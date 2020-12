Horóscopo do dia: previsões para 18 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a saber como encarar a vida da melhor maneira

ÁRIES

O clima é de criatividade, originalidade e independência. A Lua continua em Aquário e se harmoniza com Marte: atividades que permitam ousadia, improviso, originalidade e autonomia ficam favorecidas. Bom dia para buscar caminhos alternativos, fugir da rotina e ficar atento para todo tipo de novidades. A Lua aquariana diz: pra frente é que se anda! Adquirir novos conhecimentos se torna ainda mais estimulante. Bom período também estudos, pesquisas, cursos de aprimoramento, reformas e reparos em geral.

TOURO

Sol, Mercúrio e Vênus seguem em Sagitário: um convite para ampliar o olhar sobre a vida, investir em novos cursos, novas aventuras e novos projetos. Aproveite para cultivar entusiasmo e fortalecer sua fé. É importante cultivar mais espaço nas relações também. Procure perceber situações onde há controle, manipulações, ciúmes e possessividade. Comunique-se com mais cuidado e amor, para que possa somar forças. Bom período para buscar respostas para as questões da existência.

GÊMEOS

Os negócios e a comunicação podem ser realizados com mais entusiasmo e positividade. Mercúrio segue em Sagitário e continua favorecendo a expansão da consciência. Aproveite também para filosofar, ler, estudar, pesquisar, descobrir mais sobre si mesmo ou aprofundar-se em algum assunto. As conversas se tornam mais estimulantes e podem proporcionar novas inspirações. No fim da tarde, Lua e Marte favorecem atividades físicas. Propostas criativas e ousadas ficam favorecidas.

CÂNCER

Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. A Lua continua em Aquário, favorecendo as atividades em grupo e prometendo inspiração para novas ideias. Atividades criativas e inusitadas também ficam favorecidas. Deixe-se levar pelo desconhecido. Todos querem independência, inclusive você. No fim da tarde Lua e Marte favorecem o movimento, aproveite pra mexer o corpinho. Novos caminhos, novas experiências, o contato com amigos e programas alternativos ganham a preferência.

LEÃO

A Lua segue no vanguardista Aquário, favorecendo atividades independentes e criativas, os novos estudos e a liberdade de pensamento. Além disso, o estímulo de crescimento ganha evidência com o Sol em Sagitário. Vale investir em sua imagem, em seu marketing pessoal, em sua autoestima. Mas não continue a promover planejamentos e estratégias, para que possa crescer com estrutura e consciência. Bom período para atividades criativas e inspiradoras. No fim da tarde vale programar uma boa caminhada.

VIRGEM

Este tem sido um período de compreensões, conversas curativas e reveladoras, com Mercúrio em Escorpião, que se combina com Plutão. Um sentimento mais corajoso e determinado pode fazer com que você transforme sentimentos e situações que já não condizem com sua consciência. Assim se abre para novas oportunidades. A palavra ganha mais força e poder, você fica mais intuitivo, persuasivo e perspicaz. Bom período para as relações sociais, para o resgate de velhas relações, a reaproximação com velhos amigos.

LIBRA

Período dinâmico: a Lua se combina com Marte no fim da tarde: bom para conhecer lugares diferentes e praticar exercícios. Vale tentar algo diferente, fazer um programa que nunca fez ou surpreender alguém. A Lua continua em Aquário, os condicionamentos ficam mais baixos. A preferência vai para espaços amplos e abertos. Aproveite para investir na rede de contatos, atualizar-se com novas técnicas e tendências do mercado. Faça uma lista de coisas que deseja conquistar e siga em frente com garra e coragem.

ESCORPIÃO

A liberdade, a vontade de viver novas aventuras e buscar novos aprendizados ganham destaque. O Sol segue em Sagitário, inspirando saberes elevados, conversas filosóficas e intelectuais. Aproveite para estudar, aprender, cultivar foco, demonstrar competência e profissionalismo. Atividades e assuntos ligados à tecnologia, ecologia, ciências, invenções e descobertas ficam beneficiadas. A Lua se alinha com Marte, garantindo pique extra para iniciativas, movimentos e atividades físicas. O período fica mais dinâmico e movimentado.

SAGITÁRIO

O desejo de crescer, progredir, aprender e ampliar seus horizontes continua em evidência com Sol, Mercúrio e Vênus em seu signo. É preciso equilibrar liberdade e responsabilidade. Este é um período de grandes aprendizados e compreensões. Hoje a Lua se alinha com Marte para garantir mais garra, coragem e energia para diversas iniciativas. Você pode perceber o que está estagnado e encaminhar o que for preciso. Vale investir também em cursos de idiomas ou no aprofundamento de seus conhecimentos.

CAPRICÓRNIO

É importante organizar-se para não assumir compromissos demais, ou se empolgar demais com o clima festivo do final de ano. Vale fazer uma lista de prioridades. Com Lua e Saturno em Aquário, aposte em algo diferente e em novos aprendizados. Bom período para contatos profissionais. Mas não apresse o passo. Até o seu aniversário, você deve processar o último ciclo solar e reavaliar metas. Novos projetos estão em fase de gestação. Espalhe as cartas na mesa para pensar quando, como e com quem as utilizará.

AQUÁRIO

Bom período para fugir da rotina! A Lua nova segue em seu signo e sorri para Marte, favorecendo atividades criativas, dinâmicas e inovadoras. Você pode investir em atividades físicas, iniciativas e novidades de todos os tipos. Vale abrir espaço para o inesperado, ampliar o olhar para novas soluções e novas possibilidades. A ousadia, a criatividade, a coragem, a garra e a vitalidade também estão favorecidos. Vale deixar para trás velhos condicionamentos, tentar agora algo que nunca tentou antes, fazer declarações e propostas originais.

PEIXES

Você pode seguir mais entusiasmado e corajoso com o Sol em Sagitário e a Lua em Aquário. Procure fazer uma lista das pendências mais importantes. O céu favorece a liberdade e a independência, que devem ser combinadas com responsabilidade e maturidade. O céu também favorece a fé, a expansão da consciência e os ideais elevados. Com mais confiança e desejo de crescer, mudanças referentes à sua vocação, às suas crenças e ideologias podem ser analisadas e planejadas. Sem pressa, aos poucos, você pode definir suas metas.