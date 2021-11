Horóscopo do dia: previsões para 18 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala









ÁRIES

Conte com mais inspiração. A Lua segue em Touro, combina forças com Netuno durante o dia e Plutão à noite: período ideal para cultivar bom gosto, se identificar com coisas belas, conhecimentos e sentimentos elevados. Mas no período da tarde a Luas confronta Mercúrio, é bom redobrar a atenção ao lidar com divulgações, planejamentos e estratégias. Procure fazer tudo com calma, bons diagnóstico, boas ideias e soluções podem surgir. Esteja aberto e disponível para atualizar informações.





TOURO

Período de mais sensibilidade e liberdade. A Lua segue em seu signo e combina forças com Netuno para ativar a sensação de sintonia com o Universo. Bom período para desacelerar, namorar, cultivar momentos agradáveis e prazerosos. Cabe lembrar que o sentimento de gratidão é a chave para atrair e manifestar cada vez mais abundância. Além disso, Vênus se alinha com Urano, inspirando a vontade de cultivar independência e fazer algo diferente. Novas experiências e novos aprendizados são muito bem-vindos.

GÊMEOS

A vontade é de conversar, circular, promover intercâmbios e movimentar suas energias. Porém, no período da tarde, Lua e Mercúrio desfavorecem assuntos delicados ou complicados. Vale fazer uma lista de tarefas e prioridades, assim não se perde entre tantos assuntos. O momento pede aprofundamento e maturidade, procure fazer tudo com calma. Ao mesmo tempo, a Lua segue em no pacífico Touro, sorri para Netuno durante o dia e para Plutão à noite, indicando mais empatia, profundidade e capacidade de análise.

CÂNCER

A preferência agora vai para o conforto, a segurança, os bens duráveis e produtos que ofereçam garantia. A Lua segue em Touro e sorri para Netuno durante o dia, favorecendo a intuição, o romantismo, a receptividade, a sensibilidade e a compaixão. Atividades artísticas, prazerosas e criativas ficam favorecidas. Aproveite para buscar tudo o que possa trazer inspiração e alimentar sua alma. À noite, Lua e Plutão favorecem a restauração das energias. Bom período também para investigar e descobrir respostar, obter bons diagnósticos.

LEÃO

É tempo de conquistar espaço e alçar voos mais altos. Aproveite a disposição para aprender. Um bom livro, aventuras, passeios, cursos ou assuntos filosóficos mostram-se ainda mais estimulantes. Os estudos, as atividades inovadoras e tudo o que possa expandir seus horizontes fica favorecido. Por hoje, a Lua se alinha com Netuno, garantindo mais sensibilidade e inspiração, reforçando a vontade elevar os sentimentos. Vale investir nas artes e em assuntos de cunho transcendental.

VIRGEM

Período bom para estabelecer metas, arranjos e medidas para o sucesso. É importante fazer um bom planejamento de sua agenda e evitar o acúmulo de tarefas. Sempre pressa, você ganha mais clareza e objetividade. Procure também vigiar os pensamentos, alimente apenas conceitos positivos. É bom cultivar autonomia e liberdade para movimentar-se, de preferência em locais amplos ou junto à natureza. Vale introduzir mudanças com planejamento, investir em novos aprendizados, novas tecnologias e em novos amigos também.

LIBRA

A Lua segue em Touro e se combina com Netuno, favorecendo a inspiração, as artes, o romance e os prazeres sensoriais. Ao mesmo tempo Vênus se alinha com Urano, prefira buscar algo novo e diferente. Sem sintonia filosófica e sem liberdade as relações se tornam mais difíceis. Aproveite para cultivar positividade e entusiasmo, programar novos curso e aprendizados. Apenas tome cuidado para não exagerar nos gastos, assumir muitos compromissos ou abarcar coisas que depois não poderá sustentar.

ESCORPIÃO

Você pode agir com independência, autonomia e originalidade. Mas cuidado pra não agir com imprudência e passar por cima de quem o apoia. Marte confronta Urano: é importante ouvir o outro, dar mais atenção aos parceiros e colaboradores. Diplomacia, gentileza e cordialidade nunca são demais. Procure ponderar, dialogar e afinar os objetivos em comum para que possa avançar. Você pode avançar nos projetos profissionais, desde que esteja flexível para mudanças. Evite acumular tarefas, aproveite para estabelecer prioridades.

SAGITÁRIO

O período de desaceleração continua até a data de seu aniversário. Mesmo assim, Mercúrio e Netuno seguem em harmonia, prometendo um período produtivo, com importantes finalizações. Práticas espirituais também estão em evidência. A Lua segue em Touro e também sorri para o transcendental Netuno, ensinando que tudo o que é feito com amor se multiplica. Vale expressar e extravasar suas emoções em atividades artísticas. A Lua se combina com Plutão à noite, favorecendo limpezas, desintoxicações e processos de cura.

CAPRICÓRNIO

Aproveite para pesquisar, aprofundar-se para concluir assuntos. É tempo de estudar, dialogar, aprender, filosofar e expandir sua consciência. Este é um período de avanços profissionais e mais reponsabilidades. Momentos de pausa são importantes para relaxar e restaurar as forças. Com a Lua em Touro, procure diminuir o passo e fazer uma coisa de cada vez. Esclareça eventuais dúvidas com generosidade, conte com mais empenho para lidar com os assuntos cotidianos.

AQUÁRIO

É tempo de ampliar a visão para compreender mais sobre a vida. A Lua segue no prático Touro, em harmonia com Netuno e Plutão: a gentileza e a solidariedade devem vir acima de tudo. Bom período para assimilação de novos conceitos, filosofias e todo tipo de intercâmbio, inclusive com regiões distantes. Marte ainda confronta Urano: vale fugir da rotina e fazer algo diferente, pois a inquietação e a ansiedade ficam maiores também. Cuidado com gastos imprudentes. Doses de ponderação servem para equilibrar a impulsividade.

PEIXES

A Lua segue em Touro e sorri para Netuno, aproveite o momento para cultivar tudo o que possa trazer inspiração. Aproveite também para refletir sobre o quanto confia e investe em seus talentos, dons, potenciais e capacidades. Vale investir nos estudos e nos intercâmbios, ativar seus dons de comunicação para fazer bons contatos. Você pode delinear estratégias para que possa crescer e realizar seus sonhos. Planejamentos estão favorecidos. Você pode também buscar os conselhos de mestres, sábios e pessoas mais velhas.