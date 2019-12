Horóscopo do dia: previsões para 19 de dezembro de 2019

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

Bom período para quitar pagamentos, concluir assuntos, investir em atividades físicas, tratamentos de desintoxicação, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. A Lua segue na fase minguante em Libra, favorecendo a parcimônia, a prudência e a diplomacia. Marte segue em harmonia com Saturno e Plutão, o período é bom para estratégias e planejamentos. Fica mais fácil cultivar capacidade de compreensão para abandonar hábitos e sentimentos que já não condizem com seu crescimento.

TOURO

Prefira ganhar tempo para refletir antes de tomar grandes decisões. Mercúrio se desentende com Netuno, é bom desacelerar. A Lua minguante em Libra sugere um período ideal para equilibrar a ansiedade meditando, aprendendo a respirar para relaxar. O período é mais introspectivo, bom para recolhimento, restaurações e limpeza. Aproveite para mergulhar em si mesmo, cuidar das emoções, do visual e da casa também. Você pode promover conciliações, adaptações, restaurações e limpeza.

GÊMEOS

É bom reservar momentos para interiorizar-se e refletir. Aproveite a Lua minguante em Libra para cultivar harmonia e equilíbrio. Perceba se a sua impulsividade impede que pense nos outros com mais consideração. Procure relaxar para transmutar a impaciência, que se torna contraproducente. Mercúrio desafia Netuno: a comunicação tende a ficar mais confusa, a capacidade de concentração fica menor. Procure cuidar de cada detalhe para a boa finalização de assuntos pendentes.

CÂNCER

Prefira o recolhimento, a segurança e a intimidade. É bom evitar a companhia de pessoas com as quais não tem afinidade. A Lua minguante segue em Libra: esteja aberto para analisar qualquer questão sob um ponto de vista mais imparcial. Vale lembrar que em tempos de Lua minguante é importante permitir-se momentos de prazer e descanso para não acabar exausto e prejudicar sua saúde. Uma retirada estratégica para cuidar de si mesmo e do equilíbrio de suas emoções é a atitude mais recomendada.

LEÃO

O período de finalizações continua com a Lua minguante em Libra. Momento ideal para meditar, criar e sonhar. Reflita acerca do desapego, para que possa deixar para trás o que não serve mais. Não é hora de pressa ou atropelos. Observe mais, esteja aberto para ouvir e ceder se for preciso. Você segue mais intuitivo. Em momentos introspectivos pode ter importantes percepções. Marte combina forças com Plutão, favorecendo atividades físicas. Aproveite para cuidar da saúde também.

VIRGEM

Não é boa hora para cobranças, críticas e confrontos. A Lua segue minguante em, indicando a importância de desacelerar, cultivar diplomacia e reflexão. Vale aproveitar o período para caminhar sozinho ou cultivar momentos de recolhimento e pensar na vida. Mercúrio desafia Netuno, comprometendo a concentração. Há tendência para enganos e confusões. Ganhe tempo para analisar, pesquisar, ponderar. Você pode esclarecer dúvidas com cuidado e generosidade. Fale menos e ouça mais.

LIBRA

O período é de conclusões e fechamento com a Lua minguante em seu signo. Você pode tomar diversas iniciativas, mas sem ansiedade, pressa ou precipitações. É importante também reservar tempo para cuidar de si mesmo, gratificar-se, compartilhar a vida com amigos e familiares. Cordialidade e alto astral permitem avanços e conquistas. Procure valer-se de seus dons naturais: diplomacia, tato, cordialidade. Aproveite também para mergulhar em seu interior, refletir, limpar mágoas, livrar-se de emoções tóxicas.

ESCORPIÃO

Você ganha mais garra e coragem com a combinação entre Marte e Plutão Ganhe também capacidade estratégica, força para iniciativas conclusivas. Aproveite também para quebrar com velhos padrões, abandonar hábitos nocivos, deixar de lado as limitações mentais, materiais e emocionais. É hora de limpar o coração, abrir-se para o amor, acreditar em seu merecimento. Mas em tempos de Lua minguante, é importante de desacelerar, sem assumir mais compromissos do que já possui.

SAGITÁRIO

Não é favorável forçar as coisas, ou impacientar-se. Com a Lua minguante em Libra, vale exercitar seu lado mais sociável, mas sem grandes expectativas. Melhor quitar dívidas, economizar, adiar compras, gastos e decisões importantes. Vale buscar o contato com a natureza, mas sem programar aventuras mirabolantes. Em momentos de recolhimento, paz e tranquilidade, pode visualizar o que pretende para o futuro. Invista em planejamentos e metas em nome do amor, da beleza e da harmonia.

CAPRICÓRNIO

Período bom para acumular forças, logo iniciará uma nova etapa, um novo ciclo de realizações. Com Plutão em seu signo, continue a perceber o que deve ser curado, transformado, reciclado em sua vida. Além disso, a Lua segue minguante em Libra, pedindo equilíbrio e harmonização das emoções. Você pode somar forças, desfrutar momentos com quem gosta e demonstrar seu carinho. Mas sem acumular compromissos demais. Não se esqueça também de reservar tempo para refletir e traçar planos.

AQUÁRIO

Bom momento para revisões e autoanálise. O céu traz boas oportunidades para se aprofundar em si mesmo, equilibrar suas relações e fortalecer laços com as pessoas que ama. A Lua minguante segue em Libra, pedindo que desacelere. Paciência e tolerância são as grandes lições do momento. Prefira a meditação ou tudo o que possa trazer relaxamento para inspirar-se e apaziguar a alma. Você pode reservar tempo para cuidar de si mesmo com atividades prazerosas e restauradoras.

PEIXES

É tempo de desacelerar, finalizar tarefas pendentes e preparar os movimentos para o próximo ciclo. Com a minguante em Libra, cultive uma postura diplomática. Mercúrio briga com Netuno, indicam a necessidade de ajustar o sonho com a realidade. A impulsividade e a pressa podem trazer prejuízos ou gerar confusões. Procure economizar, cortar hábitos prejudiciais e despesas desnecessárias. Aproveite também para liberar o excesso de bagagem, abrir espaço para novos assuntos com novo ciclo lunar que chega na próxima semana.