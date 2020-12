Horóscopo do dia: previsões para 19 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla Veja mais sobre o seu signo na previsão de Marcelo Dalla

ÁRIES

Deixe de lado as disputas de poder e os antagonismos, sorrisos e amabilidade fazem toda a diferença. Marte desafia Plutão, você leva vantagem se souber cultivar paz e tranquilidade, procure evitar situações arriscadas e conflitos. Aproveite para libertar-se de vícios ou situações aprisionadoras. A Lua segue em Peixes, favorecendo assuntos transcendentais, meditação, atividades artísticas e contemplativas: música, cinema ou o contato com a água. Procure inspirar-se com tudo o que é bom, belo e do bem.

TOURO

Você pode atualizar informações, investir em contatos, estudos e divulgações. A Lua segue em Peixes, favorecendo a intuição, a sensibilidade e a imaginação. Além disso, Vênus segue em Sagitário: aproveite para ler, estudar e expandir conhecimentos. Assim pode ganhar novo estímulo para seguir adiante. Assuntos ligados à magia, filosofia, metafísica ou ao ocultismo ganham destaque. Vale programar terapias e atividades relaxantes, meditar, ouvir música suave ou buscar o contato com a natureza.

GÊMEOS

Continue aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. Sócios, clientes, investidores e colaboradores continuam em primeiro plano. Mercúrio segue junto com o Sol em Sagitário: bom período para cultivar a clareza de propósitos, investir em parcerias consistentes e duradouras. Com a Lua em Peixes, o período é bom também para ouvir a intuição e obter respostas. O que estava escondido pode vir à tona. Vale investir em atividades de cunho mais elevado, artístico ou transcendental.

CÂNCER

O clima é de sonho, empatia e compaixão. A Lua segue em Peixes e combina forças com Urano, garantindo inspiração, sensibilidade e criatividade. Aproveite para renovar os sentimentos, doar, reciclar ou jogar fora o que não serve mais. Período propício para tudo o que traga encantamento, que eleve a alma, amplie a fé e a confiança numa Força Maior que nos guia. Meditação, dança, música, poesia, ensinamentos elevados, o contato com a natureza, principalmente com a água, podem alimentar a alma.

LEÃO

Cuidado com a impulsividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar. Espere para poder raciocinar melhor e decidir o que deve fazer. Marte desafia Plutão, o aprendizado é equilibrar os seus direitos com o direito dos outros. É importante também estar aberto e disposto a ouvir, equilibrar acordos, mudar de ideia e de opinião se for necessário. Vale aproveitar o período para inspirar-se com as artes, os ensinamentos elevados, programar terapias e atividades culturais. Você pode também ampliar seu círculo social com novas amizades.

VIRGEM

Marte briga com Plutão e pede cuidado com disputas. Fique atento para não alimentar críticas, reclamações ou pensamentos negativos. Com a Lua em Peixes, vale dedicar-se aos assuntos mais transcendentais da vida, programar terapias e atividades relaxantes, meditar, ouvir música suave ou buscar o contato com a natureza. Lua e Urano o ajudam a fazer algo diferente, renovar velhos sentimentos, livrar-se de velhas mágoas e culpas. Assim espaço para novas experiências emocionais.

LIBRA

Atenção redobrada com os relacionamentos. Marte e Plutão pedem cuidado com agressividade, que pode trazer prejuízos. Procure também manter-se à margem dos mal entendidos ou das disputas. A gentileza é sua melhor aliada, evite maledicências, discussões e confrontos, ou pode haver rupturas. É bom lembrar-se de respirar devagar e profundamente, alongar-se, relaxar e fazer tudo com calma, sem ansiedade. Com a Lua em Peixes, vale investir nas práticas espirituais ou nas atividades artísticas.

ESCORPIÃO

Esteja flexível e acessível. Marte e Plutão pedem que desacelere, evitando ações precipitadas ou impulsos imediatistas. Evite também debater sobre assuntos polêmicos, ou pode ser mal compreendido. A Lua segue no transcendental Peixes e se alinha com Urano: a ideia é fugir da rotina, fazer algo diferente e se abrir para novas oportunidades que estão prestes a chegar. Lembre-se que a energia que doa é como um bumerangue, sempre volta. Aproveite para cultivar inspiração e fé, com conversas sensíveis e profundas.

SAGITÁRIO

Novas oportunidades à vista! Júpiter ingressa em Aquário, é hora de olhar pra frente, traçar metas e estratégias. Além disso, Lua se combina com Urano, favorecendo a conexão com as correntes vanguardistas de pensamento. O aprendizado é levar em conta interesses coletivos, mas com respeito às diferenças e às liberdades individuais. Os acontecimentos mostram até que ponto suas relações são livres, fluentes e respeitosas. Há tendência para inquietação, prefira um passeio tranquilo ao ar livre para refletir.

CAPRICÓRNIO

Continue a investir em terapias, investigações, análises e compreensões mais profundas. Seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado. Mas este equilíbrio deve ser obtido de dentro pra fora, é importante evitar conflitos e disputas. Procure cultivar a harmonia interior e ela se refletirá no mundo externo, em suas relações. Vale reservar momentos para ficar sozinho para ler, pensar na vida, analisar o quanto avançou e quais serão os novos projetos, que serão ativados após seu aniversário.

AQUÁRIO

Com a Lua em Peixes, vale também dedicar-se às artes e aos assuntos mais transcendentais da vida. A boa notícia é que Júpiter ingressa hoje em seu signo, trazendo mais entusiasmo e prometendo mais oportunidades. É tempo de programar estudos, ampliar o olhar sobre a vida e refletir sobre como pode expandir seus horizontes. É tempo de espaço e independência também. O comprometimento nas relações deve ser harmonizado com a liberdade individual. Procure dar às pessoas que ama o tempo, o respeito e o espaço que merecem.

PEIXES

Sua capacidade de observar, compreender e formular diagnósticos fica favorecida. A Lua segue em seu signo e se combina com Urano: cresce sua criatividade, a intuição fica afiada. Bom dia para pesquisas, exames, terapias e diagnósticos. Evite ambientes tóxicos. Pelo contrário, procure elevar-se com a beleza, a arte e os assuntos edificantes. Você pode analisar, investigar, descobrir e perceber o que estava confuso ou escondido. Atividades ligadas à restauração, artes, reciclagem, reformas e reabilitação ficam favorecidas.