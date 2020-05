Horóscopo do dia: previsões para 23 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para cada signo do zodíaco





ÁRIES

Sábado bom para conversar, pesquisar, aprender, pensar diferente, buscar novos pontos de vista. Esteja aberto para ouvir as pessoas, pense nas pessoas queridas, procure abrir seu coração. A Lua segue no comunicativo Gêmeos e no período da noite encontra Vênus: diálogos prazerosos ficam favorecidos. Aproveite para cultivar cordialidade, leveza e flexibilidade. Além disso, novas soluções e novas ideias podem surgir. Continue a movimentar as energias de tudo o que estiver estagnado.

TOURO

O período é ideal para conversas inspiradas e muita arte. A Lua nova segue em Gêmeos e encontra Vênus, vale programar atividades mais amenas. Os contatos se tornam mais prazerosos, em clima de entendimento, harmonia e colaboração. Suas palavras podem se tornar ainda mais inspiradas. Vênus desafia Netuno, evite loucuras! Procure expressar-se com sensibilidade, você pode tocar o coração das pessoas. Temas elevados, imagens, fotografia, cinema, poesia e literatura ganham destaque.

GÊMEOS

A comunicação está em alta. A Lua nova segue em seu signo e à noite encontra Vênus: bom período para contatos e conversas em geral. Fica mais fácil conseguir o que pretende através de um sorriso ou uma gentileza. Aproveite para encaminhar o que for possível e falar com quem for preciso. Você pode se expressar com mais inspiração e sensibilidade. Mas Vênus desafia Netuno , é importante cuidar da saúde e pesquisar melhor antes de fazer investimentos. Cuidado para não se sobrecarregar, nem prometer mais do que pode cumprir.

CÂNCER

Cresce a energia para encontros prazerosos. A Lua nova segue em Gêmeos e se combina com Vênus, prometendo conversas agradáveis. Mas você está em pleno final de ciclo, um período propício para reflexão e interiorização. Aproveite para cuidar de si mesmo, evite atividades desgastantes, procure preservar-se. Você segue mais sensível e receptivo, é bom equilibrar a agenda, reservar tempo para sonhar. Continue a rever e finalizar pendências para iniciar um novo ciclo solar totalmente renovado.

LEÃO

O período de comunicação e novas iniciativas continua. Esteja atento: com Sol, Mercúrio e Lua em Gêmeos, novas ideias podem surgir a qualquer momento. Hoje a Lua se combina com Vênus: os encontros amorosos, as atividades prazerosas e as demonstrações de carinho ganham destaque. É hora de renovar as energias . Vale também deixar para trás o que está antiquado e estancado, dentro e fora de você. Tudo para que possa conquistar mais saúde, mais paz de espírito, mais qualidade de vida e mais liberdade.

VIRGEM

Curiosidade aguçada, bom para novos aprendizados. Mas com a Lua nova de Gêmeos, é preciso foco. Procure estabelecer prioridades. Não queira abarcar o mundo com as mãos, nem busque resultados imediatos. No período da noite a Lua encontra Vênus: bom momento para conversar sobre seus sentimentos, extravasar as emoções, expressar-se com mais sensibilidade. Você pode buscar informações edificantes para que possa fortalecer sua fé. Pode também inspirar-se com cinema, música, literatura e artes em geral.

LIBRA

É tempo de plantar novas sementes, procure abrir espaço para propostas inovadoras. A Lua nova segue em Gêmeos e encontra Vênus, favorecendo o convívio social e o romantismo. Mas Vênus ainda desafia Netuno: esteja atento para as expectativas ilusórias, elas mostram o que deve ser curado e transformado. Bom momento também para limpar e harmonizar a casa ou o local de trabalho, eliminar a energia estagnada. Jogue fora o que não usa mais, aproveite para libertar-se de algo que o prende.

ESCORPIÃO

Ideias e projetos continuam saindo do papel. Com a Lua nova de Gêmeos é tempo de fazer contatos, semear intenções e ativar as novas ideias. Lembre-se que a colaboração dos parceiros e das pessoas que ama é indispensável para bons resultados. Fique atento para a rigidez das ideias, os erros de julgamento, a teimosia e as críticas, para evitar prejuízos e conflitos. Quanto mais leveza e adaptabilidade, melhor. Doses de humildade também são importantes para que possa reconhecer suas falhas.

SAGITÁRIO

Pense em tudo o que causa insatisfação e procure mudar interiormente, ao invés de exigir que os outros mudem. O Sol se combina com Saturno , pedindo perseverança, trazendo ótimas oportunidades de amadurecimento. Cuidado com loucuras, com gastos exagerados, a impulsividade e o imediatismo. Comprometa-se com você mesmo, seu crescimento, seus objetivos! Você pode ativar contatos, com a Lua nova é hora e impulsionar projetos. Mas sem ansiedade. Lembre-se que tudo tem um tempo certo para acontecer.

CAPRICÓRNIO

Bom período para clarear seus objetivos, traçar metas e ativar novos projetos. Marte sorri para Urano, aos poucos você introduz novidades e modifica a forma de enxergar a vida. É tempo de boas ideias e novas compreensões. Aproveite para demonstrar suas capacidades e seu comprometimento no trabalho. Mas evite exaurir suas energias. O Sol se combina com Saturno, você pode administrar melhor o tempo, traçar prioridades e respeitar seus limites. Procure também cultivar mais paciência e tolerância para com o tempo dos outros.

AQUÁRIO

Período de movimento, encontros e sociabilidade. Direcione suas energias para aquilo que precisa ser feito. Apesar do desejo de liberdade e mudança, o sentimento de responsabilidade, dever e compromisso deve prevalecer. Mantenha a prudência em todas as atitudes, evite correr grandes riscos. Com a harmonia entre Sol e Saturno, priorize seu planejamento financeiro, evite principalmente compras por impulso. Evite também entrar em debates conflituosos por causa de crenças e filosofias.

PEIXES

Está mais fácil tocar o coração das pessoas com suas palavras. A Lua segue em Gêmeos: um convite para entrar em contato com amigos, estudar, pesquisar, tirar dúvidas, fortalecer as ligações com as pessoas queridas e também fazer novas amizades. Assim esclarece dúvidas e desfaz enganos. A Lua segue novinha em folha, aproveite para traçar planos e angariar colaboradores para suas ideias. A imaginação e a intuição ficam ativadas, vale inspirar-se com histórias que o transportem para além do aqui-agora.

