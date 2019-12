Horóscopo do dia: previsões para 25 dezembro de 2019

arrow-options Marcelo Dalla As previsões do horóscopo do dia trazem conselhos do que fazer para aproveitar ao máximos seu dia





ÁRIES

A Lua combina forças com Mercúrio e Urano, favorecendo o movimento e a interatividade. Você pode circular, programar atividades originais com mais liberdade. Hoje é o último dia de Lua minguante, vale reservar tempo para restaurar os ânimos, na madrugada virá um novo ciclo. O Sol segue junto com Júpiter, aproveite também para cultivar pensamentos positivos e buscar informações inspiradoras. Boas ideias podem atravessar a mente, trazendo novas visões para antigas questões.

TOURO

Hoje é dia de levantar o acampamento, cultivar recolhimento e preparar os próximos movimentos. O céu traz aspectos harmoniosos, é bom deixar tudo fluir sem ansiedade, dar mais espaço para si mesmo e para os outros. Vale também cultivar criatividade, inventividade, investir nos cuidados com o corpo e a saúde. Autoestima, amizade e autonomia ganham destaque. Já sabe quais serão as metas para o próximo ano? A partir de amanhã poderá virar a página para novos assuntos.

GÊMEOS

Procure cultivar maturidade, contenção e melhor aproveitamento dos recursos que possui. Sol, Saturno, Júpiter e Plutão seguem em Capricórnio, você ganha uma perspectiva mais objetiva do mundo e da vida. As ideias devem ser articuladas dentro do que é palpável e oferece oportunidades. Aproveite para estabelecer uma hierarquia às prioridades, às capacidades, aos recursos e ao tempo disponível. A Lua acontecerá nesta madrugada também em Capricórnio. Período bom para traçar planos realizáveis.

CÂNCER

O período de limpeza e renovação pessoal. Ideal para planejar as próximas iniciativas, com intervalos para a introspecção. Último dia de Lua minguante, balsâmica, curativa e rejuvenescedora, propícia para a restauração de forças. É importante otimizar os recursos e controlar os excessos, podem causar danos à saúde. Caso algo saia diferente do que planejou, deixe fluir. No relacionamento, dê espaço para a independência e a autonomia. Amanhã começa um novo ciclo lunar com muitas novidades e mais positividade.

LEÃO

Hoje é dia de interiorização e conclusões gerais, para que possa virar a página amanhã, com a Lua nova. Vale sair da rotina, passear, espairecer e colocar-se em movimento para renovar as energias. O Sol segue junto com Júpiter, prometendo mais entusiasmo, generosidade e otimismo. Procure estar em espaços abertos, amplos e arejados. Mas é conveniente priorizar as tarefas menos desgastantes, sem excessos, desperdícios e grandes gastos. Doses de realismo podem equilibrar as expectativas, para que não sejam exageradas.

VIRGEM

A Lua minguante indica uma etapa conclusiva, hoje é dia de sonhar e planejar. O período é de interiorização e limpeza geral, para que possa virar a página amanhã, com a Lua nova. Não é boa hora para gastar energia e dinheiro em excesso, sem critério ou discernimento. Vários planetas seguem em Capricórnio: uma postura mais objetiva, madura e competente é recomendada. A razão deve estar serviço da necessidade de realização. Vem aí um novo ciclo, já estruturou seus novos projetos?

LIBRA

É bom respeitar seus limites energéticos, a preferência vai para programas amenos. Evite também acumular muitos compromissos, é importante poupar-se. Os condicionamentos estão mais baixos, você pode fazer algo diferente. Está mais fácil cultivar flexibilidade, senso prático, independência e autonomia. O Sol segue junto com Júpiter, você pode cultivar também liberdade e otimismo. Ao invés de cobrar amor dos outros, ame-se muito! É tempo de restaurar energias para o novo ciclo lunar que terá início amanhã.

ESCORPIÃO

Procure tirar o pé do acelerador, não se começa nada agora. Prefira resguardar-se, com uma postura mais receptiva e cordial. No último dia da Lua minguante vale reservar um tempo só para si, programar atividades restauradoras e equilibradoras. O Sol segue junto com Júpiter, passeios e caminhadas são bem vindos. Em momentos reflexivos, pode analisar os últimos movimentos e preparar as próximas iniciativas com mais critério e planejamento. Prepare-se, pois o próximo ciclo será de criatividade e boas surpresas.

SAGITÁRIO

Último dia de Lua minguante em seu signo, com propriedades curativas e restauradoras. O Sol segue junto com Júpiter, conte com mais alegria, positividade e otimismo. Passeios em lugares amplos ou junto à natureza são restauradores e equilibradores. Atividades físicas são importantes para descarregar a energia acumulada. Porém, mantenha os pés no chão, cuidado para não gastar demais. Comedimento e economia devem prevalecer. É importante relaxar e controlar a tendência de querer tudo pra já.

CAPRICÓRNIO

Não é um momento ideal para grandes investimentos, sem pesquisa e estratégia. É melhor finalizar questões com realismo e senso prático. Último dia de Lua minguante, que ingressa em seu signo à noite: aproveite para cuidar de si mesmo, mimar-se, permitir-se relaxar e encontrar prazer nas coisas simples da vida. Autonomia, liberdade e independência são as palavras-chave do período. Em momentos de reflexão pode ter novas ideias, insights e intuições. Amanhã virá um novo e importante ciclo, com a Lua nova.

AQUÁRIO

Cresce a vontade de fugir da rotina e fazer tudo diferente. Mas é bom desacelerar agora. Um novo ciclo virá amanhã, hoje é dia de repor energias. Procure também, sempre que se lembrar, tornar-se consciente de sua respiração, do seu corpo e do momento presente. Reserve tempo também para recolher-se, pensar na vida, restaurar forças, rever o quanto avançou nos últimos tempos e estabelecer as próximas metas. Quanto mais fé, clareza e confiança puder cultivar, mais resultados colherá.

PEIXES

É bom rever o quanto avançou no último ciclo e estabelecer as próximas iniciativas. O céu favorece a inspiração junto com o realismo e o senso prático. Com a Lua minguante, aproveite para rever tudo o que não serve mais e abordar sua ambição através do planejamento interior com visualizações e estabelecimento de objetivos. Seu mundo interior está ativado, você pode ter grandes percepções. É bom meditar para ouvir a voz da intuição, que sempre indica o caminho que deve seguir.