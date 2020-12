Horóscopo do dia: previsões para 21 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia ajuda a seguir os melhores caminhos na vida

ÁRIES

Continue a refletir sobre as metas e estratégias para o próximo ano. O Sol ingressa em Capricórnio: período em que a maturidade e a objetividade ganham destaque. Vale estipular fazer planos no sentido de consolidar sua posição, obter concretizações. No início da noite a Lua ingressa em seu signo, combina forças com Júpiter e Saturno: um reforço de entusiasmo para bons planejamentos. Mas Marte desafia Plutão! É importante que evite disputas de poder. O caminho é a objetividade, a maturidade, a estratégia e a perseverança.

TOURO

A determinação fica favorecida com o ingresso do Sol em Capricórnio. Bom período para estipular novas intenções. Aproveite para ver as coisas de maneira mais ampla e mais realista. É tempo de pensar no futuro, definir metas e prioridades. Júpiter e Saturno seguem juntos em Aquário, favorecendo iniciativas inovadoras, os projetos que visam o bem da coletividade. Bom período também para cultivar solidariedade e buscar informações inspiradoras. Se suas intenções são conscientes e visam o bem, siga em frente!

GÊMEOS

Bom período para pensar, elaborar e estruturar seus projetos. O Sol ingressa em Capricórnio junto com Mercúrio: o pensamento fica mais objetivo, as metas devem ser concretas e realizáveis. Novas ambições o impulsionam, você pode crescer profissionalmente. Lembre-se que os esforços são recompensados na medida de seu empenho, profissionalismo, comprometimento, consciência e competência. Ao mesmo tempo, com a Lua em Peixes, procure cultivar assuntos que possam elevar os sentimentos. Quais sonhos são realizáveis?

CÂNCER

É tempo de mais praticidade e objetividade, com o ingresso do Sol em Capricórnio. Bom momento para analisar projetos e intenções. Júpiter e Saturno seguem juntos em Aquário, favorecendo um olhar mais vanguardista e antenado, é hora de identificar-se com novas soluções, que visam não só seu bem estar, mas o bem estar coletivo também. Sócios, clientes, parceiros, investidores e colaboradores ganham destaque. Procure manter-se aberto para ouvir opiniões, aprender, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros.

LEÃO

É tempo de estabelecer metas, estratégias e prioridades. Você pode traçar planos com os pés bem fincados no chão. O Sol ingressa hoje em Capricórnio junto com Mercúrio, favorecendo a praticidade, a objetividade e o realismo. Mas fique atento para evitar conflitos, pois Marte desafia Plutão. Cuidado com a pressa, é melhor desacelerar. Procure concentrar-se no seu bem-estar físico, emocional e mental. Deixe de lado a ansiedade em favor da tranquilidade, da inteligência, da saúde e de planos mais conscientes para o futuro.

VIRGEM

Continue cultivando a confiança em si, nos seus ideais, no seu trabalho, na sua missão e nos seus projetos profissionais. O desafio é seguir com maturidade, dosar as expectativas com realismo e senso prático. Ainda bem que o Sol ingressa em Capricórnio junto com Mercúrio, favorecendo o pensamento realista e estratégico. Agir com ética e profissionalismo se torna ainda mais importante. No período da noite, redobre a atenção na comunicação para evitar mal entendidos, tensões e conflitos.

LIBRA

Bom período para estabelecer prioridades, administrar o tempo e os recursos. Sol e Mercúrio ingressam em Capricórnio: é tempo de cumprir prazos, enquanto estabelece rumos, metas e intenções. Aproveite para buscar o apoio e o conselho de pessoas mais velhas ou experientes. Vênus segue Sagitário, vale abrir espaço para os estudos. É tempo de alimentar ideais elevados, cultivar pensamentos positivos e bons sentimentos. Com a Lua em Peixes fica mais fácil ampliar o olhar e compreender mais sobre a vida também.

ESCORPIÃO

O ingresso de Sol e Mercúrio em Capricórnio reforça a necessidade de agir com responsabilidade, demonstrar maturidade, competência, perseverança e segurança. Aproveite o novo ciclo para voltar o olhar sobre si mesmo, tomar decisões e resoluções, investir em novas metas profissionais. Procure dialogar com mais amor. Marte desafia Plutão: atenção para a intolerância à impaciência e a agressividade, para evitar prejuízos. Nunca é bom alimentar disputas e conflitos, quanto mais agora. Invista no seu progresso pessoal em todos os níveis, espiritual também!

SAGITÁRIO

Período de preparativos, planejamentos e estratégias. O Sol ingressa em Capricórnio e o convida a estabelecer propósitos com senso prático e maturidade. Sem devaneios, expectativas irreais ou projetos grandiosos demais. Júpiter e Saturno seguem juntos em Aquário, é hora de olhar para o futuro. Quais são seus sonhos e ideais mais elevados? O que pode fazer para concretizar suas inspirações? Bom período para atualizar-se com novas tecnologias, também para envolver-se em projetos que visam o bem da coletividade.

CAPRICÓRNIO

Excelente período para planejamentos. Com o ingresso do Sol e de Mercúrio em seu signo, amanhecem os novos projetos e as novas metas. É tempo de traçar metas, refletir sobre carreira, projetos e empreendimentos. A expansão está relacionada à renovação das suas ideias. Reformule suas crenças para ganhar mais liberdade e novos amigos. Além disso, o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário inspira a quebra de velhas situações rígidas e obsoletas, que já não condizem com sua consciência. Uma postura inovadora e vanguardista fica favorecida.

AQUÁRIO

Sol e Mercúrio ingressam em Capricórnio, pedindo que priorize deveres, compromissos e responsabilidades. Nesta nova fase, situações mal resolvidas podem vir à tona para indicar o que deve ser mudado e os novos rumos que deve tomar. Aproveite para promover uma faxina em sua vida e prepare-se! Júpiter e Saturno seguem juntos em seu signo, prometendo mais oportunidades e mais responsabilidades também. Seus projetos podem e devem ser conscientes, realistas e consistentes.

PEIXES

Já sabe quais serão as metas para o novo ano? Com o ingresso do Sol em Capricórnio, você pode traçar planos mais realistas e concretos. É importante cultivar pensamentos positivos, inspirados e elevados. Mas é importante também cultivar praticidade e realismo, para colher os frutos e conquistar sucesso na medida de seus esforços. A Lua segue em seu signo, prometendo mais sensibilidade e inspiração. Prefira estar em companhia de pessoas positivas, num ambiente que assegure seu desenvolvimento.