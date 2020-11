Horóscopo do dia: previsões para 18 de novembro de 2020

Marcelo Dalla Marcelo Dalla é o autor dessa mandala e também comanda a coluna de previsões para o horóscopo do dia

ÁRIES

Hoje a Lua desafia Marte e sempre que isso acontece é preciso cuidado com a impaciência e a impulsividade. É bom cultivar uma atitude mais realista, prudente, determinada e sensata com a Lua em Capricórnio. Mas vale combinar o realismo com pitadas de inspiração e sensibilidade também. A Lua se combina com Netuno no período da noite, favorecendo atividades artísticas, iniciativas ligadas ao crescimento espiritual e práticas transcendentes, como a ioga, por exemplo. Você pode agir conectado com sua intuição.

TOURO

A Lua segue agora em Capricórnio, pedindo que mantenha o foco e persevere em seus objetivos. Vale organizar as prioridades, abrindo espaço para novos projetos. Invista no profissionalismo, porém, evie exagerar nas críticas e nas exigências. Tanto consigo mesmo, quanto com os outros. Vênus desafia Saturno: é bom pegar mais leve, ao mesmo tempo em que cultiva uma postura mais madura e consciente. Continue a mergulhar mais fundo em qualquer questão para encontrar respostas e promover curas.

GÊMEOS

Continua um período ideal para aprofundar-se em pesquisas e estudos. Novas oportunidades podem surgir. Confie em sua expressividade para falar sobre sentimentos, ideias e tocar o coração das pessoas. Inspiração, intuição e inteligência em alta. No período da noite a Lua se combina com Netuno, a vontade é de se expressar e com mais beleza. Poesia, fotografia, cinema, design, música… as artes em geral trazem mais significado para a vida e preenchem sua alma. Atividades criativas podem se tornar ainda mais produtivas.

CÂNCER

Você pode administrar melhor o tempo para que o dia se torne mais produtivo. Porém, cuidado na parte da tarde: Lua e Marte pedem cuidado com a agressividade e a ansiedade. Respire fundo, procure colocar-se em movimento para agilizar as tarefas. No período da noite o clima muda. A Lua sorri para Netuno: a objetividade pode seguir junto com a sensibilidade. As compreensões tornam-se mais profundas. Bom período para terapias, limpezas e curas. Vale cultivar inspiração, seguir a intuição, fazer algo que alimente o coração.





LEÃO

Você pode aprofundar, pesquisar, investigar… conte com mais determinação para investir em seus projetos. Sol e Saturno seguem em harmonia, favorecendo a clareza, o comprometimento e a disciplina. Além disso, a Lua nova segue em Capricórnio, favorecendo a produtividade. Aproveite para organizar-se, fazer uma lista das prioridades, para que possa aproveitar melhor as novas oportunidades. É importante observar o que deve transformar em sua vida, as questões a serem trabalhadas em si mesmo.

VIRGEM

É tempo de mais clareza, intuição e percepção. Você pode montar estratégias mais práticas e objetivas, alinhadas com seus propósitos mais elevados. A Lua segue em Capricórnio para ajudá-lo a cultivar realismo e objetividade. Mercúrio segue em Escorpião: a comunicação profunda e transformadora está favorecida. Vale também investir em novas divulgações. Continue focando energia na concretização de projetos. Entusiasmo, fé, confiança, aliados à sensibilidade e à intuição garantem avanços.

LIBRA

É tempo de novas iniciativas! Bom período para ação, movimento, iniciativas e exercícios físicos. A Lua segue em Capricórnio, o período tem tudo para ser mais produtivo. Porém, cuidado para não exagerar na pressa, nas cobranças e exigências. Vênus desafia Saturno, que pede mais responsabilidade, mas as relações tendem a esfriar. Não deixe de cuidar de seu mesmo com amor! No período da noite, Lua e Netuno prometem um clima de suavidade e inspiração. música, dança, cinema e artes em geral ganham destaque.

ESCORPIÃO

Conte com mais expressividade e disposição para bons contatos! Sol, e Mercúrio seguem em seu signo: cresce o desejo de conversar, ler, pesquisar, estudar e interagir com o mundo. Você pode encontrar respostas para velhas questões, pode investir em sua confiança e em seu poder pessoal. Com mais capacidade de compreensão, fica mais fácil comunicar pensamentos e sentimentos. Além disso, o Sol se alinha com Saturno: é hora de responsabilizar-se por seu crescimento, fazer planos e seguir em frente com seus projetos.

SAGITÁRIO

Organização, planejamento e estratégia são palavras-chave. Aproveite que a Lua segue em Capricórnio para cultivar clareza de metas e se organizar, estabelecendo os próximos movimentos. Invista em boas relações, novos contatos e nos trabalhos em parceria. Mas procure organizar sua rotina e horários para não se sobrecarregar de obrigações. É importante agora garantir boa alimentação e repouso adequados. Novas ideias surgem, você ganha motivação para novas conquistas, que chegaram após a data de seu aniversário.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua em seu signo, suas ações podem ser mais firmes e determinadas. O Sol se combina com Saturno: conte com força e garra para os novos projetos. Mas não deixe de lado a gentileza, é importante cultivar suas habilidades sociais. Procure, ouvir mais, compreender o ponto de vista do outro para alinhar interesses com parceiros e colaboradores. Na parte da noite a Lua sorri para Netuno, você pode contar com mais inspiração e sensibilidade também. Aproveite para cultivar fé, confiança, ideais e valores mais elevados.

AQUÁRIO

Novos empreendimentos em pauta. As iniciativas e atitudes baseadas em valores, filosofias e ideais mais elevados estão favorecidas. Continue aberto e flexível, pois muito se pode aprender e compreender agora. Você, que já tem o dom de olhar para o futuro, pode encontrar novos caminhos para velhos desafios. Conte com facilidade para elaborar estratégias e enxergar novas alternativas. No período da noite a Lua se combina com Netuno, você pode adoçar suas ações com pitadas de amor, inspiração, compaixão e sensibilidade.

PEIXES

Vale colocar-se em movimento, tomar iniciativas e atitudes e fazer exercícios. Invista em atitudes práticas! Acredite em seus talentos e capacidades, que com empenho e dedicação são o caminho certo para o sucesso. Sua intuição fica afiada também. A Lua segue em Capricórnio e sorri para Netuno: vale cultivar determinação, ao mesmo tempo em que se conecta com sua intuição e imaginação. fica mais fácil cultivar fé, abrir-se para as artes, as ideias criativas e imaginativas, nos ideais e sonhos mais elevados.