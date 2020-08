Horóscopo do dia: previsões para 22 de agosto de 2020

Ivete Sangalo vive um romance com Daniel Cady há 15 anos. A cantora e o nutricionista têm três filhos juntos e a artista revelou que a vida sexual deles foi bem agitada ao longo desse tempo. A ex-técnica do “The Voice Brasil” disse durante uma entrevista para Otaviano Costa que já teve relações com o amado em lugares bem diferentes.

Reprodução/Instagram Ivete Sangalo fala sobre íntima ao lado de Daniel Cady

“Já fiz muita ousadia depois de show, no mar com os peixinhos olhando”, contou Ivete. A voz de “Festa” disse que nem mesmo o nascimento do primeiro filho Marcelo, hoje com 10 anos, atrapalhou a vida sexual do casal. “Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo”, falou.

A cantora ainda comparou como eram as relações sexuais nessa época com um jogo de futebol. “É verdade que tinha que ser na saída de bola do goleiro, mas quando estava ali na área de ataque ali, fazia um jogo ali na banheira, ele chorava, eu voltava e tinha que começar da saída de bola”, brincou Veveta.

No isolamento

O filho bebê pode não ter atrapalhado os momentos a dois de Ivete e Daniel, mas a artista não pode dizer o mesmo do isolamento social. Ela contou que durante o período de distanciamento a frequência diminuiu consideravelmente, por terem outras preocupações mais importantes. “Mas é o seguinte, tem que ser ‘caceteiro’. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira para tudo que é lado”, ela completa.