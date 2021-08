Horóscopo do dia: previsões para 18 de agosto de 2021

Marcelo Dalla A mandala “maravilha” acompanha o horóscopo do dia desta segunda-feira





ÁRIES

Você pode agora cultivar uma postura mais séria e compenetrada: a Lua ingressa em Capricórnio. Cai bem demonstrar responsabilidade. Aproveite para cultivar mais realismo, economia e senso prático. Aproveite para priorizar assuntos e tarefas, administrar melhor o tempo e os recursos. Mercúrio em Marte seguem juntos em Virgem, o período tem potencial dinâmico, criativo e produtivo. É importante gastar energia com iniciativas e atividade física, mas é preciso cuidado com a impaciência e a agressividade.





TOURO

Disciplina, atenção, foco e objetividade ganham destaque. A Lua segue agora no profissional Capricórnio. Está mais fácil perseverar em seus projetos. Aproveite para economizar, fazer compras ou investimentos com mais realismo. Vênus segue em Libra, inspirando palavras refinadas, atitudes compreensivas, sensíveis, inspiradas, diplomáticas e cordiais. Aproveite também para fazer contatos e atualizar informações. Porém, evite acumular muitos compromissos ou fazer tudo com pressa, para evitar o estresse.

GÊMEOS

A determinação e a força para novas iniciativas crescem na medida em que investe no que realmente gosta de fazer. Com a Lua em Capricórnio, reparos, organizações, estudos e aprofundamentos estão em pauta. Vale organizar seu dia, estabelecer uma lista de tarefas. Procure escolher os assuntos de maior importância e interesse para discutir ou apresentar às pessoas. Os projetos podem ser melhor avaliados e estruturados. Se estiver seguro do terreno onde pisa, pode avançar em acordos e negociações.

CÂNCER

Você pode aproveitar o período para organizar ideias e sentimentos, cultivar uma visão mais objetiva da vida. A Lua segue em Capricórnio, enquanto Mercúrio segue junto com Marte em Virgem: estratégias, planejamentos, revisões e aperfeiçoamentos de técnicas estão em destaque. Fica mais fácil também conversar, adiantar tarefas, definir metas com mais clareza e senso prático. É hora de arregaçar as mangas, você pode seguir mais determinado. Pode se dedicar à produtividade com a intuição mais afiada.

LEÃO

Esteja atento com a impulsividade e a impaciência para evitar atitudes imprudentes. A Lua cresce em Capricórnio, aproveite para cultivar uma postura perseverante e disciplinada para alcançar suas metas. Aproveite para refletir sobre seus projetos e empreendimentos, conte com mais confiança para tal. Quais os compromissos mais importantes? Em quais assuntos vale a pena investir sua determinação e perseverança? As expectativas correspondem à realidade? Está comprometido com o que realmente vale a pena?

VIRGEM

Continue atento para perceber o que deve ser concluído, revisto e finalizado. É tempo de deixar para trás velhos hábitos, padrões e condicionamentos. A Lua segue em Capricórnio: não dê corda para o pessimismo, nem para críticas e lamentações. É importante alimentar seu espírito com leituras edificantes. Os assuntos ligados à comunicação seguem favorecidos pelo encontro de Mercúrio e Marte em seu signo. Identifique-se com as soluções e as novas possibilidades, aproveite para dialogar e promover o entendimento.

LIBRA

A apresentação pessoal, o profissionalismo, a pontualidade, a preocupação com a credibilidade e a estética são importantes e podem abrir portas. A Lua crescente segue agora em Capricórnio, favorecendo a boa administração e os bons negócios. Aproveite para organizar as finanças, controlar exageros, desperdícios e excessos. Com os pés no chão, procure perceber se há expectativas exageradas ou grandiosas demais. O crescimento deve ser promovido passo a passo, com realismo e perseverança.

ESCORPIÃO

Bom período para clarear metas e propósitos. A Lua segue em Capricórnio, lembrando que os esforços são reconhecidos com o tempo, a determinação, a disciplina e o amor pelo que faz. Evite desperdícios. Aproveite para priorizar assuntos, cultivar lucidez e realismo ao lidar com os assuntos profissionais. Negociações e intercâmbios podem ser promovidos sem afobação para que possam ser melhores avaliados. Atenção para a ambição desmedida e a falta de ética nas relações.

SAGITÁRIO

A praticidade e o realismo devem falar mais alto com a Lua em Capricórnio. Aproveite para cultivar discernimento, distinguir assuntos com verdadeiras chances de realização e promessas falsas ou perspectivas exageradas. Invista na economia, na administração, no controle e na organização. Procure ouvir seu coração na hora de estabelecer metas. Assim pode olhar pra frente com mais determinação e clareza. O céu traz aspectos dinâmicos, aproveite para avançar em suas tarefas e projetos.

CAPRICÓRNIO

Foco, organização e realismo estão mais fácies de serem cultivados com a Lua em seu signo. Estabilidade, objetividade e comprometimento devem prevalecer. Porém, cuidado para não exagerar nas críticas e exigências, ou assumir compromissos demais. Mercúrio, Marte e Urano se combinam, favorecendo contatos, intercâmbios, divulgações e negociações. Criatividade e intuição ganham destaque. Informações novas e inspiradoras, artes e tecnologia ficam favorecidas.

AQUÁRIO

É importante ser cuidadoso e econômico, evite excessos e imprudências. A Lua segue no compenetrado Capricórnio e o Sol se encontra no signo oposto, favorecendo o comprometimento. Sua criatividade pode ser melhor estruturada, para que possa alcançar realizações práticas, produtivas e concretas. Mercúrio e Marte segue juntos em Virgem, favorecendo as atividades ligadas à comunicação. Esclareça questões confusas, encaminhe negociações. É importante agora dedicar-se aos compromissos profissionais e aos prazos.

PEIXES

Dedique-se a tarefas práticas. Aproveite o momento para fazer contatos profissionais e para dedicar-se às tarefas com mais afinco. A Lua segue seu curso em Capricórnio, favorecendo o trabalho determinado. Fica mais fácil estabelecer metas realizáveis, comprometer-se com seus dons e cultivar disciplina e para realizar seus sonhos. Fica mais fácil também expressar e compreender os sentimentos. Ao conectar-se com seu templo interno, encontrará as respostas para que possa seguir em frente mais confiante.