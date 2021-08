Horóscopo do dia: previsões para 25 de agosto de 2021

Marcelo Dalla As mandalas são parte indissociável do horóscopo do dia já que são como uma representação do mapa astral





ÁRIES

A Lua segue em seu signo e combina forças com o Saturno: conte com determinação, invista em atividades ligadas com muito movimento, aquelas que você pode realizar com autonomia. Deixe de lado disputas de poder, invista na cordialidade, na gentileza e na maturidade. Atenção para a intolerância e a agressividade. Evite competitividades desnecessárias, o ideal é cultivar uma postura mais solta e independente. Marte e Urano favorecem atividades inovadoras, porém, liberdade e responsabilidade caminham juntas.





TOURO

Vale caprichar no visual e na capacidade de sedução. Vênus segue em Libra, favorecendo o refinamento estético. Aproveite para alinhar interesses e mostrar o seu melhor. Porém, cuidado para não assumir compromissos além do que pode dar conta. Dedique momentos para si mesmo também, para permitir-se mimos e agrados, cuidar de sua autoestima e de seu bem-estar. A Lua desafia Vênus na parte da manhã, melhor evitar cobranças. Vale também investir em iniciativas mais independentes.

GÊMEOS

Tudo pode ser resolvido de forma mais rápida, sem rodeios. A Lua segue em Áries, indicando gás e garra. Conte mais confiança e coragem e entusiasmo para investir nos contatos sociais, em suas ideias e seus empreendimentos. É tempo de olhar pra frente e tomar providências, clarear e encaminhar situações. Bom período também para a expressão artística e as divulgações em geral. Porém, cuidado com decisões apressadas. Mercúrio confronta Netuno, é bom pesquisar melhor para evitar confusões.

CÂNCER

A Lua segue no acelerado Áries, atividades que possam exercer com autonomia ganham preferência. Mas atenção no período da manhã: Lua e Vênus pedem cuidado com carência e cobranças. Use e abuse da diplomacia, da gentileza e do bom humor. O período também pode ser produtivo para organizações. Bom para estudos, iniciativas objetivas e metas práticas. Ainda bem que Vênus e Saturno seguem em harmonia, favorecendo uma postura mais madura nas relações e nas finanças. Aproveite para expressar-se com beleza.

LEÃO

Com a Lua em Áries vale programar algo que traga a sensação de autonomia, independência e novidade. Aproveite para colocar-se em movimento com atividades físicas, assim pode descarregar e transmutar energias. Conclua tarefas, mas sempre com tato e diplomacia. Cuidado para não exagerar nas críticas, para evitar conflitos. O entendimento pode ser promovido com palavras amorosas, sensíveis e compreensivas. Vale também reservar momentos para ficar sozinho e promover planejamentos.

VIRGEM

Você viu?

O ritmo se torna mais acelerado: a Lua segue no impulsivo Áries, enquanto Marte combina forças com Urano. Vale programar algo inusitado hoje, algo que traga a sensação de autonomia, independência e novidade. Como conhecer um lugar diferente, por exemplo. Conte com mais garra, confiança e disposição para novas iniciativas. Porém, cuidado para não acelerar demais. Mercúrio confronta Netuno, pedindo mais atenção para evitar enganos e confusões. É bom fazer tudo com calma.

LIBRA

A Lua segue em Áries e Vênus segue em seu signo: vale fazer tudo com mais paixão, cultivar seus dons criativos, agir com o coração. Atividades ligadas à estética, moda, decoração, design, arte e beleza ganham destaque. Você segue na fase de finalizações, ideal para ativar sua imaginação e inspiração. Porém, fique de olho pra não exagerar nas demonstrações de carência. É tempo de entender mais sobre o amor próprio também, sobre o quanto é importante cultivá-lo para melhorar o mundo e as relações.

ESCORPIÃO

Com a Lua em Áries e o Sol em Virgem, tem um período bom para cuidar da saúde e iniciar um programa de atividades físicas. Aproveite para cultivar dedicação, aquela sensação de deveres cumpridos, de que deu o melhor de si e fez tudo da melhor maneira possível. Assim fica em paz com sua consciência. Energia, garra, coragem e poder de iniciativa estão em destaque. É bom lembrar: autoconfiança deve vir junto com a gentileza. Deixe de lado disputas, invista no poder pessoal para transformações em si mesmo.

SAGITÁRIO

Com a Lua em Áries, é pra frente que se anda. Perde quem fica parado, há muita energia disponível para falar com quem for preciso, divulgar o trabalho, aprender algo novo. A necessidade de movimento, abertura e crescimento o estimula a tomar o impulso para avançar e conquistar espaço. Porém cuidado para não exagerar na pressa e no individualismo. A dica é usar a palavra com gentileza e consciência, para aprofundar os relacionamentos e conquistar. Avalie, pondere, investigue, converse com as pessoas.

CAPRICÓRNIO

O período pede liberdade, movimento e espaço. A Lua segue em Áries, enquanto Marte se alinha com Urano. Bom para ampliar sua rede de contatos, circular, aprender algo novo ou alinhar interesses. Mas é bom lembrar: não deixe de lado a responsabilidade, a prudência, o comprometimento e a maturidade. Para que haja sucesso e expansão, deve haver mais empenho, realismo e praticidade. Vênus também se alinha com Saturno, favorecendo uma postura mais consciente e responsável. Tanto no amor, quanto nas finanças.

AQUÁRIO

Vale programar algo que traga a sensação de novidade, experimentar novos temperos e sabores. Marte se combina com Urano: é bom cultivar flexibilidade, abrir-se para surpresas e convites de última hora. É provável que seja preciso mudar os planos, refazer a agenda ou buscar outras saídas. Mas sempre para melhor! Com a Lua em Áries, dá mais certo ser espontâneo e verdadeiro. Aproveite para adiantar as tarefas e encaminhar pendências. Prefira agir com liberdade, independência e autonomia, sem depender de ninguém.

PEIXES

Período dinâmico, novas experiências estão em pauta. Marte e Urano se combinam, indicando um período dinâmico. Mas cuidado para não exagerar no individualismo. As parcerias continuam em evidência. É grande a força planetária no signo oposto, pedindo um cuidado maior com os relacionamentos. Aproveite para alinhar interesses, falar com as pessoas. Pesquisar melhor é importante, pois Mercúrio confronta Netuno, indicando risco de enganos, distrações ou confusões. Sem pressa você pode esclarecer muitos assuntos e aprimorar projetos.