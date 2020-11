Horóscopo do dia: previsões para 20 de novembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia traz as previsões do signo e ascendente para você aproveitar as oportunidades da vida

ÁRIES

A Lua segue em Aquário e diz: é pra frente que se anda! Fica mais fácil de desapegar de algo e abrir espaço para algo novo. Ao mesmo tempo, não deixe de lado o comprometimento e a maturidade, pois Sol e Saturno seguem em harmonia. Já no período da noite, a Lua se alinha com Marte, inspirando dinamismo e coragem. Atividades que permitam ousadia e originalidade ficam favorecidas. Bom período para tentar algo diferente, fazer um programa que nunca fez ou surpreender alguém

TOURO

Fique atento para todo tipo de novidades. Você pode receber propostas interessantes, vale tentar algo diferente hoje. A Lua segue em Aquário, favorecendo a quebra de velhas regras e padrões. Vale também gastar energia com movimento e diversas iniciativas. Está mais fácil desapegar-se de algo e abrir espaço para algo novo. Ainda bem, pois Vênus ainda desafia Saturno, pedindo cuidado com críticas e cobranças. O período da noite traz um clima de movimento, aproveite para programar uma caminhada ou uma atividade física.

GÊMEOS

É tempo de criar, programar algo diferente para fazer. A Lua segue em Aquário, deixe-se levar pelo desconhecido. É bom respeitar a individualidade também, pois todos querem independência. Você segue mais intuitivo e perspicaz. Com Mercúrio em Escorpião, fica mais fácil desvendar mistérios e encontrar respostas. Mas atenção no período da tarde: Lua e Mercúrio pedem cuidado ao trocar informações, a comunicação pode ficar truncada. Melhor deixar os assuntos mais complicados para outro momento.

CÂNCER

A Lua ainda na fase nova segue em Aquário, favorecendo novas experiências. Caso surja um convite inesperado, é bom aceitar. Vale conhecer lugares diferentes também. Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. Apenas cuidado com a comunicação da na parte da tarde. Lua e Mercúrio pedem mais atenção em negociações. Já no período da noite, a Lua se alinha com Marte e garante energia para iniciativas, passeios e movimento. Novos caminhos, novas experiências, programas alternativos ganham a preferência.





LEÃO

Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. A Lua transita em Aquário, favorecendo as atividades inovadoras e prometendo inspiração para novas ideias. Bom período para dimensionar suas expectativas, para que seu crescimento seja estruturado, consciente, consistente e estratégico. Aproveite para expandir sua rede de contatos, atualizar informações, investir em novas tecnologias ou inteirar-se das novidades do mercado. Atividades independentes também ficam favorecidas.

VIRGEM

Continue a promover ajustes em sua vida em nome de mais equilíbrio, saúde, consciência e harmonia. Mercúrio segue em Escorpião, favorecendo um pensamento mais intuitivo e estratégico. Velhos sentimentos podem ser curados, assim abre espaço para novas experiências e aprendizados. Vale investir também no aprofundamento de estudos. Mas atenção na parte da tarde: Lua e Mercúrio se desalinham, pedindo mais atenção ao trocar informações importantes. Melhor evitar contratos importantes nesse período.

LIBRA

Canalize suas atenções para o autoconhecimento, para que possa se amar ainda mais. É tempo de curar e limpar a alma, de livrar-se de dependências insanas. Vênus ainda desafia Saturno, relações doentias ficam mais evidentes. Afaste-se de quem o puxa para baixo, procure cercar-se de coisas que elevam e inspiram. É importante também colocar-se em movimento e gastar energia. A Lua segue em Aquário e combina forças com Marte, indicando mais ousadia, irreverência e liberdade. Cresce a vontade de buscar novidades.

ESCORPIÃO

Período ideal para investir em si mesmo, nos cuidados pessoais e na confiança de suas capacidades Ao invés de envolver-se em confrontos de egos, você pode cultivar uma postura mais responsável e comprometida, investigar para perceber o que deve ser remediado, curar o que está doente, dialogar, resgatar e reciclar o que for preciso. Ao mesmo tempo a Lua segue em Aquário e sorri para Marte, favorecendo uma postura mais criativa, independente e inovadora. Evite ficar parado, vale colocar-se em movimento.

SAGITÁRIO

Seu trabalho, profissão e missão de vida ganham novas formas, com mais disciplina e consciência. Mas é importante controlar os arroubos do ego, os exageros e a ambição desmedida. Saturno segue com Júpiter e Plutão: invista no comprometimento, na responsabilidade e na perseverança. Com o Sol em Escorpião, aproveite para investigar-se, você pode transformar atitudes egoístas, controladoras e manipuladoras. Vale também de desenvolver sua criatividade em atividades artísticas para que tudo fique mais leve e divertido.

CAPRICÓRNIO

Uma visão mais profunda acerca da vida, de si mesmo e de seus relacionamentos está em pauta. Saturno se combina bem com o Sol, mas desafia Vênus: as parcerias pedem mais comprometimento, atenção, pesquisas e investigações. Terapias, análises e conversas esclarecedoras são fundamentais. Procure cuidar de si mesmo com amor e carinho. Aposte em algo diferente e em novos aprendizados. O que está rígido, velho e desgastado pode e deve ser transformado. Você pode introduzir novas ideias em seu trabalho.

AQUÁRIO

Boas surpresas estão na pauta do dia. A Lua segue em seu signo, favorecendo novidades de todos os tipos. Vale tentar agora algo que nunca tentou antes, com uma atitude mais ousada e independente. Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio seguem em Escorpião: favorecendo percepções mais profundas para curar o que for preciso, resgatar relações doentias ou desgastadas, ao mesmo tempo em que respeita a liberdade e a autenticidade de cada um. Está mais fácil perceber o que se esconde por trás das aparências.

PEIXES

Você pode definir suas metas com mais confiança e clareza. Procure fazer uma lista das pendências mais importantes. Com a harmonia de Sol e Saturno, é tempo de determinação. Além disso, o período de limpeza e desintoxicação contínua, para que possa prosseguir mais leve e saudável. Com mais fé, confiança e desejo de crescer, mudanças referentes ao trabalho e à carreira podem ser analisadas e planejadas. O céu favorece a liberdade e a independência, que devem ser combinadas com responsabilidade e maturidade.