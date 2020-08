Horóscopo do dia: previsões para 18 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES



Período bom pra desacelerar e investir em atividades criativas. Último dia de Lua minguante em Leão: com o coração aberto você pode equilibrar suas relações e sentimentos. A energia psíquica está no máximo, a intuição pode indicar o melhor caminho a seguir. A noite chega com uma renovação energética: a Lua se combina com Sol e Marte, indicando um momento de virar a página para novos assuntos. Vale também programar atividades relaxantes, meditar, ouvir música suave ou buscar, tudo com autonomia e independência.

TOURO

Bom período para organizar a vida e finalizar assuntos. Hoje é o último dia de Lua minguante, que segue em Leão: não é aconselhável nenhuma resistência agora. Pelo contrário, a fase é de adaptação, revisão e aceitação. Aproveite para restaurar energias, essa Lua tem propriedades balsâmicas e curativas. Bom período também para distribuir elogios, cultivar prazer, criatividade e alegria. Assim equilibrar suas emoções e se prepara para novas metas e intenções, que poderão ser ativadas desta noite, com a Lua nova.

GÊMEOS

A Lua minguante segue em Leão e o convida a retroceder, levantar acampamento, limpar o terreno e descansar um pouco mais. Ao mesmo tempo, procure fazer algo do seu agrado. Autoestima, generosidade e confiança são qualidades em destaque. Não deixe que os problemas do mundo afetem sua paz interior, seu equilíbrio e sua saúde. É importante cultivar momentos de introspecção, conectar-se com o coração, evitar a pressa e as decisões tomadas por impulso. Amanhã poderá virar a página para novas metas e projetos.

CÂNCER

Bom dia para cuidados com o corpo, descanso e recolhimento. A Lua segue minguante e balsâmica em Leão, favorecendo a restauração de forças, a conexão com a autoestima e a confiança. Bom período também para o lazer e o contato com as crianças. Assim cultiva um astral mais alegre e bem humorado. Deixe de lado as preocupações e siga disposto a conquistar, com simpatia, sorrisos, presentes, brindes e elogios. Já sabe quais serão as metas e intenções a serem semeadas a partir de amanhã, com a Lua nova?

LEÃO

Período de conclusões e fechamento, no último dia de Lua minguante em seu signo. A energia é de regeneração, renovação, sensibilidade e reflexão. Vale mimar-se e programar atividades de lazer para renovar os ânimos. Evite a impulsividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar. Espere para poder raciocinar melhor e decidir o que deve fazer. Procure também refletir sobre o valor da palavra. É importante manter-se aberto para desfazer mal entendidos, dialogar e harmonizar seus relacionamentos.

VIRGEM

É tempo de retração, restauração e limpeza. Momento para terminar todas as pendências, cortar despesas, promover arrumações, desintoxicações, arrumações e quitar pagamentos. Com a Lua balsâmica em Leão, fica mais fácil cultivar a nobreza que habita em seu coração. É importante que descanse mais. A pressa, as críticas e a impaciência podem ser a causa de conflitos. Logo poderá abrir caminhos e tomar iniciativas para expandir seus lucros. Aguarde até amanhã para, com a Lua nova, inaugurar novas metas.

LIBRA

Final de um ciclo lunar: Atividades de cunho artístico, espiritual ou introspectivo, que o coloquem em contato com o inconsciente, o ajudam a perceber o poder que reside em você e a necessidade de transformar velhas crenças para que uma nova realidade seja criada. Júpiter e Netuno se combinam, favorecendo a fé, o pensamento positivo, a vontade de crescer e aprender. Vale se poupar e descansar mais também. A Lua minguante segue em Leão, acredite na grandiosidade de seu espírito.

ESCORPIÃO

Continua o período de recolhimento e análise. O último dia de Lua minguante favorece ações conclusivas. Procure refletir sobre os últimos movimentos e conquistas, sobre o que aprendeu e o que já não quer mais em sua vida. Você pode também visualizar o que deseja conquistar no futuro. Lembre-se que a energia que doa é como um bumerangue, sempre volta. A ideia é modificar, transformar e se abrir para novas oportunidades que estão prestes a chegar. Na virada da noite chega a Lua nova, trazendo novas oportunidades.

SAGITÁRIO

Hoje é dia de investir na alegria e caprichar no sorriso. De enaltecer a si mesmo e a todos os que cruzarem seu caminho. A Lua minguante segue em Leão, fica mais fácil cultivar autoconfiança, fazer um balanço real de seu valor e de suas capacidades. Com Júpiter em Capricórnio, você cresce se souber estabelecer objetivos, assumir o plano com praticidade, determinação e disciplina. Amanhã chega a Lua nova, ideal para novas intenções. Na próxima lunação ficará mais fácil cultivar objetividade, clareza e perseverança.

CAPRICÓRNIO

O período é de síntese e reflexão. Os resultados do último ciclo lunar podem ser revistos, avaliados e resumidos agora. Aproveite que a Lua minguante segue em Leão para cultivar prazer, celebração, bom humor e alegria em sua rotina. Você pode renovar energias com atividades criativas e inovadoras. Seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado. Mas este equilíbrio deve ser obtido de dentro pra fora. Cultive o equilíbrio interior com mais introspecção, essa harmonia com certeza refletirá no mundo externo.

AQUÁRIO

Com a Lua balsâmica em Leão, deixe de lado situações que não lhe agradam. É importante cultivar critério para não se deixar levar pelo entusiasmo exagerado, baseado em planos infundados, falsas crenças ou projetos mirabolantes. Evite radicalismos, pois o céu pede abertura para novas compreensões. Evite assuntos pesados, negativos ou pessoas que o puxam para baixo também. Pelo contrário, procure elevar-se com a beleza, a arte e os assuntos edificantes. Atividades divertidas e criativas estão favorecidas.

PEIXES

Tudo está em sua forma final, o período é de fechamento e renovação. Procure dar às pessoas que ama o tempo e o espaço que merecem. Procure também aceitar as coisas com os resultados que se apresentarem. Lembre-se que com a Lua minguante não é bom forçar situações, nem se começa coisa alguma. Recolhimento, análises e reflexões estão em pauta. Você pode fazer um balanço do quanto avançou até agora. Novas metas ou projetos que não vingaram poderão ser retomados a partir de amanhã, com a Lua nova.