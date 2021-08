Horóscopo do dia: previsões para 2 de agosto de 2021

Marcelo Dalla Veja o horóscopo do dia desta sexta-feira





ÁRIES

A pressa é inimiga da perfeição. Cuidado com a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, procure organizar-se melhor. Sol e Mercúrio confrontam Saturno, é importante redobrar a atenção para evitar desentendimentos. Há tendência para a impaciência, é bom priorizar assuntos e cultivar clareza. Vale controlar excessos e exageros também. Em tempos de Lua minguante, é tempo de se recolher e de finalizar velhos assuntos. Mesmo assim, vale fazer contatos e trocar experiências em conversas descontraídas.





TOURO

Em tempos de Lua minguante, uma postura mais introspectiva e comedida são importantes. Evite atitudes apressadas e impulsivas. Procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos. Prudência, flexibilidade e tranquilidade são os antídotos para o confronto de Sol e Mercúrio com Saturno. Enquanto deixa para trás velhos condicionamentos, nada impede que demonstre carinho e reconheça o valor das pessoas que ama. Vale buscar alguma novidade para a casa ou o trabalho também, isso pode ser mais prazeroso.

GÊMEOS

Semana de Lua minguante, você pode concluir assuntos com cordialidade e abertura. Aproveite para fazer bons contatos, mas procure reservar tempo também para reflexões, recolhimento e planejamento. Mas evite alimentar críticas, prefira lidar com um assunto de cada vez. Você pode analisar o que passou, rever pontos confusos, atualizar informações e solucionar o que for possível com mais leveza. Procure ter mais prioridades para que possa seguir aos poucos, sem pressa e com mais produtividade.

CÂNCER

Aproveite a Lua minguante para concluir tarefas e esclarecer eventuais dúvidas, sempre com clareza e generosidade. Aproveite para organizar a agenda e cuidar da saúde, com uma postura mais prudente e madura. Porém, cuidado para não assumir responsabilidades demais. Evite exagerar nas exigências. Pelo contrário, é tempo de se recolher e relaxar. Em tempos de Lua minguante, é bom relaxar e respeitar o tempo das coisas. Prefira descansar mais e se resguardar. Vale também alimentar a alma com coisas belas e inspiradoras.

LEÃO

Com Sol e Mercúrio em seu signo, aproveite para cultivar leveza, adaptabilidade e descontração. Mas evite acumular tarefas, faça tudo com calma, carinho e atenção. Sol e Mercúrio fazem aspectos desafiadores, cuidado com o que pensa ou diz, para evitar críticas ou desentendimentos. Lembre-se que as boas palavras dissolvem conflitos e dificuldades. Vale intercalar as tarefas com momentos de recolhimento, reflexão e análise. Vale também promover limpezas, que podem trazer a sensação de leveza.

VIRGEM

Agora é hora de desacelerar, evite acumular muitos compromissos. A Lua segue minguante, procure priorizar a simplicidade, com um passo de cada vez. Aproveite para inteirar-se das novidades com bons diálogos ou boas leituras, respeitando seus limites e os dos outros também. Vale refletir sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas, sempre aberto para aceitar promover as correções necessárias. Vênus segue em seu signo, favorecendo a autoestima, os cuidados pessoas, as atividades mais prazerosas.

LIBRA

A Lua segue na fase minguante e pede contenção. É tempo de deixar a vida fluir sem cobranças, disputas ou anseios. Com Vênus em Virgem, procure desfrutar das coisas simples, cultivar práticas mais saudáveis, que favoreçam a funcionalidade e a qualidade de vida. Boas conversas podem estimular novas ideias, aguarde para viabilizá-las com a Lua nova da próxima semana. Uma postura mais receptiva e tranquila deve prevalecer, sem grandes expectativas. Descarte o que for desnecessário para que possa prosseguir mais leve.

ESCORPIÃO

Período ideal para desacelerar, ao mesmo tempo em que cultiva leveza. Com a Lua minguante tudo deve ser feito sem pressa ou rigidez. Você pode organizar a casa ou o local de trabalho, concluir assuntos, mas evite grandes movimentos e iniciativas agora. Evite também exigências ou cobranças, há tendência para mal entendidos. Não adianta ter pressa! A ansiedade, rigidez ou o mau humor são contraproducentes. Esteja flexível e acessível, procure priorizar os assuntos, sem querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

SAGITÁRIO

É tempo de priorizar as responsabilidades e deveres, mas sem exigir muito de si mesmo ou dos outros. Procure também mimar-se e descansar mais. Júpiter segue retrógrado e a Lua está na fase minguante: o clima deve ser mais reflexivo, sem expectativas exageradas. Evite também acumular muitos compromissos, é tempo de desacelerar. Vale cultivar as lições de Saturno, que confronta Sol e Mercúrio: o crescimento acontece se houver planejamento, estrutura, economia, bom senso e maturidade.

CAPRICÓRNIO

Continue a finalizar assuntos e pendências. A Lua minguante favorece o fechamento de assuntos pendentes. Mas não é bom lidar com diversos assuntos ao mesmo tempo, para evitar o estresse. Não é bom também insistir em posturas rígidas. Cuidado para não se sobrecarregar com muitas responsabilidades, isso pode comprometer a saúde. Melhor valorizar a reflexão, a receptividade e a abertura para as diferenças. O período é indicado também para cuidar de si mesmo, descansar mais, refletir e livrar-se das toxinas.

AQUÁRIO

Boas soluções podem ser encontradas com a harmonia entre Vênus e Urano. O clima deve ser de camaradagem, sem muitas exigências. A preferência vai para a conclusão de assuntos, conversas leves, amenas, em clima de bom humor. É importante exercitar a arte da ponderação, da prudência e suas habilidades sociais. A forma como interage com o mundo está em evidência, as situações revelam até que ponto suas relações são livres, fluentes e respeitosas. O céu pede receptividade e recolhimento, procure deixar a vida fluir!

PEIXES

É importante conversar e interagir com mais leveza. Com a Lua minguante, aproveite para finalizar pendências, exercitar suas habilidades sociais para fazer bons contatos e trocar ideias com amigos. Mas evite exaurir suas energias. Vale encontrar espaço na agenda para espairecer a cabeça, relaxar e deixar a vida acontecer, sem ansiedade. Decisões e iniciativas agora, só se for para concluir assuntos que já havia começado. Consulte diversas opiniões, esteja aberto para ouvir e aprender.