tem um dia bom para propostas inusitadas. Você pode aprofundar os laços de afeto e união em suas parcerias. Ou investir em novos relacionamentos também. Com a harmonia entre Mercúrio e Urano, pode fazer novos amigos, programar passeios, ou reinventar sua relação com um convite diferente. A criatividade e a inspiração estão favorecidas, o importante é identificar-se com as soluções e conquistar novas possibilidades.