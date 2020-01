Horóscopo do dia: previsões para 25 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a enfrentar as questões da vida

Leia também: Sol em Aquário é período favorável para romper velhos hábitos e se renovar

Áries



Hoje Lua e Mercúrio combinam forças com Marte, o clima fica mais dinâmico. Você ganha poder de ação, capacidade de liderança e fluidez nos intercâmbios. Aproveite para cultivar ação, movimento, garra e coragem. A Lua nova em Aquário inspira ideias originais, favorece atividades com amigos, a expansão das redes sociais e dos projetos em grupo. Porém, cuidado com a pressa e a agressividade. Marte também se desentende com Vênus e Netuno, procure avaliar melhor as possibilidades para evitar enganos.

Touro

O clima é de irreverência e espontaneidade. A Lua nova segue em Aquário, combina forças com Marte e Mercúrio, favorecendo a comunicação e o movimento. Bom período para cultivar a criatividade, ousar e inovar. Bom também para cultivar inspiração, romantismo e sensibilidade. Mas arte se desentende com Vênus e Netuno, procure controlar carências e impulsos imediatistas. A reciprocidade afetiva fica comprometida por possíveis desentendimentos. Continue revisando a forma como se relaciona, procure ser mais gentil e diplomático.

Gêmeos

Boas ideias continuam em pauta com a Lua nova em Aquário . Você pode cultivar flexibilidade, abrir espaço para inovações, atividades criativas e o que a sua imaginação permitir. Mercúrio se encontra com a Lua e combina forças com Marte, favorecendo o pensamento rápido e a palavra na ponta da língua. Bom período para novos estudos, lançamentos, propostas e abordagens vanguardistas. A mente fervilha com novas ideias. Procure expandir cada vez mais sua consciência para fortalecer a vontade de criar e amar.

Câncer

As trocas de experiências e as propostas inovadoras estão favorecidas. A Lua novinha em folha segue em Aquário: suas percepções ficam mais vanguardistas, conectadas com o futuro. Bom período para programas irreverentes e originais. Vale ousar no visual, fazer novos amigos, cultivar alegria e bom humor. Lua, Mercúrio e Marte se combinam, prometendo movimento e dinamismo. A preferência vai para tudo o que é novo, diferente e original. É hora de ativar novas metas, identificar-se com soluções alternativas, inusitadas e ousadas!

Leão

A sábado promete boas novidades. Você pode investir no espírito revolucionário, ativar novos projetos ou pensar em novas maneiras de divulgar seu trabalho. Pode investir também em novas tecnologias e atualizações. Mas é importante manter-se flexível para rever ou adaptar suas ideias se for preciso. Sol, Lua e Mercúrio seguem no signo oposto, ressaltando a importância de cultivar suas habilidades sociais. Esteja aberto para a colaboração, as atividades em grupo, as sugestões de parceiros e colaboradores.

Virgem

Bom período para buscar novos caminhos, novas possibilidades e alternativas, propostas mais ousadas e criativas. Com Sol, Lua e Mercúrio em Aquário, você pode cultivar autonomia e expandir seu círculo de amizades. A Lua nova indica um período criativo e fértil, qualquer coisa pode ser plantada agora. Uma intenção, uma semente ou uma ideia. As tecnologias e as ideias originais ganham destaque. Aproveite também para promover mudanças, limpezas e adaptações, assim pode seguir com mais leveza e liberdade.

Libra

Procure cultivar uma atitude consciente e madura, sem exagerar nas demonstrações de carência. Vênus segue junto com Netuno, mais inspirada, romântica e sonhadora. Porém, desafia Marte, que pede mais autonomia espaço e liberdade. Cuidado com expectativas fantasiosas. Mesmo assim, você pode apostar num programa diferente e criativo. Com a Lua nova em Aquário, tudo o que tiver sabor de originalidade fica favorecido. Velhas situações devem dar espaço para novas possibilidades.

Escorpião

Você pode cultivar mais garra e coragem para vencer as barreiras que o impedem de seguir adiante. Com a Lua nova em Aquário é hora de sair da zona de conforto com novos aprendizados, lançamentos e experiências. Sair da estagnação para abrir caminhos que facilitem a realização de seus desejos e projetos. Aproveite para abrir caminhos com iniciativas que dependam de apenas de si mesmo, de sua força e seu poder de ação. Porém, cuidado com atitudes agressivas. Gentileza e respeito devem vir em primeiro lugar.

Sagitário

É hora de ativar novas rotas para concretizar seus projetos. Aproveite a Lua nova de Aquário para se conectar com novas tendências e novas correntes. As redes sociais, a circulação da informação e dos projetos, os trabalhos em equipe, os amigos, a conexão ampla geral e irrestrita ganham evidência. Momento ideal para libertações e mudanças, para se desligar sacrifícios, vícios, dependências ou de qualquer situação que o tolhe. Você pode virar a página, curar o coração, renovar as esperanças e se abrir para um novo ciclo.

Capricórnio

É tempo de cultivar confiança, intuição e poder de decisão. Você pode buscar novos conhecimentos, abrir-se para novas ideias, traçar novas rotas. Você pode também investigar, pesquisar e descobrir respostas que há tempos procura. Mas evite grandes investimentos ou gastos excessivos. Com o encontro de Saturno e Plutão em seu signo, é melhor economizar e otimizar seus recursos. As atividades podem ser inovadoras, mas a responsabilidade não deve ser deixada de lado. O prazer deve ser cultivado com maturidade.

Aquário

Período de mudanças, renovações e boas surpresas. É hora de plantar novas sementes e intenções. A Lua nova segue em seu signo, combina forças com Mercúrio e Marte: dá gosto programar encontros e atividades inusitadas. Você pode ousar, inovar em seu estilo ou abordar qualquer assunto sob pontos de vistas diferentes. Você pode também se abrir para as novidades com mais autonomia e se libertar dos laços que criou e que o prendem. Não se esqueça de que pensamentos, sentimentos e palavras criam a realidade.

Peixes

Reflexões e importantes compreensões continuam em pauta. É preciso se libertar de situações desgastadas. A Lua segue nova segue em Aquário e o convida a inaugurar novas formas de encarar a vida. Propostas criativas estão favorecidas. Porém, cuidado com a pressa, as atitudes impulsivas e imediatistas. Procure pesquisar e ponderar melhor antes de tomar decisões importantes. Continue a repensar as formas como busca o prazer e analisar suas carências, sempre com muito diálogo nos relacionamentos.