Horóscopo do dia: previsões para 21 de julho de 2020

ÁRIES

O dia pode ser mais dinâmico! Período criativo, novos projetos podem germinar com a Lua novinha em folha no caloroso e fértil Leão, que hoje sorri para Marte e Vênus: você pode contar com luz extra, calor, motivação e espontaneidade. Só não vale ficar parado, é preciso gastar energia. O Sol ainda confronta Saturno, pedindo cuidado redobrado com críticas. Diplomacia, tranquilidade e prudência são os antídotos. Vale também voltar a atenção para o que deve ser aprimorado em você mesmo.

TOURO

Com a Lua nova em Leão você fica mais animado, com vontade de sair de casa e mostrar seu melhor. É tempo de brilho, exuberância, visibilidade e reconhecimento de seus talentos. Além disso, a Lua se combina com Vênus e Marte: aproveite para ativar as novas iniciativas, divulgar seu trabalho, dar um trato na aparência e mostrar seu melhor. A comunicação, as novas ideias e os novos aprendizados estão favorecidos. Você sai ganhando se manter a mente aberta para assimilar novos conceitos.

GÊMEOS

Vale distribuir elogios e sorrisos! Todos querem e podem se sentir especiais, inclusive você. A Lua nova segue agora em Leão, combina forças com Vênus e Marte, favorecendo a criatividade, a confiança e a generosidade. Mas atenção: o Sol ainda confronta Saturno: melhor evitar disputas, exigências, posturas negativas e discussões. Procure comunicar-se com amor. Gentileza e diplomacia são fundamentais para que não ocorram desavenças. Procure fazer algo criativo, que o agrade, que aqueça seu coração.

CÂNCER

Tarefas criativas e estimulantes estão beneficiadas. Você fica mais energizado com a Lua nova em Leão. Aproveite para dar bom dia à vida e celebrar os bons momentos, assim fica mais fácil conectar-se com seu coração e atrair oportunidades. Você pode realizar o que deseja, mas não se esqueça de cultivar generosidade também. Evite ficar muito tempo parado em lugares fechados. Coloque-se em movimento, cultive independência e/ou pratique exercícios para evitar a ansiedade. Porém, cuidado com tumultos e riscos.

LEÃO

A Lua nova segue agora em seu signo: período ideal para plantar uma nova ideia, alimentar um sonho ou aprender algo novo. Continuam em destaque os temais mais elevados e transcendentais da vida. Você segue finalizando um ciclo solar, novos projetos estão em plena fase de gestação. Em momentos de introspecção, pode alimentá-los. Vale refletir sobre seu comportamento emocional, rever situações onde há cobranças, controles e manipulações. É tempo de deixar para trás velhos padrões para que haja um verdadeiro renascimento em seu aniversário.

VIRGEM

Já estabeleceu as metas para o novo ciclo lunar? Vale introduzir uma nova pauta, uma ideia inédita em sua vida. Mas fique atento para evitar disputas e discussões. O Sol confronta Saturno, cuidado com palavras duras e agressivas. Prefira inspirar-se com coisas belas, encaminhar as questões práticas, investir em novos contatos e novas divulgações. Vale caprichar no visual, promover divulgações, encontros e contatos com diplomacia. Assim reúne o necessário para encaminhar sua tarefa ou realizar seu projeto.

LIBRA

É tempo de novas iniciativas, você pode agora ativar projetos e avançar. A Lua nova segue em Leão: seja espontâneo e não espere acontecer, privilegie as atividades relacionadas à criatividade. A Lua se combina com Marte e Vênus para favorecer os relacionamentos e garantir poder de sedução. Vale celebrar a vida com amigos ou com seu amor. Porém, redobre a atenção para evitar disputas, conflitos e discussões. Suas habilidades diplomáticas e conciliadoras podem atrair novas oportunidades.

ESCORPIÃO

A Lua nova segue em Leão, vale abrir-se para as novidades, sorrir para a vida e dar asas à criatividade. Mas o Sol ainda confronta Saturno: tenha cuidado com as críticas e a franqueza excessiva para não magoar as pessoas. Tudo o que acontece serve para trazer novas compreensões, procure reconhecer o que está plantando agora para colher depois. Desfazer-se do excesso de bagagem é importante, o desnecessário deve ser descartado. Se você tomou demais para si no passado, esteja aberto agora para devolver algo em troca.

SAGITÁRIO

Procure pegar leve consigo mesmo e com os outros. A Lua nova segue no festivo e alegre Leão, mas o Sol ainda confronta Saturno: não deixe que o peso das palavras cause prejuízos ou provoque inimizades. Depois do trabalho, vale programar algo divertido para fazer. Aproveite para aprofundar seus vínculos com a família e os amigos. Brindes, presentes e sorrisos podem atrair novas oportunidades. Capriche no sorriso e distribua sorrisos! De coração aberto, com certeza consegue colaboração, apoio e ajuda.

CAPRICÓRNIO

É importante agora cultivar gentileza, sociabilidade, diplomacia e fazer bons contatos. A Lua nova de Leão inspira mais entusiasmo. Deixe de lado reclamações, posturas negativas, rígidas e pessimistas. Com a Lua nova, ideias e projetos devem sair do papel, prepare os próximos movimentos! Mantenha o foco em seu estado psicológico positivo para que possa desenvolver fazer mais amigos e atrair oportunidade. Procure também envolver-se com mestres, pessoas cultas e inspiradoras.

AQUÁRIO

Agora é hora de ativar metas, estabelecer novas intenções para a Lua nova, que segue em Leão. O caminho está livre para novas iniciativas, aproveite para cultivar entusiasmo, confiança e autoestima. Assim pode contagiar a todos os que estão ao seu redor. Procure exercitar sua capacidade de comunicação, esteja aberto para expandir sua rede de contatos e fazer novos amigos. Mercúrio se combina com Urano para favorecer ideias originais e criativas. Bom período para ssimilar novas tecnologias e aprender algo novo.

PEIXES

Prazer, diversão e alegria ganham em destaque com a Lua em Leão. A Lua se combina com Marte e Vênus, favorecendo iniciativas sintonizadas com as frequências mais elevadas de amor e inspiração. Você pode se expressar com cor, alegria, arte e beleza. Novos convites, entrevistas, ligações, negociações, contatos e encontros trazem a sensação de avanço e expansão. O desafio é equilibrar o tempo que se dedica aos projetos e assuntos profissionais com os assuntos relacionados ao lar, que também pedem sua atenção.