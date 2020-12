Horóscopo do dia: previsões para 24 de dezembro de 2020

Reprodução O horóscopo do dia te ajuda a levar a vida de forma mais leve e equilibrada

ÁRIES

O clima desacelera com a Lua em Touro. O entendimento fica favorecido, a Lua se alinha com Sol, Mercúrio e Urano. Você pode agregar aliados com interesses em comum aos seus, investir em boas conversas, encontros, amizades e na rede de contatos. Dá vontade de encontrar pessoas intelectualmente interessantes para atualizar as informações e trocar ideias. Período bom para confraternizações online. Bom também para buscar novidades e novos aprendizados com mais sabedoria, estrutura e discernimento.

TOURO

Cresce a disposição para o diálogo e a profundidade de análise. A Lua segue crescente em seu signo, combina forças com Sol, Mercúrio e Urano: você pode ficar mais expressivo e criativo. Período ideal para inovações, para distribuir mensagens e expandir contatos. No período da noite, vale cultivar bom humor e generosidade. Vênus segue em Sagitário, prometendo disposição para a alegria e o movimento. Não se esqueça de cultivar gratidão, para que possa cercar-se de boas energias e atrair prosperidade.

GÊMEOS

Agora está mais fácil cultivar profissionalismo, integridade, competência e credibilidade. Mercúrio segue em Capricórnio, o pensamento fica mais estável, objetivo e estratégico. O período da noite é ideal para conversar e dividir experiências. Reuniões ficam favorecidas, mesmo online, com conversas agradáveis e clareza de ideias. Você pode conversar também sobre seus projetos e fazer bons contatos profissionais. Aproveite para expandir sua rede de contatos, fazer novas e produtivas amizades.

CÂNCER

É tempo de pensar no futuro, olhar para frente, buscar soluções e cultivar liberdade de pensamento. Hoje a Lua encontra Urano em Touro, estimulando ideias originais. Bom período para atividades em grupo ou nas redes sociais. Caso tenha que tomar decisões, vale seguir a voz da intuição, que fica mais apurada. Período bom para renovar as energias e reciclar as emoções com práticas de cura. Já à noite, conte com mais criatividade. Dá gosto expandir a consciência com boas conversas, novas ideias podem surgir.

LEÃO

É importante pegar mais leve em relação a si mesmo e a quem ama. É importante também olhar para o futuro e identificar-se com as soluções. Procure ouvir mais, esteja aberto para aprimorar suas habilidades sociais. O que tem feito para somar forças com parceiros e colaboradores? Com o Sol em Capricórnio, cuide para não ficar exigente demais. Vale admitir que é humano, passível de falhas, para que possa se perdoar. É aquela velha história: quem se aceita e se ama, também consegue compreender, amar e perdoar os outros.

VIRGEM

Período favorável para conectar-se com tendências vanguardistas. Invista em ideias libertadoras, criativas e originais. Prefira atividades que possa exercer com liberdade e autonomia. A Lua cresce em Touro, sorri para Sol e Mercúrio: bom dia também para decisões, investigações, estudos, pesquisas e projetos para o futuro. Conte com mais clareza de raciocínio e objetividade para expressar ideias e sentimentos. Principalmente no período da noite, quando todos estarão mais abertos para o diálogo e a atualização de informações.

LIBRA

Prefira atividades que possam exercer com autonomia, independência e liberdade: a Lua soma forças com Sol, Mercúrio e Urano. Aproveite para investir em sua autoestima, conte com mais confiança e disposição para diversas iniciativas. Bom período para cultivar espaço, respeitar a individualidade e a diversidade, deixar de lado preconceitos e pensamentos limitantes. As novidades se tornam ainda mais estimulantes. Vale também programar passeios, trocar ideias e se divertir, para que possa alimentar a alma e ficar mais inspirado.

ESCORPIÃO

É tempo de renovar os sentimentos, cultivar mais inspiração, liberdade e criatividade. A Lua combina forças com Sol e Mercúrio. O caminho está livre para os intercâmbios, os deslocamentos, as conversas e as inovações em geral. Ao mesmo tempo, conte com mais objetividade e praticidade para avaliar melhor qualquer situação antes de tomar decisões definitivas. Só não vale ficar parado! Marte segue acelerado em Áries e o convide para exercícios físicos, passeios e práticas esportivas com muito movimento.

SAGITÁRIO

Seus maiores objetivos podem ser trabalhados com determinação e planejados com critério. Você pode aproveitar esses dias de feriado para organizações gerais. Pode também conversar para esclarecer assuntos, alinhar interesses e atualizar informações. Júpiter e Saturno seguem juntos em Aquário: fica mais fácil cultivar foco, controlar entusiasmo exagerado e pouco realista, promover o crescimento de forma ordenada para que não se perca energia. A noite de natal é ideal para encontros e confraternizações, mesmo à distância. Lua e Urano favorecem o uso das tecnologias.

CAPRICÓRNIO

Você pode agora perceber o que pode ser deixado para trás, programar novos estudos, conectar-se com novas tecnologias. Sol e Mercúrio se alinham com Urano, favorecendo mudanças mais criteriosas. As novidades introduzidas agora vêm para ficar. Invista em diálogos esclarecedores. Mercúrio está em seu signo, favorecendo todo tipo de intercâmbio e divulgação. Aproveite para cultivar suas habilidades comunicativas. Deixe de lado posturas pessimistas para identificar-se com as novas correntes de pensamento.

AQUÁRIO

Procure ser aquele que apresenta soluções com ideias criativas e ao mesmo tempo bem estruturadas. A Lua hoje se combina com Sol, Mercúrio e Urano para favorecer a comunicação, os intercâmbios e os processos mentais. As conversas se tornam mais fluentes e novas ideias podem surgir, principalmente no período da noite. Redes sociais, encontros, reuniões e trocas intelectuais ficam favorecidas. O prazer, o conforto e a segurança também estão em destaque, já que a Lua segue em Touro.

PEIXES

Continue a diminuir o ritmo e a quantidade de compromissos. Vale fugir da rotina e fazer algo diferente, atividades criativas estão favorecidas. Sol e Mercúrio seguem em Capricórnio e a Lua segue em Touro, favorecendo o contato com a terra, com a natureza, para ideias mais objetivas e bons planejamentos. Fique atento aos sonhos que podem trazer pistas e respostas. Continue a finalizar pendências. Em breve estará pronto para iniciar projetos, transformar suas visões espirituais em algo prático e real.