Horóscopo do dia: previsões para 25 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla As previsões do horóscopo do dia trazem conselhos do que fazer para aproveitar ao máximos seu dia





Leia também: Signos no carnaval – como cada um curte a folia?

ÁRIES



Tudo fica mais acelerado com o ingresso da Lua em seu signo. Além disso, Sol e Marte seguem em harmonia. Conte com mais garra e coragem! É importante colocar-se em movimento, programar passeios e atividades físicas. Bom período para tomar todo tipo de iniciativas e providências práticas, expressar o que sente e o que quer. No período da manhã a Lua se combina com Saturno, indicando mais determinação. A autoconfiança agora pode ser ajustada na medida certa e combinada com boas doses de maturidade.

TOURO

Período de renovações e iniciativas. A Lua nova segue em Áries e o Sol se combina com Marte: muitos assuntos podem ser adiantados agora. Aproveite para elaborar metas, gastar energia com passeios e muito movimento. Compaixão, amor, sonho e inspiração também são temas que continuam em destaque com Sol, Mercúrio e Netuno em Peixes. Conte com mais inspiração, a vontade é de voar para mundos imaginários! Você pode programar atividades criativas, momentos românticos e prazerosos.

GÊMEOS

Período ideal para desenvolver seu lado artístico. Sol, Mercúrio e Netuno seguem em Peixes, indicando mais intuição e inspiração. Fica mais fácil mergulhar em seus sentimentos, soltar a imaginação. Aproveite para criar, sonhar, meditar e determinar que os sonhos se concretizem. Você pode também reprogramar a mente com mantras, orações e afirmações. Assim deixa para trás crenças que impedem seu progresso. Mas a objetividade fica comprometida, vale redobrar a atenção para evitar distrações e esquecimentos.

CÂNCER

Bom período para ação, iniciativa, movimento e decisões. A Lua nova segue em Áries para garantir confiança, coragem e motivação para novas iniciativas. Aproveite para ativar os novos projetos! Na primeira parte do dia a Lua sorri para Saturno, você pode introduzir novidades com mais sabedoria, ética e seriedade. Além disso, vários planetas seguem em Peixes para favorecer atividades que proporcionem inspiração e acendam o amor em seu coração. Momentos românticos vividos no período prometem se tornar inesquecíveis.

LEÃO

O ritmo da vida fica mais acelerado quando a Lua transita em Áries. Continue aberto e receptivo, disposto a agir conectado com a intuição. Sol e Mercúrio seguem juntos em Peixes, ativando sua sensibilidade. Bom período para cultivar a fé e dissolver o ego, que ter sempre o controle de tudo. Fica mais fácil ampliar a visão e compreender a vida sob um ponto de vista mais amplo. Busque inspiração nas artes e na beleza, em todos os sentidos. Assim pode inspirar-se e sentir que, aos poucos, se torna uma pessoa melhor.

VIRGEM

Os novos projetos, a vida social, as parcerias e os relacionamentos continuam em destaque, pessoas importantes e especiais podem surgir em sua vida. Bom período para fazer amigos, sua popularidade pode crescer ainda mais. Sol, Mercúrio e Netuno seguem no signo oposto, a comunicação sensível está em evidência. A compaixão deve falar mais alto, esteja preparado para ouvir pontos de vista diferentes do seu. Procure também interessar-se por assuntos de cunho elevado, espirituais, artísticos, subjetivos e transcendentais.

LIBRA

Tudo novo: novos empreendimentos, novos produtos, novos projetos. O impulso agora é acelerado pela Lua em Áries. A energia cresce, o potencial criativo também. As iniciativas, o movimento e os contatos sociais estão favorecidos. Cresce sua capacidade de conquista, o poder de agir com autonomia e afirmar sua personalidade. É tempo de cultivar autoestima! Você pode cultivar suas habilidades sociais, programar passeios, atividades físicas e esportivas. Pode também programar encontros e passeios.

ESCORPIÃO

Bom momento para expressar-se através das artes, da poesia, das cores, das imagens e da música. Com o encontro de Sol e Mercúrio em Peixes, fica mais fácil cultivar amor, compaixão e ampliar sua visão do mundo. A Lua nova segue em Áries, favorecendo a vitalidade, a audácia, a ousadia, a coragem para enfrentar os desafios. Período de agilidade e movimento, ideal para novas empreitadas. As iniciativas se tornam mais sensíveis e ao mesmo tempo corajosas. Vale reservar tempo para as pessoas queridas.

SAGITÁRIO

Aspectos rígidos de sua personalidade podem ser dissolvidos com o encontro de Sol e Mercúrio em Peixes. Aproveite para abrir seu coração e deixar de lado o orgulho. Assim controla a agressividade e evita conflitos desnecessários. A Lua acelera o passo em Áries e garante energia para diversas iniciativas. Lembre-se que a boa interação social é peça importante pra que a prosperidade se manifeste. Mais um motivo para distribuir gentilezas e programar atividades com pessoas queridas.

CAPRICÓRNIO

É tempo de novos movimentos, esteja aberto para caminhos inovadores e originais. Bom período para desenvolver projetos e qualquer empreendimento que dependa de sua força e iniciativa. A Lua nova ingressa em Áries e se combina com Saturno: aproveite para ajustar o foco, otimizar o tempo e os recursos. Nos próximos dias você poderá encaminhar projetos com mais determinação. Bom período também para cultivar a inspiração. Em momentos de relaxamento pode obter compreensões profundas sobre si mesmo e a vida.

AQUÁRIO

Vale aproveitar o período para alimentar sua inspiração com as artes elevadas. Sol, Mercúrio e Netuno seguem em Peixes, você pode buscar influências positivas para sua vida, aproximar-se de pessoas sábias e iluminadas. Desta forma se conecta cada vez mais com sua missão e encontra formas criativas de ampliar seus lucros. Você pode também aproveitar o lado bom da vida e socializar, sem medo de ser feliz. Marte e Urano continuam favorecendo atividades inovadoras e criativas. Novidades estão em pauta!

PEIXES

Conte com criatividade, inspiração e vontade de criar algo novo. Sol e Mercúrio seguem juntos em seu signo para ampliar sua consciência e abrir seu coração. A proximidade da água e da natureza serve como um bálsamo para o corpo e a alma. Ideias e inspirações estão em pauta. Seu desafio é, ao mesmo tempo em que dá asas para a imaginação, manter os pés no chão e lidar com as questões práticas da vida. Continue semear novas intenções, fazer bons contatos e estabelecer objetivos.