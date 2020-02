Horóscopo do dia: previsões para 21 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

É tempo de concluir o que for preciso e sonhar novos sonhos. A Lua minguante segue em Aquário e sorri para Vênus: Bom dia para fazer algo que traga prazer. Também para praticar o desapego e livrar-se de algo que não quer mais. Liberdade e independência são as palavras de ordem, fica mais fácil romper com algo que o prende. Vale também cultivar criatividade, cultivar leveza, fugir da rotina e programar algo diferente para fazer. Mas Mercúrio retrógrado avisa: continue a controlar a velocidade, cuidado com mal entendidos.

TOURO

Revisões, análises e finalizações continuam em pauta. A Lua minguante segue em Aquário e se combina com Vênus no período da noite: conte com uma predisposição mais afetuosa. Aproveite para socializar com prazer e cordialidade. Você pode também otimizar recursos, rever orçamentos, cortar gastos, enxugar despesas. Com a Lua minguante, é hora de deixar algo para trás e abrir espaço para novidades. Tudo feito sem pressa nem afobação pra que não haja erros, confusões ou mal entendidos.

GÊMEOS

Período ideal para concluir assuntos. Com Mercúrio retrógrado, é importante estar aberto para repensar, rever e corrigir o que for preciso. Enquanto isso, a Lua segue em Aquário e favorece a colaboração. Com charme, confiança, boa conversa e um belo sorriso no rosto não há nada que não se possa conseguir. Marte segue em bons aspectos, indicando energia para atividades criativas e originais. Vale também fazer propostas inusitadas, programar um passeio ou algo diferente para fazer.

CÂNCER

O desejo de liberdade e prazer fala mais alto. A Lua segue em Aquário, hoje é um daqueles dias em que dá vontade de fazer tudo diferente. Bom momento também deixar para trás velhas crenças e comportamentos que já não servem para nada. Sonho, romance, música e fantasia ganham destaque com o Sol em Peixes. Depois do dever, vem o prazer! No período da noite Lua e Vênus favorecem a vida social. Vale reservar um tempo livre na agenda para fazer algo que nunca fez antes.

LEÃO

Sol, Marte e Urano favorecem movimentos criativos, propostas inovadoras e originais. É tempo de abrir a mente para novas inspirações. Boas oportunidades podem surgir com amigos ou com as pessoas com quem trabalha. Mas para que venham novidades, é preciso finalizar assuntos. Um importante ciclo chega ao fim agora. Procure colocar um ponto final nas questões pendentes, para que possa gestar livremente os novos projetos. O Sol segue em Peixes e avisa: tudo se resolve com amor, compreensão e empatia.

VIRGEM

Está mais fácil equilibrar responsabilidade com doses de ousadia, criatividade e irreverência. A Lua minguante segue em Aquário, você pode concluir assuntos e também fazer algo que traga a sensação de liberdade. Arte e cultura estão em destaque. Procure elevar seus sentimentos, é tempo de renovar a energia com mais inspiração, criatividade e sensibilidade. Procure também como se sente em relação às vitórias ou insucessos da última lunação. Já sabe quais as metas para o novo ciclo que virá em breve?

LIBRA

A vida social fica favorecida quando a Lua se combina com Vênus. Não deixe de se divertir, os momentos de lazer e diversão estimulam a criatividade. Boas ideias podem abrir novos campos profissionais, especialmente se exerce atividades artísticas. Mas cuidado com excessos e exageros, pois Vênus também se desentende com Júpiter. É importante observar a carência para evitar prejuízos ou decepções. Procure cultivar tranquilidade. Com a Lua minguante, o comedimento é uma importante lição.

ESCORPIÃO

O período de transformação pessoal continua, bom para abandonar vícios. Cuidado para não se empolgar demais com o desejo de liberdade e negligenciar as responsabilidades. Continue a reavaliar parcerias e relacionamentos. É importante realinhar interesses, sempre com o coração aberto para ouvir. Com a Lua minguante, é importante respeitar seus limites energéticos. Mercúrio retrógrado avisa: se for viajar, é bom revisar o carro, sair com tempo de sobra, fazer tudo com calma para evitar atrasos.

SAGITÁRIO

Comedimento, moderação e prudência tornam-se mais importantes agora. Pode bater aquela vontade de chutar tudo para o alto, romper com algo que o prende e dar um grito de liberdade. A tendência é ficar mais espaçoso, inquieto, exagerado e ultrapassar limites. É importante também cultivar diplomacia para evitar rupturas e prejuízos. Neste feriado de carnaval vale soltar a imaginação, sonhar e se divertir. Mas evite projetos grandiosos demais ou aventuras arriscadas. Com a Lua minguante, descanse, relaxe e deixe a vida fluir sem forçar situações.

CAPRICÓRNIO

O período pode ser criativo e produtivo. É tempo de importantes mudanças, que podem ser realizadas com mais sabedoria. A Lua segue no vanguardista Aquário, enquanto Marte se combina com Sol e Urano: você pode fazer buscar rotas alternativas e originais. Pode também libertar-se, deixar pessoas, hábitos e comportamentos para trás, manter em sua vida apenas o que queira que nela perdure. Os condicionamentos estão mais baixos, aproveite para conectar-se com novas ideias e novas correntes de pensamento.

AQUÁRIO

É tempo de terminar o inconcluso: negociar, quitar dívidas, finalizar acordos e cumprir prazos pra que em breve possa inaugurar novos projetos. Aproveite que a Lua minguante em seu signo para trabalhar em equipe, cultivar o espírito gregário. Bom período para modernizar-se e cortar situações que não o interessam mais. Vale organizar as despesas também, os assuntos ligados às finanças continuam em destaque. Lua e Vênus se combinam, você pode programar atividades criativas e prazerosas.

PEIXES

Um sentimento mais criativo e arrojado pode ajudar na hora de concluir questões e resolver impasses. Com o Sol em seu signo, está mais fácil cultivar otimismo, fazer contatos, dialogar e encontrar um novo olhar para antigas questões. Deixe sua intuição comandar, confie em suas capacidades e em seus talentos. Mas Mercúrio também segue retrógrado em seu signo: é bom tomar cuidado com atrasos, mal entendidos e falhas. Se for viajar, cheque documentos e bagagens, revise o carro, procure fazer tudo com calma.

Para além do horóscopo do dia :