Horóscopo do dia: previsões para 20 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Você vive o final de um ciclo solar e lunar. É importante cultivar receptividade, evitar situações arriscadas, reservar mais tempo para descansar recarregar as energias. Prefira cultivar liberdade! Marte combina forças com Sol e Urano, favorecendo renovações, mudanças e atividades criativas. É tempo de movimentar energias estagnadas. Novos projetos serão iniciados e novas iniciativas serão tomadas quando o Sol ingressar em seu signo. Por enquanto, aproveite para livrar-se de tudo o que está velho e sem uso.

TOURO

Vale programar atividades criativas e diferentes, mas não se começa nada com a Lua minguante. Prefira concluir o que já foi iniciado. A Lua encontra Saturno e Plutão em Capricórnio, dia bom para se aprofundar em algum assunto e encontrar respostas. Mas fique atento para conter a inquietação e a ansiedade. Reflexões, análises e investigações ganham a preferência. Procure agir com autonomia e prudência, sem exageros ou grandes expectativas em relação aos outros. Terapias relaxantes e passeios junto à natureza também são muito bem vindos.

GÊMEOS

Melhor fazer tudo com atenção, sem correria e sem forçar situações. Comprometimento, maturidade e responsabilidade são as palavras de ordem para a Lua minguante em Capricórnio. É importante desacelerar, diminuir as expectativas e cultivar flexibilidade para evitar desentendimentos e discussões. É importante também controlar os excessos e os desperdícios. Com o Sol em Peixes, procure alimentar a alma com arte e tudo o que traz inspiração. Fique atento aos sonhos e insights, inspirações e ideias podem surgir.

CÂNCER

O período de finalizações, recolhimento e introspecção continua. A Lua minguante encontra Saturno e Plutão em Capricórnio: importantes compreensões entram em pauta. Você pode dar um basta em muitas situações e finalizar velhos assuntos de vez. Mas evite tumultos, correria e aglomerações. Procure seguir com suas atividades num ritmo mais tranquilo, sem ansiedade, para evitar conflitos. É tempo de finalizar assuntos, restaurar suas energias e se preparar para um novo ponto de partida que virá na próxima semana.

LEÃO

Evite fazer cobranças e forçar situações, é melhor deixar que tudo flua naturalmente. A Lua segue minguante, encontra Saturno e Plutão, pedindo cuidado com confrontos e disputas. Procure comunicar-se com sensibilidade, esclareça eventuais dúvidas com atenção e generosidade. É importante também reservar tempo para introspecção e análise. Com o Sol em Peixes, sua intuição fica mais afiada. Além disso, o Sol segue em harmonia com Marte e Urano: vale colocar-se em movimento, programar atividades originais e criativas.

VIRGEM

Com a Lua minguante em Capricórnio, siga consciente de seus deveres e responsabilidades, procurando administrar melhor o tempo e os recursos. Mas cuidado com as críticas e as reclamações. É melhor evitar tumultos, procure se resguardar. Evite também assumir mais compromissos do que já tem. Com o Sol em Peixes, a imaginação e o mundo interior são ativados. Entre seus compromissos, procure reservar momentos para introspecção e silêncio. Melhor mesmo é relaxar, sem grandes expectativas.

LIBRA

Não é aconselhável nenhuma resistência agora. Pelo contrário, a fase é de adaptação, revisão e aceitação. Período de Lua minguante: ideal para restaurar energias, programar terapias e tratamentos de saúde. Ao invés de se envolver em conflitos, prefira retirar-se para refletir. Você pode aproveitar para abandonar vícios, quebrar padrões repetitivos, deixar para traz algo que já está velho, ou que tolhe seu crescimento e já não condiz com sua consciência. Quão grande é o amor que sente por si mesmo?

ESCORPIÃO

Atenção para evitar brigas, discussões e atitudes agressivas. Não é aconselhável tentar resolver muita coisa neste período, nem forçar situações. Melhor deixar que tudo aconteça naturalmente. Com a Lua minguante, a vida siga deve seguir seu curso natural. Corpo, mente e emoção devem funcionar em sintonia. A Lua encontra Saturno e Plutão: ao invés de radicalismos, prefira resguardar-se. Promova um mergulho interno com mais recolhimento. Importantes adaptações, limpezas e compreensões ganham destaque.

SAGITÁRIO

Uma palavra conciliadora e um gesto de carinho, neste momento, podem ser muito valiosos. Quanto mais claro e amoroso for ao se relacionar, melhor. A Lua segue na fase minguante, continue a finalizar assuntos, desfazer confusões e mal-entendidos, colocar os pingos nos is. Com Mercúrio retrógrado, é melhor evitar riscos, pressa e correria. Este é um excelente período para soltar a imaginação, cultivar romantismo, dar vazão ao espírito solidário, entrar em sintonia com as pessoas queridas e com o Universo.

CAPRICÓRNIO

A Lua minguante segue em seu signo, encontra Saturno e Plutão: cuidado para não exagerar nas exigências. É importante cultivar prudência e diplomacia, as disputas podem gerar reações exacerbadas. Por isso, evite bater de frente com as pessoas para evitar reações destrutivas e prejudiciais. Com o Sol em Peixes e a Lua minguante, procure cultivar receptividade, alimentar-se com arte, beleza e notícias positivas. Procure também ajudar alguém que esteja precisando. Importantes compreensões estão em pauta.

AQUÁRIO

É importante cultivar leveza, bom humor e flexibilidade para lidar com possíveis alterações em sua agenda. Todos podem mudar de opinião ou de ideia a qualquer momento. Com a Lua minguante é importante desacelerar, momentos de introspeção, descanso e recolhimento ganham especial importância. Evite iniciar um projeto agora, pelo contrário, é tempo de finalizações. No fim da tarde a Lua ingressa em seu signo, favorecendo a liberdade e a independência. Vale programar algo diferente, fugir da rotina ou conhecer um lugar novo.

PEIXES

Confie em suas capacidades. Com o Sol em seu signo, é tempo de cultivar ideais elevados e fé. Tanto na vida quanto em si mesmo. Aproveite para repensar questões que precisam de maturação antes de buscar novas oportunidades. Muitos assuntos importantes são finalizados agora, com a Lua minguante, para que na próxima lunação você possa virar a página e iniciar projetos. A Lua encontra Saturno e Plutão, procure cultivar moderação também, para evitar conflitos. Não é boa hora para grandes investimentos.

