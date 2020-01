Horóscopo do dia: previsões para 2 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

Leia também: Saiba o que 2020 reserva para o seu signo

2020 é Ano do Rato! Confira as previsões de acordo com o Horóscopo Chinês

ÁRIES

Conte com mais dinamismo, agora que a Lua segue em seu signo. Bom dia para tomar todo tipo de iniciativas, é importante colocar-se em movimento. Você pode também organizar a agenda e refletir sobre suas metas de vida. Conte com sua intuição para tomar decisões mais assertivas. Mas atenção no período da tarde: a Lua se desentende com Mercúrio e Júpiter. É preciso atenção para expectativas exageradas e mal entendidos. Atenção também para evitar desperdícios.

TOURO

A Lua segue em Áries, muitos assuntos podem ser adiantados hoje. Bom período para iniciativas gerais com mais autonomia: aquelas tarefas que dependem só de você. Com Vênus em Aquário , a vontade é de buscar tudo o que é novo, alternativo, original e criativo. Na urgência de mudar, está mais difícil ficar parado por muito tempo num mesmo assunto ou num mesmo lugar. Vale segurar o bolso e evitar extravagâncias, para não contrair dívidas por impulso. Aproveite para elaborar metas, estratégias e seguir em frente.

GÊMEOS

Continue a estabelecer metas profissionais. Caso ainda ainda não saiba o que deseja conquistar no futuro, dedique-se a esta descoberta. É tempo de delinear estratégias, se aprofundar em estudos e pesquisas, cultivar foco e determinação. Enquanto isso, a Lua segue no veloz Áries, prometendo um período dinâmico e movimentado. Mas no período da tarde. Lua e Mercúrio pedem cuidado com a comunicação. É melhor deixar negociações e conversas importantes pra outro momento.

CÂNCER

O ritmo da vida se acelera com o ingresso da Lua em Áries. Os novos projetos, a vida social, as parcerias e os relacionamentos estão em destaque com o Sol em Capricórnio , signo oposto apo seu. Pessoas importantes e especiais podem surgir em sua vida. Lua, Júpiter e Mercúrio pedem cuidado com mal entendidos no período da tarde. Procure estar mais atento ao trocar informações e ouvir o que as pessoas têm a dizer. É bom também dimensionar as expectativas com realismo, para evitar frustrações.

LEÃO

Bom período para ação, iniciativa, movimento e decisões. A Lua segue em Áries para garantir confiança, atividades que possa realizar com autonomia ficam favorecidas. Período ideal para colocar-se em movimento, o dia pode ser mais produtivo. Passeios, esportes e atividades de lazer podem trazer novas ideias e inspirações. Com o em Capricórnio, vale pensar sobre a carreira e elaborar as metas do próximo ano. Lembre-se que nada acontece por acaso, as conquistas vêm na medida de seus esforços.

VIRGEM

Conte com mais garra e energia. A Lua segue em Áries: iniciativa, pioneirismo, coragem e liderança são as qualidades que ganham destaque. Aproveite para socializar e atualizar informações. Mas cuidado com falhas de comunicação no período da tarde. Procure evitar desperdícios, especulações financeiras e compras por impulso. É importante cultivar realismo, saber economizar, administrar e pensar no futuro. Melhor deixar as conversas mais importantes pra outro horário.

LIBRA

O impulso agora é acelerado pela Lua em Áries . Esteja aberto para trocar ideias e informações importantes. Com Sol, Vênus e Saturno em Capricórnio, o período é ideal para elaborar metas profissionais. Deixe de lado o desânimo, renove a determinação com planos práticos e estratégias. Tome suas decisões com o coração, invista em seus talentos e em seu poder pessoal. Assim pode criar as condições que deseja para sua vida. Procure também colocar-se em movimento para liberar o excesso de energia.

ESCORPIÃO

Período de agilidade e movimento. A Lua segue em Áries, indicando novos impulsos. O sentimento de urgência pode falar mais alto, mas não queira tudo pra ontem. Período bom para iniciativas, conectado com a intuição e a sensibilidade. Invista em atitudes mais sensíveis e solidárias. É bom reservar tempo para as pessoas queridas e também para si mesmo, para conectar-se com seu coração, traçar metas e se fortalecer emocionalmente. Com clareza de objetivos, você pode chegar longe.

SAGITÁRIO

Você pode agir com autonomia, liberdade e independência. A Lua acelera o passo em Áries, mas no período da tarde se desentendo com Mercúrio e Júpiter: cuidado com desperdícios e exageros. Atenção para o excesso de otimismo e as expectativas ilusórias. É bom estabelecer prioridades. Persevere numa só direção, para não desperdiçar energia atirando para todas as direções. Sua alma anseia por coisas novas, mas o desafio agora é estabelecer metas práticas e realizáveis.

CAPRICÓRNIO

Bom período para qualquer empreendimento que dependa de sua força e iniciativa. Bom também para otimizar o tempo e os recursos. Aproveite para traçar planos com mais clareza. Com Saturno em seu signo, você colherá recompensas pelo esforço de períodos anteriores. Sol, Mercúrio, Júpiter e Plutão também seguem em seu signo, favorecendo a vida social. O comprometimento é palavra-chave. Você pode verificar a qualidade de suas relações, seus negócios e suas parcerias: só permanece o que for pra valer.

AQUÁRIO

Aproveite para colocar-se em movimento. A Lua segue em Áries, você pode cultivar autonomia e independência. Mas é importante cultivar prudência para não meter os pés pelas mãos, nem exagerar nos gastos. O setor da espiritualidade continua em destaque. Bom período para descobertas transcendentais, assuntos filosóficos, meditação, atividades artísticas e criativas, através das quais possa expressar sua sensibilidade. Vênus segue em seu signo, aproveite também para cuidar de si mesmo.

PEIXES

Atividades que possa exercer com autonomia ganham a preferência. Com a Lua em Áries, procure tomar iniciativas, gastar energia com atividades físicas e movimento. Conte com mais garra e inspiração. Continue a refletir sobre as metas do próximo ano. Você pode abordar sua ambição através do planejamento interior: visualizações, sonhos, estabelecimento de objetivos. Ao mesmo tempo em que dá asas para a imaginação, é importante também lidar com as questões práticas da vida.