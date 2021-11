Horóscopo do dia: previsões para 21 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala









ÁRIES

O Sol se despede de Escorpião e vai ingressar em Sagitário à noite: período bom para assuntos mais profundos e filosóficos. Além disso a Lua se alinha com Júpiter: conte com mais otimismo e autoconfiança, motivação para cultivar a liberdade, o gosto pela aventura, os altos ideais. A intuição está afiada, assuntos e aprendizados transcendentais estão favorecidos. Vale buscar por inovações e novos conhecimentos, é tempo de expandir horizontes. Procure conectar-se com ensinamentos positivos e inspiradores.





TOURO

Continue a alinhar projetos em comum, esclarecer dúvidas e estabelecer projetos em parceria. Cultivar o bom entendimento, o comprometimento e a responsabilidade. Vênus e Marte seguem em harmonia: suas habilidades sociais devem ser cultivadas para que possa avançar e somar forças. Você pode dialogar, encontrar respostas sobre questões importantes, investigar e elucidar enigmas. A arte de partilhar e equilibrar metas pessoais, necessidades e desejos com quem ama são temas que ganham evidência.

GÊMEOS

Período de expansão, otimismo e entusiasmo, desde que priorize as obrigações e cultive perseverança. O Sol ingressa em Sagitário, inspirando espaço e liberdade, mas sem deixar de lado a responsabilidade. Cresce a vontade de abarcar mais, de expandir seus horizontes. Concentre-se na busca do autoconhecimento e da expansão da consciência. Ideias, conceitos e crenças devem ser sempre renovados. Importantes compreensões continuam em pauta. Bom momento para perceber onde vale a pena investir seus esforços.

CÂNCER

Os ensinamentos superiores e os intercâmbios com regiões distantes ficam ativados pelo ingresso do Sol em Sagitário. É tempo de expandir sua visão do mundo para crescer e progredir. Estudos, cursos de especialização, viagens e aventuras estão beneficiados. Invista no bom humor e no entusiasmo. Novas oportunidades podem surgir a qualquer momento. A busca de autoconhecimento, estudos elevados e filosóficos o levam à expansão da consciência e à maturidade. Refinam a sabedoria, a ética e a responsabilidade.

LEÃO

O Sol ingressa em Sagitário, tem início um período de mais entusiasmo, ideal para buscar mais conhecimento, novas culturas e novos caminhos. Além disso, a Lua se alinha com Júpiter: você pode buscar lugares amplos e arejados, pesquisar, ampliar a visão do mundo. Bom período para aprofundar-se em algum assunto. Pode também cultivar mais liberdade, deixar para trás algo que o tolhe ou o prende. Bom momento para estudar, trocar ideias, fazer convites, conhecer lugares e promover intercâmbios.

VIRGEM

Quanto mais autoconfiança, comprometimento e perseverança puder cultivar, maior será seu progresso. Com o ingresso do Sol em Sagitário, fica mais fácil acreditar em si, em suas capacidades e em suas criações. Aproveite para tomar novas iniciativas, traçar metas ou fazer algo novo. A chave está em cultivar a competência e determinação. Aproveite o período para organizar-se. Bom período também para investigar sobre temas mais profundos. Fique atento para ideias transformadoras e conhecimentos reveladores.

LIBRA

É tempo de transformar, revitalizar, restaurar, reconstruir, superar velhas limitações para crescer. Vênus e Marte seguem em harmonia: procure colocar sua alma em tudo o que fizer. Cultive carinho, atenção e disponibilidade. Essas atitudes podem abrir caminhos e fazer toda a diferença. Enquanto isso, o Sol ingressa em Sagitário, inspirando entusiasmo. O espírito de aventura, viagens e assuntos filosóficos estão ativados. Bom período para fazer planejamentos em comum, investir em novos cursos, estudos e aprendizados.

ESCORPIÃO

Vênus segue em harmonia com Marte: é tempo de mais prazer e sedução. Aproveite para limpar seu coração, conte com mais capacidade para expressar-se. Procure demonstrar seus talentos, habilidades e competências, com mais credibilidade e responsabilidade. Ao mesmo tempo em que investe na autoestima, liberdade e o otimismo ganham destaque com o ingresso do Sol em Sagitário. Vem aí um período de mais oportunidades, tanto no amor, quanto nas finanças.

SAGITÁRIO

O Sol ingressa hoje em seu signo, a cada dia crescem sua confiança e sua vitalidade. Aos poucos o céu se abre para que perceba e extensão do território e encontre soluções. Momento ideal para cultivar o despertar da Consciência Superior, assim pode investir em projetos que tragam melhorias para um grande número de pessoas. Período favorável para dialogar, esclarecer assuntos, investigar e pesquisar. Renovações, compreensões e mudanças continuam em pauta. É tempo de mergulhar mais fundo em sua alma.

CAPRICÓRNIO

A ordem é modificar, transformar, reciclar o lixo emocional. O Sol ingressa em Sagitário, enquanto a Lua ingressa em Aquário, inspirando a expansão do conhecimento. É tempo de olhar pra frente, renovar ideias, promover seu crescimento, aprender e abarcar mais. A vontade é de traçar novos rumos, crescer profissionalmente. Invista também no crescimento espiritual! A próxima fase será de finalizações importantes. Muitas conclusões serão tomadas, reformulações serão feitas até seu aniversário.

AQUÁRIO

Viagens, aventuras estudos superiores, assuntos filosóficos ficam favorecidos. O Sol ingressa no expansivo Sagitário hoje à noite, marcando um período de mais entusiasmo e a busca de novos conhecimentos. É hora de deixar-se invadir por correntes inovadoras, de investir em novos projetos, buscar soluções mais criativas, libertar-se de situações limitantes. É tempo de ampliar sua visão do mundo. Mas procure fazer uma lista das prioridades, para que possa aproveitar melhor seu entusiasmo.

PEIXES

Aproveite para filosofar, pensar grande e promover intercâmbios com o mundo. O Sol ingressa em Sagitário no período da noite: você pode pensar no que pode fazer para crescer em sua carreira, logo virá o reconhecimento profissional. Não é boa hora para acumular diversas atividades ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vale anotar os compromissos e as metas mais importantes. Depois do trabalho, você pode programar atividades culturais ou passeios ao ar livre, de preferência junto à natureza para inspirar-se.