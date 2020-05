Horóscopo do dia: previsões para 18 de maio de 2020

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

A Lua começa a minguar em seu signo, marcando uma etapa de conclusões e finalizações. Você segue mais extrovertido, inquieto, direto e espontâneo. Atenção para a pressa, a intolerância e a agressividade. Evite competitividades desnecessárias, procure relevar. Um pouco mais de paciência se faz necessário. Mas Marte já combina forças com Urano, favorecendo programas inovadores e a quebra de velhos condicionamentos. Vale movimentar o corpo, agir com liberdade e fazer algo diferente do habitual.

TOURO

Boas conversas e bons aprendizados estão em pauta. A Lua combina forças com: vale investir na expressão criativa de suas ideias, nos estudos, na finalização de assuntos pendentes. Você fica mais otimista e expansivo, disposto a amar e a se encantar. Mas Vênus se desentende com Netuno, cuidado com enganos, expectativas ilusórias e falsas promessas. A Lua segue fase minguante , que pede também mais reflexão, revisões e conclusões. Vale também cultivar prudência e evitar loucuras.

GÊMEOS

Vale investir nas atividades prazerosas, criativas e originais. Lua e Mercúrio combinam forças e boas ideias podem surgir. Fica mais fácil pensar positivamente. Invista na divulgação criativa de seu trabalho, nos estudos, aprendizados e nas novas tecnologias. Mas atenção para a impulsividade e a inquietação excessiva. Evite também atitudes impulsivas. Em tempos de Lua minguante, vale diminuir o ritmo, ganhar tempo para refletir sobre questões importantes em sua vida, antes de tomar grandes decisões.

CÂNCER

Finalização é a palavra de ordem para o período da Lua minguante, que segue em Áries. A comunicação está favorecida! Porém, cuidado com a impaciência e a agressividade, evite acelerar demais. Todos estão mais inquietos e curiosos, inclusive você. Evite atitudes controladoras, procure cultivar liberdade. Marte e Urano se combinam: Vale circular, fazer algo diferente, livrar-se do que estava estagnado, gastar energia para evitar a ansiedade. Caminhadas e momentos de reflexão junto à natureza também são indicados.

LEÃO

Período bom para investir no diálogo, promover intercâmbios e concluir assuntos. Seguimos com a Lua na fase minguante, a preferência vai para companhia de pessoas mais íntimas e queridas. Bom período também para ler, estudar, escrever e expressar sentimentos. O Sol combina forças com Júpiter, ampliando a vontade de crescer e aprender. Com a Lua em Áries , dá mais certo agir espontaneamente. A boa comunicação também pode ser usada para sanar desentendimentos.

VIRGEM

É tempo de tomar providências e iniciativas para finalizar pendências, com a Lua minguante em Áries. Conclua tarefas, mas sempre com tato e diplomacia. A Lua se combina com Mercúrio, favorecendo negociações, divulgações, estudos e trâmites práticos. O entendimento pode ser promovido com palavras sensíveis e compreensivas. Marte e Urano favorecem a expressão criativa e as atitudes inovadoras. Invista no diálogo, mas é bom intercalar o trabalho com momentos para ficar sozinho e analisar resultados.

LIBRA

A Lua segue minguante em Áries, dinamizando o período. Mas não há necessidade de forçar situações, procure deixar tudo fluir naturalmente. Vale dedicar mais tempo para quem ama. Vênus desafia Netuno, continue a ter cuidado com sonhos e promessas mirabolantes. Não acredite em aparências, mantenha os pés no chão para evitar ilusões e enganos. Ainda bem que hoje a Lua segue em harmonia com Mercúrio, favorecendo pesquisas. Leia, converse com as pessoas para informar-se melhor e esclarecer dúvidas.

ESCORPIÃO

É grande a energia para iniciativas: a Lua segue em Áries, quanto Marte se combina com Urano. Vale gastar movimentar a energia de tudo o que estiver parado. Respire fundo para relaxar a mente e exercite o autocontrole. O clima deve ser de independência e autonomia, aproveite para cultivar mais criatividade. Com a Lua minguante, vale concluir o que for possível, mas é bom também deixar a vida fluir sem tanto controle. Programe atividades que promovam paz de espírito e conforto.

SAGITÁRIO

Você pode investir em seu potencial de comunicação. A Lua segue em Áries e se combina com Mercúrio, o clima fica mais acelerado e dinâmico. Mas é importante controlar exageros e desperdícios, dimensionar expectativas com realismo, evitar loucuras imprudentes. Procure descontrair o ambiente com sua leveza e seu bom humor. É tempo de resolver questões pendentes medindo recursos e consequências. Aguarde até a Lua nova do dia 22 para dar início a novos projetos.

CAPRICÓRNIO

A Lua minguante segue em Áries, favorecendo a disposição para finalizações gerais. Novas perspectivas materiais e mentais se abrirão com a Lua nova, que chega no dia 22. É importante refletir sobre os valores, o amor e sua forma de se relacionar. Vale lembrar que parceria é compromisso de crescimento mútuo, cumplicidade de compartilhar aprendizados, com o devido respeito à individualidade. Quando nos comportamos como se quiséssemos controlar ou dominar o outro, deixamos de nos relacionar de forma saudável.

AQUÁRIO

A autonomia ganha destaque com a Lua minguante em Áries. Soluções rápidas e criativas o ajudam a superar os problemas mais urgentes e a solucionar o que vem se arrastando. Marte e Urano se combinam para favorecer as ideias criativas, as propostas originais, novas alternativas para velhas questões. Evite também ficar parado, há energia de sobra que deve ser gasta com movimento. Mas evite a pressa, cuidado com atitudes imprudentes. Vale baixar as expectativas, quanto mais tranquilidade, melhor.

PEIXES

É tempo de repensar, consertar e reorganizar suas tarefas para encontrar soluções. Interiorização e reflexão são importantes agora. Reveja o caminho percorrido, estabeleça as próximas metas e armazene forças. A Lua segue em Áries e tudo fica acelerado. Mas em tempos de Lua minguante, não é hora de forças situações ou começar novos projetos. Novas sementes serão lançadas após o dia 22, com a Lua nova. Revisões nos relacionamentos também estão em pauta. Desconfie de promessas grandiosas demais.

