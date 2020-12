Horóscopo do dia: previsões para 25 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla Leve o dia com mais tranquilidade com as previsões de Marcelo Dalla

ÁRIES

O período de ações inspiradas continua, com a harmonia entre Lua e Netuno. Ótimo período para ver filmes, ouvir música e também para práticas que trabalhem o corpo e o espírito, como a ioga. Deixe de lado os antagonismos, o clima deve ser de mais entendimento, sensibilidade e solidariedade. Bom período também para envolver-se em causas humanitárias e inspirar-se com ensinamentos elevados. Ter uma boa intenção, praticar um ato em prol de alguém pode fazer toda a diferença.

TOURO

Sol e Mercúrio seguem em Capricórnio, enquanto a Lua segue em seu signo: cuidado para não ficar exigente ou seletivo demais. Invista no bom diálogo e no comprometimento, com planejamentos mais objetivos. Vale também passar um tempo sozinho para pensar e refletir. Invista também na maturidade, você pode perceber com quem vale a pena se envolver ou não. Ainda bem que no período da noite a Lua se combina com Netuno, prometendo mais sensibilidade, inspiração e empatia.

GÊMEOS

Tudo o que provoca encantamento e traz significado pra vida continua favorecido pela harmonia de Lua e Netuno: música, poesia, cinema, romantismo, artes em geral, os assuntos mais elevados e transcendentais. Programas artísticos ou culturais podem estimular sua criatividade e sua imaginação. Compaixão, tolerância e perdão também estão em destaque. Aproveite o feriado do Natal para soltar as asas da imaginação, do sonho e da fantasia. Afinal, o mundo é dos sonhadores e inspiração não vai faltar!

CÂNCER

É grande a força no signo oposto, Capricórnio: Habilidade diplomática, charme e simpatia são importantes para conseguir o que precisa e avançar. Enquanto isso, a Lua combina forças com Netuno: sua sensibilidade cresce, portanto, é melhor evitar ambientes tóxicos, notícias e pessoas negativas. Aproveite o dia para fazer um tratamento de beleza ou alguma terapia relaxante. Tudo o que traga encantamento fica favorecido. Vale também buscar o contato com a água ou com a natureza, que se torna especialmente curativo.

LEÃO

Bom período para formatar sonhos e inspirações. A Lua segue em Touro e se alinha com Netuno: a intuição fica afiada, a capacidade de ganhar consciência sobre questões mais profundas do seu inconsciente também. É tempo de transcender o ego e a visão limitada da realidade. Procure aquietar-se para ouvir sua intuição. Quanto mais tranquilidade puder cultivar, melhor. Aproveite os momentos de silêncio para alimentar suas metas e visualizar intenções para o novo ano que terá início em breve.

VIRGEM

Dia de alimentar a alma com beleza, sua alma quer se encantar com a vida e viver novas experiências. A Lua combina forças com Netuno, ativando a sensibilidade. Aproveite o feriado para mimar-se, descansar, sonhar e meditar. Vale buscar inspiração nas artes inspiradas, nas leituras edificantes, na música, no cinema, na beleza em todos os sentidos. Com Sol e Mercúrio em Capricórnio, aproveite também para definir novas metas e estratégias, pense no que pode fazer para crescer e progredir.

LIBRA

Nada errado com celebrar a vida, desde que seja com maturidade e consciência, sem inconsequências ou exageros. Com Sol e Mercúrio em Capricórnio, a responsabilidade deve falar mais alto. É importante economizar recursos e evitar grandes gastos. Mas fique atento, boas ideias podem surgir, o período também tem potencial criativo e inovador. Hoje a Lua combina forças com Netuno para favorecer o amor e os sentimentos mais elevados. Compaixão e solidariedade ganham destaque.

ESCORPIÃO

Coloque os pés no chão, é hora de harmonizar fantasia e realidade. Já tem consciência de seus talentos e capacidades? Está disposto a investir em seu potencial? Sol e Mercúrio seguem em Capricórnio, favorecendo estratégias. Ao mesmo tempo, a Lua segue em Touro e se combina com Netuno: bom período para cultivar a clareza de propósitos e a confiança numa Força Maior que nos rege. Conte com mais inspiração e fluidez para iniciativas solidárias. Dança e movimento ficam favorecidos.

SAGITÁRIO

Conte agora com mais clareza para refletir sobre suas metas profissionais. Procure ficar em ambientes positivos, na companhia de bons amigos. A Lua se alinha com Netuno, você pode ficar mais sensível, sonhador e receptivo. Bom período para meditar, entrar em sintonia com o Universo e receber as intuições necessárias. Assim pode separar o joio do trigo, compreender melhor o momento em que vive e abrir novos caminhos em sua vida. Os menos pé-no-chão devem tomar cuidado para não gastar demais ou desperdiçar energia.

CAPRICÓRNIO

Sol e Mercúrio seguem em seu signo, favorecendo as atividades ligadas à comunicação e os novos planejamentos. Atenção para não ficar exigente demais no amor e nas relações. Vem aí um período de mais oportunidades. Procure cultivar suas habilidades diplomáticas, demonstrar o valor que dá a cada pessoa querida. Prefira estar com quem traz inspiração. Com a harmonia entre Lua e Netuno, você pode se sintonizar com coisas belas e positivas. Em momentos de lazer pode ter novas ideias e insights.

AQUÁRIO

Aproveite o feriado para desacelerar. A Lua segue em Touro e se alinha com Netuno, você pode meditar mais, elevar o astral, cultivar mais fé, confiança, permitir-se um pouco de prazer. Lembre-se que você vive o final de um ciclo solar. É fundamental cuidar da saúde e respeitar seus limites. Se você não parar, seu corpo vai emitir sinais de cansaço. Você pode também fazer novos planos, alimentar sua alma com as artes elevadas, com coisas boas e belas. Busque influências positivas para sua vida, aproxime-se de pessoas sábias e iluminadas.

PEIXES

Bom período para ouvir muita música, buscar o contato com a natureza, cultivar paz e tranquilidade. Evite ambientes tóxicos, os piscianos costumam ser como uma esponja: atraem para si as energias do entorno. A proximidade da água é como um bálsamo para o corpo e a alma. A Lua combina forças com Netuno, enquanto Sol e Mercúrio seguem em Capricórnio. Em momentos de silêncio pode ouvir a intuição. É tempo de formatar seus sonhos, para canalizar a criatividade de forma mais prática, profissional e produtiva.