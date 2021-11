Horóscopo do dia: previsões para 19 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala









ÁRIES

Novas alternativas, pontos de vista diferentes e inovadores são bem-vindos. Com a Lua cheia, os processos de cura, transformação e renascimento estão em destaque. Continue a investigar-se para promover limpezas, curas e transformações. Mas é importante estar aberto para harmonizar as relações, ao invés de alimentar conflitos. Marte ainda confronta Urano, doses de liberdade e flexibilidade são importantes. Com tranquilidade você pode clarear dúvidas, obter informações, tomar iniciativas importantes.





TOURO

Curas e libertações ganham evidência com a Lua cheia e o eclipse. Bom período para concluir assuntos, promover tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Não é hora para grandes gastos, pelo contrário, é tempo de otimizar recursos. Prefira a economia. Ainda bem que Vênus se alinha com Marte e Urano, você pode fugir da rotina, fazer algo diferente e libertador. Vale diminuir os compromissos para cuidar mais de si mesmo e refletir sobre seus projetos.

GÊMEOS

Mercúrio se alinha com Netuno, aproveite para desacelerar a mente, inspirar-se com as artes, cultivar refinamento na comunicação. Você pode expressar ideias e sentimentos com mais sensibilidade. Aproveite também para meditar e promover uma faxina mental, alimentar a mente com informações elevadas e inspiradoras. O período de pesquisas, análises e estudos continua com a Lua cheia. Maturidade, profissionalismo e dedicação são importantes, são essas qualidades que permitem o avanço em seus projetos.

CÂNCER

É tempo de investir em aprofundamentos, pesquisas, estudos e investigações. Você pode obter diagnósticos valiosos. As respostas e compreensões podem permitir curas e transformações. Você pode buscar conselhos, investir em terapias, dialogar e se dedicar a esta descoberta. Mas evite a pressa. Cuidado para não assumir mais compromissos do que pode dar conta em tempos de eclipse, esteja atento aos temas que surgem, pedindo resoluções em nome da mais liberdade e qualidade de vida.

LEÃO

Recuperações, curas, transformações e reconstruções estão em destaque nessa Lua cheia. É importante deixar orgulho de lado, ouvir, dialogar, perdoar, relevar. O Sol continua no transformador Escorpião, continue a observar velhas situações que atravancam sua caminhada e que já não fazem mais sentido, para que possa promover libertações com consciência. Novos caminhos podem se abrir, você pode inclusive retomar algo que havia deixado para trás. Seja por falta de oportunidade, de estímulo ou de inspiração.

VIRGEM

É importante cultivar atenção, calma e paciência. Fazer tudo bem feito, com empenho, profissionalismo e dedicação. Vale desacelerar para meditar, buscar inspiração, estabelecer prioridades e cultivar perseverança para avançar. Evite cobranças, confrontos e reclamações. Procure canalizar seus esforços em metas claras e projetos bem estruturados. É importante diminuir os compromissos em tempos de eclipse, cultivar flexibilidade para alterações ou mudanças. Quanto mais tranquilidade, mais produtivo pode ser o período.

LIBRA

Com a Lua cheia você pode ficar mais investigativo, disposto a descobrir os sentimentos, pensamentos e segredos dos outros. A intensidade nos relacionamentos pode aumentar. Vênus segue em harmonia com Marte e Urano para ajudar numa postura mais inovadora. Aproveite também para mergulhar em si mesmo, para compreender mais sobre suas questões inconscientes, assim pode deixar para trás velhas crenças, sabotagens, padrões limitadores e comportamentos doentios.

ESCORPIÃO

Está mais fácil enxergar além do óbvio, obter respostas, encontrar o foco do problema pra que possa solucioná-lo. O Sol segue em seu signo e favorece a profundidade em análises e investigações. Bom período para estruturar o trabalho, analisar propostas e negociações. Porém, com a Lua cheia, as relações podem se tornar turbulentas se exagerar no controle, no ciúme ou nas exigências. Divergências devem ser contornadas com amor, gentileza, carinho e diplomacia. Ou mesmo com uma retirada estratégica.

SAGITÁRIO

A Lua cheia indica mais confiança e força para que possa promover curas e transformações em sua vida. Bom período para atividades ligadas à cura, desintoxicações, limpezas e restaurações. Os projetos podem avançar aos poucos, com bases mais sólidas e estruturadas. Conte com mais garra para finalizar assuntos, esclarecer pontos confusos e colocar os pingos nos is. Vale lembrar: cuidado com excessos. Até a data de seu aniversário é importante também descansar mais, respeitando seus limites energéticos.

CAPRICÓRNIO

Invista na faxina mental e emocional. A poderosa Lua cheia com eclipse em seu signo evidencia o que deve ser curado, finalizado e transmutado. É tempo de aprofundamentos, análises, terapias, diagnósticos e compreensões profundas, que propiciam importantes mudanças. Tudo para que possa confiar cada vez mais em si, em suas capacidades e em suas criações. Mercúrio se alinha com Netuno, vale buscar inspiração nas artes e nos assuntos elevados. A comunicação refinada e sensível fica favorecida.

AQUÁRIO

É tempo de investir em seus projetos, em suas capacidades e em novos aprendizados. Você pode pesquisar, buscar respostas, obter diagnósticos e importantes compreensões a respeito de si mesmo. Novas alternativas e novos caminhos podem se abrir, enquanto deixa para trás velhos hábitos, pessoas e situações que já não condizem com sua consciência. Marte e Urano pedem que evite a pressa e as imprudências. É importante mais estruturar melhor suas ideias, expressar-se com maturidade e responsabilidade.

PEIXES

Os processos de cura, limpeza e desintoxicação ganham evidência com A Lua cheia e o eclipse lunar. Continue a investigar-se! O que não quer mais para a sua vida? O que deve ser deixado para trás? Quais são as metas que valem seu empenho e dedicação? É tempo de olhar para o futuro! Os projetos devem ser bem elaborados, pesquisados e estruturados para que se tornem viáveis e sejam postos em prática com boas estratégias. É importante também cultivar o equilíbrio emocional e investir nas relações de afeto.