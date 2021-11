Horóscopo do dia: previsões para 20 de novembro de 2021

Marcelo Dalla mandala









ÁRIES

A Lua segue no curioso Gêmeos, dá vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom para ativar contatos, estudar, promover encontros, filosofar ou mesmo jogar conversa fora. Mas Marte ainda desafia Urano: cuidado com as imprudências, a rebeldia, as posturas individualistas de quem se acha o dono da verdade. Há risco de imprevistos e rupturas. Ainda bem que Vênus se combina com Marte, invista em atividades mais prazerosas. Aproveite para investir também nos cuidados pessoais!





TOURO

Todos podem ficar mais curiosos, dispersivos, inquietos e falantes com a Lua em Gêmeos. Mas é preciso flexibilidade e disposição para alterar e corrigir o que for preciso, em clima de liberdade. Procure manter-se diplomático para ouvir o que os outros têm a dizer. Evite tarefas complicadas, procure ganhar tempo para pensar melhor antes de concluir negócios ou tomar decisões importantes. Vênus e Marte se combinam: vale cultivar leveza para conversas agradáveis. Encontros estão favorecidos.

GÊMEOS

A Lua segue em seu signo, você pode ficar mais inquieto, curioso e comunicativo, com vontade de trocar ideias, falar sobre tudo e sobre qualquer coisa. Mas procure evitar a pressa e as decisões tomadas por impulso. Evite também atividades exaustivas. Aproveite para cultivar leveza e bom humor! Imprevistos e mudanças continuam em pauta. Mercúrio se alinha com Netuno: prefira exercícios de meditação, boa música, atividades artísticas e inspiradas. Vale também estudar, aprender e alimentar-se com boas informações.

CÂNCER

É importante desacelerar. A Lua cheia segue em Gêmeos, aproveite para cultivar leveza. Procure observar os padrões de pensamento e as palavras, para que possa transmutar padrões negativos. Prefira refletir melhor antes de omitir opiniões e fazer negócios. Procure também tomar cuidado com posturas dogmáticas, críticas e queixas. Ainda bem que Vênus se alinha com Marte: o clima fica mais leve e romântico. Atividades prazerosas, um passeio num belo local ou um programa a dois ficam favorecidos.

LEÃO

Evite impor opiniões, continue a cultivar a diplomacia como antídoto. Aproveite que a Lua segue em Gêmeos para atualizar informações. O Sol se despede de Escorpião. Em harmonia com Plutão: o período é ideal para investigações, pesquisas, análises, terapias e questionamentos inteligentes. Você pode obter compreensões profundas que propiciam curas e transformações positivas. Procure manter-se aberto para perceber as necessidades das pessoas que estão próximas e promover os ajustes necessários.

VIRGEM

A Lua cheia segue em Gêmeos, mas Marte ainda desafia Urano: melhor desacelerar. Procure pegar mais leve consigo mesmo e com os outros. Ganhe tempo para pesquisar e refletir melhor, é importante abertura e disposição para esclarecimentos. Invista no pensamento positivo! Com o Sol em Escorpião, aprofundamentos, pesquisas, estudos, ocultismo e ciências herméticas ficam favorecidas. Um passeio ao ar livre e as atividades prazerosas podem renovar os ânimos e proporcionar inspiração.

LIBRA

A Lua segue na fase cheia, após eclipse: mudanças e libertações continuam em pauta. É tempo de clarear dúvidas, ajustar os planos e encontrar novas soluções para possíveis impasses. Os ajustes que promover agora servem para que possa dar um salto em breve, com mais clareza, certeza e confiança. Esteja aberto para bons contatos, Vênus segue em harmonia com Marte. Vale programar algo que gosta de fazer, cuidar bem de si mesmo, investir na beleza, nas artes, no bom gosto e no refinamento.

ESCORPIÃO

A Lua segue em Gêmeos, favorecendo boas conversas, principalmente no período da noite. Aproveite para cultivar leveza, flexibilidade e sociabilidade. A cada dia você ganha força para finalizar pendências, promover limpezas e transformações. Continue a rever questões importantes em sua vida, perceba o que deve ser aprimorado ou finalizado de vez. Vale também reservar momentos para interiorizar-se. O Sol se despede de seu signo em harmonia com Plutão: é tempo de iniciativas em nome da cura e da transformação interior.

SAGITÁRIO

Ganhe tempo se informar, pesquisar, perguntar, esclarecer dúvidas. A Lua que segue em Gêmeos, você pode ficar mais falante. Porém evite emitir críticas opiniões sobre assuntos que não conhece bem. Cuidado com as palavras ditas sem pensar. Neste fim de ciclo solar, os acontecimentos continuam mostrando até que ponto suas relações são livres, fluentes e respeitosas. A ordem é finalizar velhas questões, modificar, transformar a si mesmo para novas oportunidades que estão prestes a chegar.

CAPRICÓRNIO

Vênus segue em seu signo e se alinha com Marte: aproveite para interagir com abertura, leveza e cordialidade. Com a Lua em Gêmeos, esteja aberto para um bom diálogo. É melhor ganhar tempo para esclarecer assuntos complicados. Evite forçar situações com críticas ou queixas. Com o Sol em Escorpião, conte com mais vontade para melhorar a si mesmo, mais habilidade para diagnósticos, mais capacidade para investigar, descobrir, aprofundar-se em algum assunto, desvendar e ir fundo em qualquer questão.

AQUÁRIO

É importante respeito e receptividade para superar as possíveis mudanças de plano em negociações, acordos e parcerias. Marte desafia Urano, o rumo dos acontecimentos pode mudar. A criatividade é sua aliada, você pode até mesmo encontrar novos caminhos que não estavam nos planos. A Lua segue em Gêmeos: prefira assuntos mais leves, melhor deixar de lado negociações complicadas. Tenha em mente que tudo o que for alterado, desmarcado, revisto e repensado agora é para melhor.

PEIXES

Novas compreensões continuam em pauta. Com a Lua em Gêmeos, você pode conversar, tirar dúvidas, expressar melhor ideias e sentimentos. Vênus e Marte seguem em harmonia, favorecendo atividades mais leves e prazerosas. Vale programar momentos de folga junto com seu amor ou com os amigos. Boas trocas podem aquecer seu coração. Mantenha-se flexível para mudar de ideia ou de opinião, se for preciso. Mantenha-se também disposto para conversar, perguntar, dizer e repensar.