Horóscopo do dia: previsões para 20 de julho de 2021

Marcelo Dalla





ÁRIES

Você pode cultivar uma postura mais séria e compenetrada: a Lua se alinha com Saturno. Cai bem demonstrar responsabilidade. Aproveite para cultivar mais realismo, economia e senso prático. Aproveite para priorizar assuntos e tarefas, administrar melhor o tempo e os recursos. É importante gastar energia com iniciativas e atividade física, mas é preciso cuidado com a impaciência e a agressividade. Mercúrio se combina com Urano, procure seguir a intuição e agir de forma consciente, conectado com seu coração.





TOURO

O dia começa mais produtivo. A Lua segue em Sagitário e combina forças com Saturno: disciplina, atenção, foco e objetividade ganham destaque. Não se esqueça de perseverar em seus projetos. Aproveite para economizar, fazer compras ou investimentos com mais realismo. Aproveite também para fazer contatos e atualizar informações. Ao mesmo tempo, Mercúrio segue Câncer para favorecer momentos para favorecer a comunicação mais sensível. Você pode equilibrar as emoções e renovar as forças com mimos, carinho e aconchego.

GÊMEOS

A determinação e a força para novas iniciativas crescem na medida em que investe no que realmente gosta de fazer. Com a Lua se alinha com Saturno: reparos, organizações, estudos e aprofundamentos estão em pauta. Vale organizar seu dia, estabelecer uma lista de tarefas. Procure escolher os assuntos de maior importância e interesse para discutir ou apresentar às pessoas. Os projetos podem ser melhor avaliados e estruturados. Se estiver seguro do terreno onde pisa, pode avançar em acordos e negociações.

CÂNCER

Você pode aproveitar o período para organizar ideias e sentimentos, cultivar uma visão mais objetiva da vida. A Lua segue em harmonia com Saturno, enquanto Mercúrio combina forças com Urano: estratégias, planejamentos, revisões e aperfeiçoamentos de técnicas estão em destaque. Fica mais fácil também conversar com quem ama, definir metas com mais clareza e senso prático. Você segue mais inspirado e sensível, ao mesmo tempo mais determinado. Pode se dedicar à produtividade com a intuição mais afiada.

LEÃO

Esteja atento com a impulsividade e a impaciência para evitar atitudes imprudentes. A Lua se alinha com Saturno, aproveite para cultivar uma postura perseverante e disciplinada para alcançar suas metas. Aproveite para refletir sobre seus projetos e empreendimentos, conte com mais clareza para tal. Quais os compromissos mais importantes? Em quais assuntos vale a pena investir sua determinação e perseverança? As expectativas correspondem à realidade? Está comprometido com o que realmente vale a pena?

VIRGEM

Continue atento para perceber o que deve ser concluído, revisto e finalizado. É tempo de deixar para trás velhos hábitos, padrões e condicionamentos. A Lua combina forças com Saturno: não dê corda para o pessimismo, nem para críticas e lamentações. É importante alimentar seu espírito com leituras edificantes. A comunicação criativa e inovadora fica favorecida pela combinação entre Mercúrio e Urano. Identifique-se com as soluções e as novas possibilidades, aproveite para dialogar e promover o entendimento.

LIBRA

Bom período para organizar as finanças, controlar exageros, desperdícios e excessos. A Lua crescente se combina com Saturno, favorecendo a boa administração e os bons negócios. A apresentação pessoal, o profissionalismo, a pontualidade, a preocupação com a credibilidade e a estética são importantes e podem abrir portas. Com os pés no chão, procure perceber se há expectativas exageradas ou grandiosas demais. O crescimento deve ser promovido passo a passo, com realismo e perseverança.

ESCORPIÃO

Bom período para clarear metas e propósitos. A Lua se alinha com Saturno, lembrando que os esforços são reconhecidos com o tempo, a determinação, a disciplina e o amor pelo que faz. Evite desperdícios. Aproveite para priorizar assuntos, cultivar lucidez e realismo ao lidar com os assuntos profissionais. Negociações e intercâmbios podem ser promovidos sem afobação para que possam ser melhor avaliados. Júpiter e Plutão seguem retrógrados, pedindo atenção para a ambição desmedida e a falta de ética nas relações.

SAGITÁRIO

A praticidade e o realismo devem falar mais alto. Aproveite para cultivar discernimento, distinguir assuntos com verdadeiras chances de realização e promessas falsas ou perspectivas exageradas. Invista na economia, na administração, no controle e na organização. Procure ouvir seu coração na hora de estabelecer metas. Assim pode olhar pra frente com mais determinação e clareza. Júpiter continua em Peixes, favorecendo a expressão de sentimentos elevados, a fé e a solidariedade.

CAPRICÓRNIO

Foco, organização e realismo estão mais fácies de serem cultivados com a harmonia entre Lua e Saturno. Estabilidade, objetividade e comprometimento devem prevalecer. Porém, cuidado para não exagerar nas críticas e exigências, ou assumir compromissos demais. Mercúrio segue em harmonia com Urano, favorecendo contatos, intercâmbios, divulgações e negociações. Sensibilidade e intuição ganham destaque. Informações edificantes e inspiradoras, artes e práticas espirituais ficam favorecidas.

AQUÁRIO

É importante ser cuidadoso e econômico, evite excessos e imprudências. A Lua se alinha com com Saturno, favorecendo o comprometimento e aresponsabilidade. Sua criatividade pode ser melhor estruturada, para que possa alcançar realizações práticas, produtivas e concretas. Mercúrio e Urano favorecem as atividades ligadas à comunicação e a abertura da mente. Esclareça questões confusas, encaminhe negociações. É importante agora dedicar-se aos compromissos profissionais e aos prazos.

PEIXES

Dedique-se a tarefas práticas. Aproveite o momento para fazer contatos profissionais e para dedicar-se às tarefas com mais afinco. Invista no trabalho sensível e inspirado. Lua e Saturno se alinha para ajudá-lo a estabelecer metas realizáveis, comprometer-se com seus dons e cultivar disciplina para realizar seus sonhos. Fica mais fácil também expressar e compreender os sentimentos. Ao conectar-se com seu templo interno, encontrará as respostas para que possa seguir em frente mais confiante.