Horóscopo do dia: previsões para 2 de setembro de 2020

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

O céu pede mais cuidado com desequilíbrios nas relações. Marte desafia Saturno e Vênus, que pedem mais maturidade, paciência e tolerância. É importante respeitar seus limites energéticos, controlar a impulsividade e as atitudes imprudentes. Nesta madrugada aconteceu a Lua cheia: vale encontrar espaço para relaxar, sonhar, ver filmes ou ouvir música. Bom período também para cultivar solidariedade, compreensão, inspiração e compaixão. Sol e Urano se combinam, favorecendo também a criatividade e a liberdade de pensamento.

TOURO

As situações chegam ao clímax com a Lua cheia em Peixes. O melhor a fazer é cultivar independência, adaptar-se às situações e às pessoas, sem exigir demais de si mesmo ou dos outros. Vale evitar notícias negativas e relações tóxicas, reservar tempo para meditar e cultivar a conexão com as dimensões superiores. Assim, pode ouvir a intuição. Vale investir na comunicação amorosa, na expressão artística, elevada e criativa. Sol e Urano se combinam favorecendo boas ideias e caminhos alternativos.

GÊMEOS

Hoje é dia de Lua cheia: aproveite para cultivar compreensão e compaixão, buscar maiores compreensões acerca de si mesmo, de seu propósito e da sua vida. Sol e Urano ativam a vontade de ousar e fazer diferente, o aprendizado fica veloz. Mercúrio segue em bons aspectos, indicando que a mente está afiada para aprofundamentos e planejamentos. Os estudos e intercâmbios, produtividade e as realizações profissionais podem ganhar força se souber cultivar gentileza e diplomacia.

CÂNCER

É importante alimentar seus sonhos e sua fé. A Lua cheia acontece em Peixes e pode ampliar suas percepções, sua sensibilidade, sua compaixão. Uma postura mais observadora, receptiva e contemplativa é recomendada. Vênus se despede de seu signo em aspectos desafiadores: procure afastar-se de pessoas tóxicas. Prefira conectar-se com informações, pessoas e situações positivas, que possam trazer-lhe inspiração e sentimentos solidários. Vale investir no aprimoramento do serviço e da qualidade de vida.

LEÃO

O Sol combina forças com Urano, favorecendo inovações e renovações em geral. As antenas ficam ligadas, é tempo de olhar para o futuro e identificar-se com as soluções. Deixe de lado cobranças e controle nas relações, em nome de uma postura mais flexível e independente. Até o dia 5, Vênus segue em aspectos desafiadores, é preciso um cuidado maior nos relacionamentos e nas finanças. Procure cultivar autoestima e desapego, para evitar todo tipo de manipulações. Invista em si mesmo, no seu crescimento!

VIRGEM

A Lua cheia acontece no signo oposto. Você pode fica mais sensível, disposto a buscar um sentido maior em tudo o que faz. Com o Sol em seu signo, é importante valorizar seus talentos, dedicar-se ao que realmente gosta de fazer. É importante também sintonizar-se com tudo o que possa proporcionar inspiração. Assim fortalece sua confiança, sua criatividade e sua vitalidade. Porém, exigir muito de si e dos outros, com críticas ou cobranças. Prefira adotar uma postura mais vanguardista, confiante, diplomática e flexível.

LIBRA

Evite grandes desgastes ou grandes movimentos financeiros. Melhor diminuir as expectativas em relação aos outros, arregaçar as mangas para aprimorar o trabalho. O período antes do aniversário é uma fase de finalização, recolhimento, análise e interiorização, no qual muitos assuntos negligenciados vêm à tona para que sejam encaminhados e concluídos de vez. Procure resguardar-se de confrontos, situações ou pessoas de baixo astral. Vale reservar tempo para sonhar, meditar e soltar a imaginação.

ESCORPIÃO

Com a Lua cheia em Peixes, vale alimentar-se com arte, meditação e contemplação. Invista nas práticas espirituais, na solidariedade e na compaixão. Relações doentias devem encontrar um caminho de cura, ou ficam para trás, nas medida em que investe no autoconhecimento e na autoestima. É importante evitar atitudes imaturas e imprudentes. Quanto mais puder interiorizar-se no período, melhor, assim pode restaurar as energias, ter boas ideias e insights. Vale também investir no aprimoramento das técnicas de trabalho.

SAGITÁRIO

Você pode expandir sua rede de contatos, investir em novas amizades e na expansão da mente. Porém, esteja atento, aberto e flexível para mudar de opinião, sem posturas radicais. Quanto mais tranquilidade, gentileza, compaixão e tolerância, melhor. Procure observar mais, deixe que a intuição indique o caminho a seguir. Os estudos, os assuntos elevados e transcendentais ganham destaque. Aproveite para abrir a mente, buscar uma visão mais ampliada acerca da vida, de si mesmo e do seu papel na construção da sociedade.

CAPRICÓRNIO

Procure ser mais amoroso na hora de dialogar, atenção para posturas rígidas, radicais ou passionais. Com a Lua cheia em Peixes, todos estão mais sensíveis. É importante manter-se aberto, compreensivo e receptivo, assim consegue dissolver a rigidez do ego e cultivar mais inspiração. Não deixe de lado a responsabilidade, a prudência, o comprometimento e a maturidade. Para que haja sucesso e expansão, deve haver mais empenho, realismo e praticidade. Assim consegue crescer profissionalmente.

AQUÁRIO

Novidades em geral estão favorecidas. O Sol segue em Virgem a Lua cheia acontece em Peixes, em harmonia com Urano! Avalie seus objetivos mais ambiciosos, para que eles realmente se viabilizem. Arte, beleza e criatividade podem alimentar sua alma. Vale meditar, relaxar, ouvir músicas suaves. Ao tranquilizar a mente pode obter insights e ter boas ideias, novas inspirações podem surgir. Aproveite para libertar-se de velhas situações que o impedem de seguir sua missão, seu propósito de serviço.

PEIXES

Cresce a sensibilidade com a Lua cheia em seu signo. A vontade pode ser de sonhar, fantasiar, imaginar… Mas é importante cuidar da saúde, aprimorar técnicas, puxar o fio terra para avançar profissionalmente. Vale também utilizar tecnologias, investir na rede de contatos e nas mídias sociais. Cuidado para não exagerar no individualismo, as parcerias continuam em evidência. Procure a companhia de pessoas positivas e inspiradoras. A preferência vai para as artes e os assuntos elevados, as atividades inovadoras e criativas.