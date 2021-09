Horóscopo do dia: previsões para 2 de setembro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Com a Lua minguante em Câncer, receptividade, intuição, sensibilidade e gentileza estão em alta. Faça tudo com calma, é tempo de desacelerar. É importante ganhar tempo para refletir melhor antes de se posicionar perante assuntos importantes. Com a oposição entre Marte e Netuno, procure evitar a pressa, as atitudes impulsivas ou imprudentes. Evite também debates e discussões com ideias rígidas. É bom descansar mais, cultivar momentos de introspecção, para soltar a imaginação. Vale também expressar-se através das artes.





TOURO

Período de finalizações e sensibilidade, no clima da Lua minguante em Câncer. Reduza o ritmo. O movimento pode ser mais interno do que externo. Vale oferecer ajuda e colaboração, mas sem pegar no pé de ninguém. Procure compreender e ceder, se for preciso. A Lua desafia Vênus, é preciso cuidado com o sentimento de insatisfação, para não exagerar nos gastos ou nos prazeres desmedidos. Vale reservar tempo para o descanso e a inspiração. A preferência vai para atividades, intimistas, de cunho artístico e transcendental.

GÊMEOS

Bom período para promover ajustes, perceber o que é importante, o que pode ser descartado e concluído. A Lua minguante segue no sensível Câncer, combina forças com Netuno no período da noite: a intuição fica afiada. Aproveite para cultivar a fé, deixar a vida fluir sem tanta ansiedade. Evite forçar situações com cobranças ou críticas. Todos estão mais sensíveis, as emoções podem ficar exacerbadas. É bom fazer tudo com calma, pesquisar melhor, checar os fatos antes de tomar decisões.

CÂNCER

Quanto mais tranquilidade, melhor! Vale deixar a vida fluir, sem grandes compromissos. A Lua minguante segue em seu signo, em harmonia com Netuno no período da noite, favorecendo o bem-estar, a receptividade e os assuntos de cunho transcendental. Mas no fim da tarde a Lua desafia Vênus, evite gastos desnecessários, o melhor a fazer é simplificar o que for possível. Depois do trabalho, procure cuidar bem de suas emoções, curtindo as gostosuras do lar e/ou a companhia das pessoas que ama.

LEÃO

Os desafios podem ser superados com calma e competência. É importante agora evitar a pressa, a correria e as decisões impulsivas. A Lua minguante segue no intimista Câncer: período bom para finalizar pendências, mas não assuma muitos compromissos. É importante também reservar tempo para recolher-se. Procure equilibrar seu tempo com a família, compartilhando momentos agradáveis com quem ama. Vale caminhar, passear ou fazer alongamentos para aliviar as tensões da semana.

VIRGEM

Você viu?

Atividades e iniciativas solidárias são importantes tanto para sua alma, como para sedimentar sua imagem pública. Conte com inspiração, criatividade e sensibilidade, já que a Lua minguante segue em Câncer e se combina com Marte e Netuno. Aproveite para programar atividades que trazem inspiração. Ao mesmo tempo, a Lua desafia Vênus, pedindo cuidado com gastos desnecessários, carência ou insatisfação. Procure organizar-se de maneira que sobre mais tempo para cuidar de você.

LIBRA

O período é propício para terapias, descanso, meditação e práticas espirituais. Com a Lua minguante, procure fazer tudo sem correrias e atropelos. É melhor investir em leituras, atividades criativas e prazerosas e mais amenas, sem grandes expectativas, discussões ou cobranças. Aproveite para adotar uma atitude mais acolhedora. Bom período para se desvencilhar de tudo o que está em desuso. Inclusive velhas emoções. É bom lembrar que contato com a natureza também é sempre curativo.

ESCORPIÃO

Não é o momento de mudar as situações, mas de adaptar-se a elas da melhor maneira possível. Não é boa hora também para acumular atividades demais, procure respeitar seus limites. A Lua minguante segue em Câncer, enquanto Marte desafia Netuno: procure comunicar-se com afeto, evite grandes investimentos e gastos. As emoções ficam instáveis. Deixe a vida fluir por seu curso natural, aproveite para passar mais tempo sozinho. Finalize pendências, mas sem pressa, ansiedade ou correria.

SAGITÁRIO

O período é de fechamento e conclusões, com a Lua minguante em Câncer. Você pode finalizar assuntos que vem se arrastando, mas evite iniciar projetos agora. Evite exagerar nos gastos, Lua e Vênus pedem cuidado com desperdícios. Procure cultivar equilíbrio emocional em momentos de recolhimento, alinhar a razão com o coração. Você pode aprender com o dom da análise e da observação, reconhecer os erros que comprometem a qualidade do que produz e do serviço que oferece.

CAPRICÓRNIO

O clima deve ser mais intimista. Procure baixar as expectativas e dar mais atenção às pessoas que ama. A Lua minguante segue em Câncer: um convite para cuidar da alma e das emoções. Evite locais que ofereçam risco. Evite também perder energia com críticas, assuntos pesados e discussões inúteis. Bom mesmo é passar mais tempo sozinho, refletir sobre a vida, perceber o quanto avançou e elaborar novos planos. Procure separar bem os assuntos profissionais das questões emocionais e familiares.

AQUÁRIO

Marte confronta Netuno é preciso cuidado com a pressa e a impulsividade. Com a Lua minguante em Câncer, vale passar mais tempo em casa para descansar e restabelecer suas forças. Procure criar um ambiente acolhedor à sua volta com aromas, música e amor. Ainda bem que Lua combina forças com Marte e Netuno no período da noite, prometendo inspiração, compreensão e sensibilidade. Finalize o que for possível com o máximo carinho, cuidado e solidariedade. Prefira deixar a vida fluir, cultivar silêncio e introspecção também.

PEIXES

Relacionamentos, parcerias, amizades e casamento continuam em evidência. Lua minguante segue no intimista Câncer, enquanto o Sol caminha no signo oposto: é tempo de cultivar o comprometimento, a responsabilidade, de dar atenção às pessoas que ama. O trabalho em colaboração é essencial para que possa concluir pendências, cumprir os prazos e as metas estipuladas. Mas é bom reservar tempo para ficar sozinho também. Refletir, meditar, rever velhos comportamentos, padrões ou hábitos que já não condizem com seu crescimento.