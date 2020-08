Horóscopo do dia: previsões para 25 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a enfrentar as questões da vida

ÁRIES



Você sai ganhando se cultivar uma postura mais séria e compenetrada. Marte desafia Saturno, é importante demonstrar comprometimento e responsabilidade. Cuidado para não exagerar, agir com imprudência ou agressividade. A criatividade pode ser dosada com realismo e senso prático. Vale a pena programar algo diferente, aprender algo novo que possa expandir os horizontes físicos e mentais. Porém, as ideias devem ser organizadas e estruturadas com critério para serem colocadas em prática.

TOURO

Sol e Mercúrio seguem em Virgem, favorecendo atitudes e tarefas práticas: reparos, obras, revitalizações e melhor administração do tempo. Disciplina, atenção, foco e objetividade ganham destaque, a semana pode se tornar mais produtiva. Porém, ao longo da semana, Vênus e Plutão pedem que observe os desequilíbrios nas relações. Você pode ficar mais sensível, as emoções podem ficar exacerbadas. É bom pesquisar e checar os fatos, ao invés de fazer cobranças, tentar provar verdades ou forçar situações.

GÊMEOS

Projetos e ideias criativos e arrojados estão favorecidos. Mercúrio combina forças com Júpiter e Urano: você pode ficar mais intuitivo, mais inventivo e interessado em novas tendências. O aprendizado tende a ficar mais rápido e os intercâmbios mais dinâmicos. A determinação e a força para novas iniciativas pode crescer na medida em que investe no que realmente gosta de fazer. Bom período para investir em novas tecnologias, para quebrar com velhos padrões de pensamento e abraçar novos conceitos.

CÂNCER

Invista nos contatos profissionais, boas oportunidades podem surgir. O foco é na responsabilidade e nas coisas realizáveis. Você pode aproveitar Sol e Mercúrio em Virgem para organizar ideias e sentimentos, cultivar uma visão mais objetiva da vida. Estratégias, planejamentos, revisões e aperfeiçoamentos de técnicas estão em destaque. Vênus desafia Júpiter e Plutão: cuidado com excessos. Procure observar a forma como se relaciona e as carências infantis, assim evita prejuízos, cobranças e disputas.

LEÃO

A semana tem potencial criativo e produtivo, fique atento às novidades que continuam surgindo. Projetos pessoais ou profissionais podem ser encaminhados. Porém, é importante cultivar uma postura perseverante e disciplinada para alcançar suas metas. Aproveite para estabelecer prioridades e organizar a agenda, conte com mais clareza para tal. Procure equilibrar seu tempo para cuidar da saúde e da qualidade de vida também. Vale caminhar, fazer alongamentos, investir nas atividades físicas para aliviar as tensões.

VIRGEM

Conte com inspiração, criatividade e expressividade, já que Mercúrio segue em seu signo e faz bons aspectos essa semana. Utilize suas qualidades diplomáticas e seu poder conciliador para sanar desentendimentos. É importante tomar mais cuidado para não envolver-se em conflitos ou gastos desnecessários. Vale também organizar-se de maneira que sobre mais tempo para cuidar de você. A partir da data do seu aniversário você ganha novo impulso para novos projetos e empreendimentos!

LIBRA

Vênus segue no sensível e acolhedor Câncer. Porém, ao longo da semana desafia Júpiter e Plutão, pedindo mais cuidado para não envolver-se em conflitos ou gastos desnecessários. O clima deve ser mais intimista. Procure baixar as expectativas e dar mais atenção às pessoas que ama. É importante agora cuidar da alma e das emoções. Melhor mesmo é passar mais tempo sozinho, refletir sobre a vida, perceber o quanto avançou e elaborar novos planos. Procure separar bem os assuntos profissionais das questões emocionais e familiares.

ESCORPIÃO

Aproveite para seguir mais confiante, prático e objetivo. O comprometimento, a competência e a responsabilidade são importantes e podem abrir portas. Tudo pode e deve ser feito com mais capricho e profissionalismo. Porém, velhas ideias, velhos conceitos e velhos padrões nas relações devem ser questionados. É preciso aprimorar suas habilidades sociais, com mais desapego, abertura e compaixão. Esteja aberto para novas visões e novas abordagens. Evite debates, críticas e acusações.

SAGITÁRIO

É tempo de seguir com determinação, disciplina e perseverança. Mercúrio segue em Virgem e se combina com Urano, favorecendo a criatividade. Você pode olhar pra frente, investir em seus projetos mais caros e em sua carreira profissional. Contatos profissionais, divulgações e negociações estão favorecidos. Porém, é bom equilibrar as novas ideias com sensatez, maturidade e realismo para o melhor resultado de seus esforços. Consciência e responsabilidade são as qualidades em destaque.

CAPRICÓRNIO

Foco, organização e realismo estão mais fáceis de serem cultivados. É tempo de estruturar projetos, investir na qualidade do trabalho, do produto ou do serviço que oferece. Aproveite o período para atualizar informações, investir na carreira e no fortalecimento das relações profissionais. Porém, é importante dosar as críticas, ser gentil e diplomático para obter bons resultados em suas iniciativas. Vênus desafia Júpiter e Plutão: procure comunicar-se com afeto, evite grandes investimentos e gastos.

AQUÁRIO

O empreendedorismo e a prestação de serviços estão em destaque. Sol e Mercúrio seguem em Virgem, inspirando mais objetividade. Além disso, Mercúrio se combina com Urano, novas ideias podem surgir. Sua criatividade pode ser bem estruturada, para que possa alcançar realizações práticas, produtivas e concretas. A mente está afiada! Você pode aprender com o dom da análise e da observação, reconhecer os erros que comprometem a qualidade do que produz e do serviço que oferece.

PEIXES

É importante que seja fiel aos compromissos e ao mesmo tempo tenha diplomacia para promover conciliações de interesses. Invista no profissionalismo, no realismo e determinação. Assim pode perceber se as expectativas estão exageradas e definir propósitos com mais clareza. Promova correções e ajustes de for preciso. É tempo de crescer com bom planejamento. Ao longo da semana Vênus desafia Júpiter e Plutão: é preciso cuidado com o sentimento de insatisfação, para que não exagerar nos gastos ou nos prazeres desmedidos.