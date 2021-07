Horóscopo do dia: previsões para 22 de julho de 2021

Marcelo Dalla Com a mandala de vênus de fogo confira o horóscopo do dia





ÁRIES

Você pode contar com doses extras de energia: o Sol ingressa em Leão e Marte neste signo também. Aproveite para agir com garra e coragem, mas lembre-se: gentileza, educação e diplomacia nunca são demais. É preciso cuidado com a intolerância e a inflexibilidade. A Lua quase cheia segue em Capricórnio, favorecendo uma postura madura, responsável e comprometida. Aproveite para dosar expectativas com mais realismo e senso prático. Atividades independentes e inovadoras são a solução para evitar tensões e embates.





TOURO

Bom período para investir em planejamentos, organizações e aprimoramentos gerais. A Lua segue em Capricórnio, Vênus já ingressou em Virgem! É bom priorizar a simplicidade, a qualidade de vida, a limpeza, a segurança mental, emocional e física. Bom período também para organizar a casa ou o local de trabalho, para que tudo fique mais acolhedor e funcional. Enquanto isso, o Sol ingressa em Leão e entre tantas tarefas, vale reservar momentos para relaxar, andar descalço na natureza, desfrutar de ar fresco e da luz solar.

GÊMEOS

A Lua segue no pragmático Capricórnio, combina forças com Urano. A preferência vai para atividades inovadoras e independentes. O Sol ingressa em Leão e o convida a cultivar entusiasmo em sua rotina, a programar atividades que o agradem, que aqueçam seu coração. Vale investir em projetos criativos, com confiança e generosidade. Mas a Lua em Capricórnio pede objetividade, é bom administrar melhor o tempo com bom planejamento. Os projetos são viáveis, merecem seu empenho, sua perseverança?

CÂNCER

Invista na liberdade, sem cobranças ou controle. É importante cuidar do seu equilíbrio emocional, com a Lua quase cheia em Capricórnio você pode seguir mais sensível, ao mesmo tempo mais determinado. Pode se dedicar à produtividade, às pesquisas e investigações para que possa abandonar situações que o tolhem e aprisionam. Bom período para olhar pra frente, indentificar-se com novas soluções, novas rotas. Procure pegar leve nas exigências e nas críticas. Prefira distribuir carinho e elogios. Você pode pensar em formas de expandir seus ganhos.

LEÃO

Você segue no final de um ciclo solar: quanto mais tranquilidade, melhor. Mas hoje o Sol ingressa em seu signo, tem início um período de mais exuberância, entusiasmo, confiança e capacidade de liderança. Até a data do seu aniversário você pode se libertar de situações limitantes. Fique atento para os arroubos do ego para evitar disputas. Lua e Urano favorecem atitudes independentes, com mais flexibilidade. Dia bom para arregaçar as mangas e produzir, mas sem cobranças, dando espaço para si mesmo e os outros.

VIRGEM

A Lua segue em Capricórnio: não dê corda para críticas e discussões. Pratique afirmações positivas, procure encantar-se com as soluções criativas e alimentar seu espírito com leituras edificantes. A boa notícia é que Vênus já segue em seu signo, prometendo mais prazer, beleza e amor para sua vida. Invista nos cuidados pessoais! Procure cultivar a compreensão, a solidariedade e a aceitação, a força está na sua capacidade de se manter tranquilo e em paz. A preferência vai para atividades criativas e inovadoras, com mais liberdade e autonomia.

LIBRA

Período ideal para buscar atividades mais simples, prazerosas e relaxantes. Vênus segue em Virgem: recolhimento, intimidade e economia de recursos resultam em mais vantagens do que exposição, risco, impaciência, futilidades e impulsividade. Melhor investir na limpeza, na higiene, na qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o Sol ingressa em Leão: aproveite para estabelecer propósitos alinhados com seu coração, com que é mais precioso para você. Assim ganha energia de sobra para realizá-los.

ESCORPIÃO

O desafio é alinhar os anseios, sonhos e expectativas com as vontades dos outros. A Lua segue quase cheia, trazendo potencial libertador. Não é hora de correr riscos. Procure ser gentil e diplomático, mesmo que a inquietação esteja maior. Com o ingresso do Sol em Leão, você pode se sentir mais corajoso, mais rápido e mais confiante. Vale sorrir para a vida, agradecer pelos importantes aprendizados e olhar para frente, como novos propósitos. Com amor, deixe de lado conflitos para ajustar o foco em suas metas e conquistas.

SAGITÁRIO

O Sol ingressa em Leão, favorecendo: aproveite para mostrar seu melhor ao mundo, comunicar-se com alegria e de coração aberto, com certeza será ouvido! Cordialidade e a diplomacia contam muitos pontos a seu favor. Ao mesmo tempo, procure dar mais espaço para si mesmo e para os outros, com atitudes mais independentes. Demonstre leveza e alto astral, porém, cuidado com desperdícios. Priorize a simplicidade! A Lua segue em Capricórnio, favorecendo a objetividade e o comprometimento com suas metas e projetos.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em seu signo, é importante cultivar discernimento, a praticidade e o realismo devem falar mais alto. O período tem potencial para libertações e inovações. A intuição está afiada, procure ouvir seu coração ao invés de correr riscos. Enquanto isso, o Sol ingressa no caloroso signo de Leão: lembre-se de tratar bem os clientes, amigos e colegas. Brindes, presentes e sorrisos podem abrir novas portas e atrair oportunidades. Aproveite também para cultivar alegria e celebrar a vida.

AQUÁRIO

A Lua segue em Capricórnio e se alinha com Urano: procure ser pontual, equilibrando o comprometimento com doses de independência, autonomia e respeito à liberdade. A ansiedade e a inquietação devem ser controladas com doses de consciência e maturidade. Vale buscar terapias e atividades que promovam seu equilíbrio energético. Você pode promover verdadeiras libertações para que possa seguir o caminho do coração, de acordo com seus talentos, seu potencial criativo e seus propósitos mais elevados.

PEIXES

A Lua quase cheia segue em Capricórnio e sorri para Urano, favorecendo uma atitude mais inovadora e vanguardista. Procure comprometer-se com seus dons, cultivar disciplina e senso prático para realizar seus sonhos. Fica mais fácil também encontrar novas rotas, libertar-se de situações opressoras. O Sol em Leão traz um convite para desenvolver a coragem de seguir sua voz interior, sua força de vontade e seu poder de intenção. Período ideal também investir em sua imagem, cultivar autoestima, colocar-se de forma confiante e independente.