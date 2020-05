Horóscopo do dia: previsões para 24 de maio de 2020

Marcelo Dalla As previsões para o horóscopo e ascendente do dia são feitas pelo astrólogo Marcelo Dalla





ÁRIES

É tempo de inovações gerais. A Lua nova continua no comunicativo Gêmeos, enquanto Marte se combina com Urano: é grande a energia criativa do período. Aproveite para buscar novas soluções. Vale ousar, buscar novos pontos de vista, aprender, pensar diferente, tentar algo inovador. Esteja aberto para ouvir as pessoas e mudar de opinião, se for preciso. Mas Vênus, o planeta do amor, segue retrógrado: cuidado com a carência para evitar erros e prejuízos. É tempo de revisar seus valores e a forma como se relaciona.

TOURO

Conte com mais coragem, agilidade e poder de decisão. Marte se combina com Urano, inspirando a vontade de agir com autonomia. Aproveite para colocar-se em movimento e buscar novidades. A Lua nova segue em Gêmeos para favorecer intercâmbios criativos com mais leveza, garantindo agilidade e espontaneidade. Mas Vênus continua retrógrado, é importante cultivar autoestima, respeitar a liberdade e prestar atenção para evitar enganos. Cuidado para não prometer mais do que pode cumprir.

GÊMEOS

Conte com mais criatividade, inquietação e curiosidade. A Lua nova segue em seu signo, enquanto Marte combina forças com Urano, favorecendo atividades inovadoras, divulgações e intercâmbios. Bom período para iniciar um estudo diferente ou aprender algo novo. Conte também com mais abertura para questionamentos, opiniões diferentes, soluções alternativas e diálogos esclarecedores. Mas é bom aguardar mais tempo para grandes decisões, compras e contratos, pois hoje a Lua segue fora de curso.

CÂNCER

O período de grande atividade mental, surpresas e boas ideias. A Lua segue em seu signo, enquanto Marte se combina com Urano: cresce a energia para assuntos dinâmicos e surpreendentes. Mas você está em pleno final de ciclo, um período propício para reflexão e interiorização. Continue a rever e finalizar pendências para iniciar um novo ciclo solar totalmente renovado. Aproveite para cuidar de si mesmo, evite atividades desgastantes, procure preservar-se. É bom equilibrar a agenda e reservar tempo para sonhar.

LEÃO

A liberdade de pensamento deve falar mais alto, novas ideias e propostas podem surgir. Marte e Urano indicam dinamismo e vontade de tentar algo completamente novo. Você pode dosar a ousadia com simpatia, leveza e afeto. Cuidado para não exagerar na pressa e na impulsividade na hora de fazer investimentos, pois Vênus segue retrógrado. Revisões nos valores continuam em pauta. Não tenha receio de mudar de opinião ou de planos. Aliás, esteja flexível, pois no balanço das horas tudo pode mudar.

VIRGEM

Com a curiosidade aguçada, tem um bom período para novos aprendizados, encontros surpreendentes e situações inusitadas. Mas não queira abarcar o mundo com as mãos, nem busque resultados imediatos. Vênus ainda desafia Netuno: há assuntos confusos a serem esclarecidos. Bom momento para pensar em rotas alternativas. Busque informações com a mente aberta. Se for comprar, vale pesquisar melhor, redobrar o cuidado. Investigue com tempo de sobra, dialogue, esteja aberto para mudar de opinião.

LIBRA

Durante o dia procure abrir espaço para propostas inovadoras. A Lua segue em Gêmeos, inspirando a vontade de pensar diferente experimentar algo original. Bom momento também para limpar e harmonizar a casa ou o local de trabalho, eliminar a energia estagnada. Jogue fora o que não usa mais, aproveite para libertar-se de algo que o prende. Já à noite, a Lua ingressa em Câncer, enquanto Vênus desfia Netuno . Melhor baixar as expectativas. Prefira ficar próximo de pessoas queridas, num clima mais intimista.

ESCORPIÃO

Cresce a vontade de falar, conversar, trocar informações e interagir com o mundo. A Lua nova segue em Gêmeos, você pode expandir seus contatos, fazer novos amigos ou programar algo diferente pra fazer. Mas Vênus segue retrógrado: fique atento para evitar mal entendidos e erros de julgamento nos relacionamentos. O que for combinado agora pode ter de ser recombinado depois. Portanto, é melhor desacelerar e pesquisar melhor antes fechar acordos ou grandes negociações.

SAGITÁRIO

Pense em tudo o que causa insatisfação e procure mudar interiormente, ao invés de exigir que os outros mudem. Marte combina forças com Urano, enquanto Júpiter segue retrógrado: as mudanças e inovações que promover agora tendem a trazer bons resultados no futuro. Continue a aprimorar o que for possível para que possa crescer com mais liberdade e, ao mesmo tempo, com mais segurança. Comprometa-se com você mesmo, seu amadurecimento, suas metas e seus objetivos!

CAPRICÓRNIO

Aos poucos você modifica a forma de enxergar a vida e estabelece novos objetivos, com mais criatividade e liberdade. Marte e Urano indicam um período de mudanças, reestruturações, boas ideias e novas compreensões. Aproveite para buscar novas informações e aprendizados. Mas evite lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo, cuidado com a desatenção. É fundamental respeitar seus limites energéticos e passar mais tempo em casa, com a família. Principalmente à noite, com o ingresso da Lua em Câncer .

AQUÁRIO

Período de movimento, surpresas, inovações e boas conversas. Marte combina forças com Urano, enquanto a Lua segue em Gêmeos: a mente está acelerada e criativa. A preferência vai para tudo o que for diferente e fora do convencional. Apesar do desejo de liberdade e mudança, cuidado com a impulsividades. Mantenha a prudência em todas as atitudes, evite correr grandes riscos. Com Vênus, Júpiter e Saturno retrógrados, priorize o planejamento, evite principalmente negociações impulsivas.

PEIXES

O clima é de inovação, questionamentos e curiosidade. Cresce a vontade de trocar ideias e informações. A Lua nova segue em Gêmeos: um convite para entrar em contato com amigos, fazer ou aceitar propostas inovadoras e investir em novos assuntos. Mas esteja aberto para revisões também. Vênus retrógrado continua pedindo Mais atenção no amor e nas finanças. Além disso, Marte combina forças com o revolucionário Urano. Fica mais fácil libertar-se de velhas crenças e preconceitos para pensar com mais liberdade

