Horóscopo do dia: previsões para 23 de janeiro de 2020

ÁRIES

Hoje é dia de levantar o acampamento, colocar as últimas pendências em dia e preparar os próximos movimentos. Mas as expectativas exageradas podem causar frustração. O Sol desafia Urano e pede atenção: não é hora para loucuras irresponsáveis. Há necessidade de jogo de cintura para deixar tudo fluir sem ansiedade. Vale cultivar criatividade, inventividade, investir nos cuidados com o corpo e a saúde. Procure também investir em sua autoestima e autonomia. A partir de amanhã poderá virar a página para novos assuntos.

TOURO

Cuidado com imprudências, procure cultivar flexibilidade. Hoje é o último dia de Lua minguante. O clima é de instabilidade, o que foi programado pode sofrer alterações. Programas alternativos, simples, naturais e gratuitos tem a preferência. Procure mimar-se, agradar a si mesmo, mas com maturidade e responsabilidade. Vale reservar tempo para restaurar os ânimos, amanhã virá um novo ciclo. A Lua combina forças com Netuno e Plutão, favorecendo a intuição a sensibilidade e os processos de cura. Boas ideias podem surgir, fique atento.

GÊMEOS

Procure cultivar maturidade, contenção e melhor aproveitamento dos recursos que possui. A Lua minguante, combina forças com Saturno e Plutão, que seguem em Capricórnio: você pode ganhar uma perspectiva mais objetiva do mundo e da vida. As ideias devem ser articuladas dentro do que é palpável e oferece oportunidades. Aproveite para estabelecer uma hierarquia às prioridades, às capacidades, aos recursos e ao tempo disponível. Já sabe quais serão os novos planos para a Lua nova, que chegará amanhã?

CÂNCER

O período é de limpeza e renovação pessoal. Ideal para promover limpezas, concluir assuntos e planejar as próximas iniciativas, com intervalos para a introspecção. Hoje é o último dia de Lua minguante, balsâmica, curativa e rejuvenescedora, propícia para a restauração de forças. É importante otimizar os recursos e controlar os excessos, podem causar danos à saúde. No relacionamento, dê espaço para a independência e autonomia. Amanhã começa um novo ciclo lunar com muitas novidades.

LEÃO

Hoje é dia de interiorização e conclusões gerais, para que possa virar a página amanhã, com a Lua nova. Vale sair da rotina, passear, espairecer e colocar-se em movimento para renovar as energias. Porém, é conveniente economizar e priorizar as tarefas menos desgastantes, sem excessos, desperdícios e grandes gastos. Seja flexível, procure ouvir mais e contar até dez, para evitar conflitos ou discussões agressivas. Não é bom esperar demais dos outros, nem forçar demais as situações com cobranças e controle.

VIRGEM

Hoje é dia de sonhar e planejar. Período de interiorização e limpeza geral, pra que possa virar a página amanhã, com a Lua nova. A Lua minguante em Capricórnio indica uma etapa conclusiva nos assuntos profissionais. Não é boa hora para gastar energia e dinheiro em excesso, sem critério ou discernimento. Uma postura mais analítica, objetiva e competente é recomendada. A razão deve estar serviço da necessidade de realização. Vem aí um novo ciclo, já estruturou seus novos projetos?

LIBRA

Respeite seus limites, prefira programas amenos. Procure cultivar flexibilidade, senso prático, independência e autonomia para lidar com possíveis imprevistos. Evite também acumular muitos compromissos, é importante poupar-se. Vênus desafia Marte, mas ao mesmo tempo combina forças com Júpiter: você pode dar mais espaço para si mesmo, cultivar liberdade e otimismo. Ao invés de cobrar amor dos outros, ame-se muito! É tempo de restaurar energias para o novo ciclo lunar que terá início amanhã.

ESCORPIÃO

Procure tirar o pé do acelerador, não se começa nada agora. Prefira resguardar-se, com uma postura mais receptiva e cordial. No último dia da Lua minguante vale reservar um tempo só para si, programar atividades restauradoras e equilibradoras. Os processos de cura estão favorecidos, passeios e caminhadas são bem vindos. Em momentos reflexivos, pode analisar os últimos movimentos e preparar as próximas iniciativas com mais critério e planejamento. Prepare-se, pois o próximo ciclo será de ação e você poderá acelerar!

SAGITÁRIO

Último dia de Lua minguante em Capricórnio, com propriedades curativas e restauradoras. Vênus combina forças com Júpiter, Conte com mais sedução, positividade e otimismo. Atividades físicas são importantes pra descarregar a energia acumulada. Porém, mantenha os pés no chão, cuidado para não gastar demais. Comedimento e economia devem prevalecer. É importante relaxar e controlar a tendência de querer tudo pra já. Passeios em lugares amplos ou junto à natureza são restauradores e equilibradores.

CAPRICÓRNIO

Não é um momento ideal para grandes investimentos, sem pesquisa e estratégia. É melhor finalizar questões com realismo e senso prático. Último dia de Lua minguante em seu signo: não deixe de cuidar de si mesmo, mimar-se, permitir-se relaxar e encontrar prazer nas coisas simples da vida. Bom período para práticas de cura, limpezas e terapias. No período da noite procure resguardar-se e descansar mais. Em momentos de reflexão pode ter novas ideias e intuições. Amanhã virá um novo ciclo, com a Lua nova.

AQUÁRIO

Quanto mais fé, clareza e confiança puder cultivar, mais resultados colherá. Procure controlar a inquietação, o Sol desafia Urano e o que foi planejado pode sofrer alterações. Procure também, sempre que se lembrar, tornar-se consciente de sua respiração, do seu corpo e do momento presente. Reserve tempo também para recolher-se, pensar na vida, restaurar forças, rever o quanto avançou nos últimos tempos e estabelecer as próximas metas. Um novo ciclo virá amanhã, hoje é dia de repor energias.

PEIXES

É bom rever o quanto avançou no último ciclo e estabelecer as próximas iniciativas. Você está prestes a começar uma fase de importantes descobertas, finalizações e experiências transcendentais. Com a Lua minguante, aproveite para rever tudo o que não serve mais e abordar sua ambição através do planejamento interior com visualizações e estabelecimento de objetivos. Seu mundo interior está ativado, você pode ter grandes percepções. É bom meditar para ouvir a voz da intuição, que sempre indica o caminho que deve seguir.

