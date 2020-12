Horóscopo do dia: previsões para 22 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Com a Lua entrando em seu signo, você pode contar com mais dinamismo e rapidez para decisões. Mas este é um daqueles período em que é importante evitar disputas e confrontos. Marte segue em aspecto tenso com Plutão: cuidado com o orgulho. Evite remoer sentimentos destrutivos e alimentar discórdia. Ainda bem que a Lua se combina com Vênus, ganha quem investir na cordialidade, nas trocas amorosas. Além disso, com o Sol em Capricórnio, maturidade e profissionalismo também podem contar pontos a seu favor.

TOURO

A Lua crescente em Áries, favorecendo iniciativas gerais. Mas Marte desafia Plutão, não é uma boa hora para alimentar rivalidades. É preciso mais cuidado para não exagerar nas cobranças, nas dependências, nas disputas de poder e no controle. A liberdade deve ser respeitada, mas a responsabilidade também. Ainda bem que Lua e Vênus se alinham hoje, favorecendo a colaboração, os entendimentos e as iniciativas mais prazerosas. Procure dar espaço para si mesmo e para os outros, aproveite para atualizar-se com informações bem fundamentadas.

GÊMEOS

Continue a preparar os novos projetos e repensar as metas para este ano. Com Sol e Mercúrio juntos em Capricórnio, é tempo de delinear estratégias, elaborar projetos realistas e consistentes, cultivar foco e determinação. Uma postura madura, responsável e comprometida torna possível o sucesso e a realização. Ao mesmo tempo, Lua e Vênus favorecem a beleza, vale buscar tudo o que pode trazer mais harmonia para a vida. Inclusive você pode harmonizar o sonho e a realidade, formatando seus projetos para que possa concretizá-los.

CÂNCER

A Lua crescente segue agora no dinâmico Áries, o ritmo da vida fica mais acelerado. Mas fique atento aos sentimentos que possam surgir, evite remoer mágoas e rancores. Marte desafia Plutão: procure respirar fundo, deixar o orgulho de lado e se conectar com seus sentimentos mais elevados. Evite competições. É bom colocar-se em movimento para espairecer e gastar a energia acumulada. Júpiter e Saturno seguem em Aquário para ensinar: toda a humanidade deve aprender a viver em colaboração.

LEÃO

Dia bom para tomar iniciativas, agir com autonomia e cuidar de si mesmo: a Lua segue em Áries e o pique fica mais acelerado. Conte com vitalidade e disposição, a preferência vai para a ação e o movimento. Já sabe quais são as metas para este ano? Cuidado para não exagerar nas demonstrações de poder. As disputas, as manipulações e a vaidade exacerbada podem trazer prejuízos. Colaboradores, ajudantes e uma equipe bem organizada se fazem necessários. Continue a elaborar seu projeto ou produto em sintonia com seus parceiros.

VIRGEM

Bom período para refletir sobre novos aprendizados e cursos de especialização. Com o Sol e Mercúrio juntos em Capricórnio, você segue mais pragmático, disposto a transformar os sonhos em realidade. A Lua cresce em Áries: conte com mais garra e energia. Pioneirismo, coragem e liderança são as qualidades que ganham destaque. Mas atenção com críticas e desentendimentos. A integridade, a responsabilidade e o compromisso com a verdade devem ser prioridade. Vincule-se a pessoas que respeitam a regra do jogo.

LIBRA

O período ideal para elaborar metas profissionais continua, com Sol e Mercúrio juntos em Capricórnio. Os caminhos e as chances profissionais que desrespeitarem sua paz e sua harmonia emocional devem ser evitados ou reformulados. Tome suas decisões com o coração, invista em seus talentos e em seu poder pessoal. Hoje a Lua combina forças com Vênus, favorecendo a colaboração e a cordialidade. Os dons que envolvem o amor às artes, a harmonia e a beleza ganham mais valor.

ESCORPIÃO

O momento é oportuno para tomar decisões que favoreçam sua vida profissional. Com Sol e Mercúrio juntos em Capricórnio cresce seu carisma, você pode demonstrar sua competência e suas capacidades no trabalho. Mas evite impor-se a qualquer preço, suas ambições devem ser conscientes. Evite também alimentar divergências. Marte desafia Plutão, é bom resguardar-se de situações arriscadas e evitar confrontos. O aprendizado é expressar suas necessidades de forma saudável, sem gerar conflitos.

SAGITÁRIO

Sua alma anseia por coisas novas, é hora de aprimorar os novos projetos e iniciativas. Você pode se comprometer cada vez mais com seu crescimento. Avançar com planejamento, determinação, estratégia e consciência. Júpiter e Saturno continuam juntos, para favorecer seu comprometimento, sua competência, perseverança e maturidade. O desafio é conseguir uma boa administração do tempo, mais foco, mais objetividade. Conte com mais clareza para refletir sobre suas metas profissionais.

CAPRICÓRNIO

Período de mais garra e determinação. Sol e Mercúrio seguem juntos em seu signo, favorecendo sua expressividade. Mas Marte desafia Plutão, que segue em seu signo também: fique atento para não exagerar na ambição para não passar por cima de ninguém. É importante combinar o desejo de autonomia com as responsabilidades, respeitando o espaço de cada um, a individualidade e a diversidade. Invista nas mudanças práticas, na introdução de novidades de forma planejada. Novos caminhos podem surgir!

AQUÁRIO

O setor da espiritualidade está em destaque. Bom período para descobertas transcendentais, meditação, atividades artísticas e criativas, através das quais possa expressar sua sensibilidade. Continue verificando a qualidade de suas relações, seus negócios e suas parcerias: só permanece o que for pra valer. Lembre-se que agora é o momento de gestar os novos projetos e refletir sobre o futuro. Bom momento para falar com as pessoas e destravar o que estava bloqueado. A partir do seu aniversário poderá investir em todas as novidades.

PEIXES

Você segue cheio de ideias inspiradas. O desafio é conseguir uma boa administração do tempo, mais foco, mais objetividade. Ainda bem que Saturno segue junto com Júpiter: inteligência prática e intuição se alinham para garantir cum crescimento consistente. Você ganha mais confiança e clareza sobre suas metas e ideais. As respostas podem vir em conversas, encontros, pesquisas, terapias ou leituras. Mantenha-se aberto e receptivo para evitar disputas. Procure abrir o coração e ouvir o que as pessoas têm a dizer.