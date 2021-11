Horóscopo do dia: previsões para 22 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Marcelo Dalla é o autor dessa mandala e também comanda a coluna de previsões para o horóscopo do dia









ÁRIES

O clima pode ficar mais alegre o otimista com o Sol em Sagitário. Além disso, Marte com belas harmonias no céu. Vale fazer uma lista das tarefas, você pode administrar melhor o tempo e introduzir novidades em sua vida. Vale tomar iniciativas, olhar para o futuro, fazer bons contatos, investir em novos projetos, novas parcerias e atividades de grupo também. Atividades criativas se revelam mais produtivas, o bom humor torna tudo mais leve. Programas culturais, viagens, atividades artísticas, de lazer e diversão ficam favorecidos.

TOURO

Bom período para avançar em harmonia. O entendimento fica favorecido, os intercâmbios se tornam mais produtivos. Você pode tomar providências para encaminhar assuntos que andavam empacados. Pode esclarecer mal-entendidos, investir novas soluções e novas tecnologias, pensar no futuro, em metas de longo prazo. Continue a respeitar a liberdade, basta dialogar com o coração aberto. Com as harmonias de Vênus no céu, o período é bom também para namoro, romance, artes e celebrações.

GÊMEOS

Semana boa para interagir com o mundo. O Sol segue em Sagitário, favorecendo a expansão da mente e de novas parcerias. Você pode pensar positivamente, fazer contatos, inclusive com pessoas em outros países. Bom período para encaminhar negociações e buscar o entendimento. Vale investir em também em mudanças, inovações e bons aprendizados. Aproveite para exercitar suas habilidades sociais e alinhar interesses. O perigo é exagerar e acumular muitos compromissos, procure priorizar.

CÂNCER

O clima é de mais entusiasmo com o Sol em Sagitário, que indica um período de mais criatividade e abertura para as novidades. Você pode seguir mais confiante e espontâneo. Vale programar alguma atividade para gastar energia. Vale também investir providências gerais, em iniciativas profissionais, inovações e conquistas. Vênus e Marte seguem em harmonia favorecendo bons encontros, com alto astral, camaradagem, sedução. Aproveite para distribuir sorrisos e elogios, mostrar o seu melhor para o mundo.

LEÃO

Semana mais alegre, boa para fazer coisas que aquecem o coração. Bom também para inovar e quebrar a rotina. A energia expansiva do Sol em Sagitário favorece novas aventuras. Você pode realizar seu trabalho com mais prazer e expressividade. Pode também ser autêntico e ir direto ao ponto para que possa se libertar de entraves. Vale programar algo diferente, procurar a companhia de pessoas queridas e lugares agradáveis. Contatos profissionais também ficam favorecidos. Lembre-se que o bom humor e a alegria são curativos!

VIRGEM

Você pode colocar-se em movimento e tomar diversas iniciativas. Mas entre tantos assuntos e intercâmbios, é importante priorizar, manter algum foco para não se perder entre mil possibilidades. Ao mesmo tempo em que esclarece questões, pode também tomar atitudes independentes, cultivar autonomia, com a devida consciência de que liberdade e respeito devem vir em primeiro lugar. Entusiasmo e liberdade estão em pauta. Bom período para levar adiante seu projeto. Se necessário, faça ajustes, inove, promova mudanças.

LIBRA

É tempo de pensar no futuro e nos assuntos profissionais. Você pode introduzir novidades em sua vida com mais inspiração. Pode também elaborar planos com entusiasmo, otimismo e ousadia. Aproveite para conversar com parceiros sobre algum projeto ou sobre o futuro. Período propício para investir no refinamento, nas artes e na beleza. Vênus, Marte e Netuno seguirão em harmonia essa semana, aproveite para cultivar mais empatia. Você pode compartilhar suas motivações e respeitar as motivações dos outros também.

ESCORPIÃO

Bom período para fazer contatos, encaminhar propostas e negociações. Marte segue em seu signo e faz bons aspectos: bom período para tomar iniciativas, falar com as pessoas, alinhar interesses, encaminhar tarefas. É tempo de cultivar liberdade, bom humor e otimismo. Cresce a vontade de gastar energia, fugir da rotina e buscar novas experiências. Aproveite para tomar providências gerais, distribuir mensagens inspiradoras, investir em seu poder de sedução, que está mais forte!

SAGITÁRIO

Muitos assuntos, propostas e compromissos no período, continue a priorizar as tarefas mais importantes para manter o foco. O Sol ingressou em seu signo, bom período para finalizar de vez velhos assuntos, assim pode abrir espaço para as novidades. Mas cuidado para não exagerar nos gastos e nas promessas, evite contar com o ovo antes da galinha. Assuntos ligados à fé, dogmas e valores religiosos também estão em destaque. Você pode realizar bons contatos, desde que a disposição para inovar e promover correções.

CAPRICÓRNIO

Mesmo neste período de intensa vida social, é importante reservar momentos para ficar sozinho, cuidar da saúde e se poupar. Limpezas, percepções e finalizações importantes estão em pauta. Até seu aniversário você viverá o final de um ciclo solar, evite acumular muitos compromissos. É importante respeitar seus limites energéticos. Você pode investir em atividades mais prazerosas e criativas. O céu promete um clima mais agradável. Mantenha-se disposto a filosofar, expressar ideias com generosidade.

AQUÁRIO

Bom período para ativar contatos e divulgações. Quanto mais organização e planejamento, maior seu progresso. O Sol segue em Sagitário, o período é bom para investir em novos aprendizados, novas aventuras e amizades. Intercâmbios com regiões distantes estão favorecidos. Aproveite o momento para crescer com segurança, empenho, maturidade e comprometimento. É importante estruturar melhor suas ideias. Você pode pensar com liberdade, expressar-se com autenticidade e ao mesmo tempo responsabilidade.

PEIXES

Bom período para fazer contatos, ativar ligações, investir nas atividades profissionais, em novas amizades, encontrar-se com quem ama e namorar. É tempo de sonhar, ao mesmo tempo em que cultiva critério e mantém os pés no chão. O céu promete momentos mágicos e inspiradores. Aproveite para estar em companhia de pessoas positivas, num ambiente que assegure o alto astral e a alegria. Vênus, Marte e Netuno seguem em harmonia um convite para refinar suas relações e investir em seus sonhos.