Horóscopo do dia: previsões para 20 de julho de 2020

O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

É tempo de semear novas intenções, no pique da Lua nova em Câncer. Marte segue em seu signo, conte com mais energia para atividades físicas, mais disposição para novas iniciativas e movimento. Porém, é importante expressar sentimentos e ideias com flexibilidade, sem rigidez excessiva. Sol e Lua confrontam Saturno, cuidado com críticas e exigências. Procure abrir seu coração: vale conversar mais, buscar novos pontos de vista, formar pontes, sintonizar-se com as necessidades dos outros.

TOURO

Procure distribuir afeto. A dica é cultivar paz, alegria, ficar bem consigo mesmo e com quem mais ama. Novas ideias e intenções podem ser plantadas com a Lua nova, este é um período fértil. Vale também fazer pelo outro o que gostaria que fizessem a você. Neste novo ciclo lunar haverá condições para aumentar ganhos, concretizar projetos e fazer aquisições. Sol e Lua desafiam Saturno, pedindo cuidado com cobranças. Qualquer desavença pode ser superada com boas doses de atenção, carinho e o diálogo de coração aberto.

GÊMEOS

É tempo de novas ideias e inspirações. A Lua nova acontece em Câncer: novos convites, encontros e assuntos estão em pauta. Você tem objetivos definidos? É hora de fazer bons contatos. Procure manter o foco, estabeleça prioridades para não desperdiçar essa energia. Mercúrio combina forças com Urano, você sai ganhando se souber conectar-se com tudo o que original, criativo e inovador. Evite ficar muito tempo parado em lugares fechados também. Coloque-se em movimento, pratique exercícios para evitar a ansiedade.

CÂNCER

Velhos modelos já não servem mais, o céu o convida a mudar, trocar de pele. Aproveite para cuidar de si mesmo, cultivar gratidão e a sensação de que é único e especial. A Lua nova acontece em seu signo e confronta Saturno: é melhor pegar mais leve consigo mesmo e com os outros. Não dê margem para críticas, mau humor e pessimismo. Procure cuidar bem de seu equilíbrio emocional com atitudes maduras. É importante agora elevar os sentimentos, plantar novas metas e intenções com fé e inspiração.

LEÃO

A Lua nova acontece em Câncer: a prioridade vai para os encontros mais íntimos e as demonstrações de carinho. Aproveite para cuidar de assuntos relativos ao lar à família. Continue também promovendo finalizações e análises gerais. Perceba quais os setores onde pode melhorar e como pode aprimorar-se. Sol e Lua confrontam Saturno, procure evitar posturas exigentes e mau humoradas. Respeite seus limites energéticos também. Você vive agora o final de um ciclo solar: fique atento aos sonhos, que podem trazer respostas.

VIRGEM

A Lua nova acontece em Câncer: bom momento para estipular novas metas, conversar sobre os sentimentos, extravasar as emoções e lidar com elas, procurar entendê-las. Período ideal também para fortalecer as relações com quem ama e cuidar do seu equilíbrio emocional. Você pode pensar em novas soluções que podem ser incorporadas no trabalho ou em casa. Mercúrio combina forças com Urano, favorecendo novas ideias, atividades criativas, soluções inovadoras e a expansão de sua rede de contatos.

LIBRA

Você pode agora virar a página para novos assuntos, semear novas metas e intenções. A Lua nova acontece em Câncer: bom período para ficar próximo de pessoas queridas, dialogar e interagir. Bom momento também para limpar e harmonizar a casa ou o local de trabalho, eliminar a energia estagnada. É importante cultivar ações maduras e responsáveis, sem dar margem para críticas, mal humor, pessimismo e negatividades. Procure pegar leve com si mesmos e com os outros, sem tantas exigências, para não deixar cair sua vibração.

ESCORPIÃO

É tempo de traçar novas metas e comprometer-se com seus objetivos! Hoje é dia de Lua nova, que favorece novas iniciativas. Os relacionamentos podem se aprofundar com diálogos esclarecedores. Tudo depende de sua disposição para ouvir, aprender e interagir. A colaboração das pessoas que ama é indispensável para bons resultados. Sol e Lua confrontam Saturno: pense em tudo o que lhe causa insatisfação e procure mudar interiormente. É tempo de investir no equilíbrio emocional.

SAGITÁRIO

É importante cultivar leveza e ao mesmo tempo comprometimento. Principalmente consigo mesmo. A Lua nova indica um bom período para mudar de assunto, com novas metas e ideias. Sol e Lua confrontam Saturno: não é boa hora para entrar em discussão com ninguém. O que tem feito para seguir mais leve? Você ganha uma percepção mais profunda em relação a si mesmo, de suas emoções e do que ainda é preciso ser melhorado para que possa seguir em frente com novos projetos.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua nova em Câncer, procure observar sua ambição, as tentativas de controle, ou se demonstra pessimismo ou frieza, para que possa corrigir isso em você. Sol e Lua confrontam Saturno: atenção para posturas exigentes, ranzinzas e inflexíveis! Uma atitude mais afetuosa e generosa pode fazer toda a diferença e abrir portas. Procure ouvir mais também. É preciso adaptar seus objetivos e estabelecer novas metas, pois aos poucos você modifica a forma de enxergar a vida.

AQUÁRIO

A Lua nova acontece em Câncer e o convida a entrar em contato com o que é mais íntimo para você, a reconhecer quem lhe faz bem e fortalecer as ligações com as pessoas queridas. Procure comunicar-se com carinho, afeto e atenção: está mais fácil tocar os sentimentos dos outros, mas está mais fácil feri-los também. A felicidade pode ser encontrada nas coisas simples, em prazeres baratos e até mesmo gratuitos. O contato com a natureza é curativo e restaurador. Se for possível, caminhe descalço, visite lugares onde haja ar puro.

PEIXES

Bom período para dar atenção às questões domésticas, aos familiares e pessoas queridas. Hoje é dia de Lua nova, que acontece em Câncer: período ideal para virar a página, inaugurar novos assuntos, oferecer apoio. Você pode também dar aquele toque especial à sua casa, para que ela fique mais aconchegante. Aproveite para preencher os aposentos com amor, de modo que todos, inclusive você mesmo, sintam esse amor e sejam nutridos por ele. Seja atencioso, isso pode fazer toda a diferença.